Pregled - svet, 3. 9. (torek)

POLTAVA - V ruskem napadu je bilo ubitih najmanj 51 ljudi, še več kot 200 je ranjenih. Tarča napada z dvema balističnima raketama je bil vojaški inštitut. Gre za enega najhujših posamičnih napadov od začetka ruske agresije v Ukrajini februarja 2022. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v objavi na družbenih medijih pozval k preiskavi napada, zaveznicam pa ponovno sporočil, naj Kijevu pomagajo pri zračni obrambi. Zgroženost nad napadom so med drugim izrazili v Berlinu in Londonu. Ukrajina je bila sicer znova tarča ruskih zračnih in topniških napadov, ki so terjali žrtve med civilisti tudi drugod po državi. V mestu Zaporožja na jugovzhodu države sta bila ubita dva civilista, tudi otrok. V mestu Dnipro je bil v raketnem obstreljevanju ubit človek, še šest ljudi je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih.

PARIZ - Pri poskusu prečkanja Rokavskega preliva na poti do Anglije je umrlo najmanj 12 prebežnikov, potem ko se je njihov čoln prevrnil ob obali severne Francije. Po navedbah reševalcev so iz vode potegnili več deset ljudi. Več naj bi jih bilo v kritičnem stanju. Francoski notranji minister Gerald Darmanin je pozval k dogovoru o migracijah med EU in Veliko Britanijo.

KIJEV - Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi se je po nedavnem obisku ruskega Kurska srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta se pogovarjala tudi o varnosti tamkajšnje nuklearke. Argentinec je po srečanju dejal, da Zelenski zelo dobro razume, da jedrske elektrarne ne bi nikoli smele biti napadene.

ULAN BATOR/KIJEV - Da Mongolija kot članica Mednarodnega kazenskega sodišče (ICC) ni izvršila naloga za aretacijo ruskega predsednika Vladimirja Putina, predstavlja hud udarec za sodišče in mednarodni kazenski sistem, je sporočilo zunanje ministrstvo v Kijevu. Ob tem je oblastem v Ulan Batorju zagrozilo s posledicami. Putina je v Ulan Batorju sprejel mongolski kolega Uhna Hurelsuh. Ob robu sprejema se je zbrala manjša skupina protestnikov z napisom, naj ruski predsednik odide.

JERUZALEM/ŽENEVA - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek prosil za odpuščanje družine šestih izraelskih talcev, ki so jih našli mrtve v Gazi. Pri tem je vztrajal, da morajo izraelske sile obdržati nadzor nad koridorjem vzdolž meje med Egiptom in Gazo. Obljubil je, da ne bo popustil pritisku glede tega vprašanja v pogovorih o premirju. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je pozval k preiskavi smrti šestih talcev.

GAZA - Nadaljuje se cepljenje proti otroški paralizi, ki se je začelo v nedeljo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v prvih dveh dneh kampanje cepili že več kot 161.000 otrok, mlajših od deset let, kar je več, kot so sprva načrtovali. Izziv pri tem ostaja doseči resnično vse otroke, opozarja WHO.

GAZA/RAMALA - V izraelskem obstreljevanju Gaze je bilo ubitih najmanj 16 ljudi. O palestinskih žrtvah, med njimi dva najstnika, poročajo tudi z zasedenega Zahodnega brega, kjer okupacijske sile v okviru protiterorističnih operacij uničujejo infrastrukturo. Zaradi razdejanja tamkajšnjih ulic se lokalno prebivalstvo sooča z oteženim dostopom do vode, elektrike in spleta.

CARACAS - Sodišče v Venezueli je v ponedeljek izdalo nalog za aretacijo Edmunda Gonzaleza Urrutie, poraženca spornih julijskih predsedniških volitev, na katerih naj bi zmagal dolgoletni predsednik Nicolas Maduro. Opozicijski politik je med drugim obtožen prisvajanja položaja, ponarejanja javnih dokumentov in spodbujanja k uporu. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je obsodil izdajo naloga za aretacijo. Kritični so bili tudi v Washingtonu.

WASHINGTON - ZDA so v ponedeljek sporočile, da so zaradi kršitve ameriških sankcij zasegle letalo venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Letalo je bilo nezakonito izvoženo iz ZDA, je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje in dodalo, da je bilo zaseženo v Dominikanski republiki, nato pa so ga prepeljali na Florido.

DŽAKARTA - Papež Frančišek je v okviru 12-dnevne turneje po Aziji prispel v Indonezijo. 87-letnik si bo po dolgem letu danes vzel dan za počitek, nakar se bo v sredo med drugim sestal z odhajajočim predsednikom najštevilčnejše muslimanske države na svetu Jokom Widodom. Z 32.000 prepotovanimi kilometri bo turneja najdaljše potovanje Frančiška v vlogi poglavarja katoliške cerkve.

PITTSBURGH - Predsednik ZDA Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta v ponedeljek na nacionalni praznik dela, prvič od Bidnovega odstopa od kandidature za drugi mandat, skupaj nastopila na predvolilnem zborovanju v Pensilvaniji. Obljubila sta nadaljevanje podpore ameriškim sindikatom in izrazila nasprotovanje prodaji jeklarskega velikana US Steel japonskemu kupcu.

KINŠASA - V poskusu pobega iz največjega zapora v prestolnici Demokratične republike Kongo je v noči z nedelje na ponedeljek življenje izgubilo najmanj 129 ljudi, 59 je ranjenih, nastala je tudi materialna škoda, je sporočil notranji minister Jacquemain Shabani. Večina naj bi jih umrla v stampedu, 24 jih je ustrelila policija. Število pobeglih zapornikov še ni znano.

TEHERAN - V Iranu so avgusta usmrtili najmanj 81 ljudi, s čimer se je skupno število usmrčenih v letošnjem letu povzpelo na več kot 400, je v ponedeljek sporočila skupina strokovnjakov Združenih narodov in poudarila, da poročila o resnih kršitvah pravice do poštenega sojenja in poštenega postopka pomenijo, da smrtna kazen, kot se trenutno izvaja v Iranu, pomeni nezakonito usmrtitev.