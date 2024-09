Pregled - šport, 2. 9. (ponedeljek)

PARIZ - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na paraolimpijskih igrah v Parizu v predtekmovanju v skupini B danes v 3., zadnjem krogu igrala z Brazilijo in izgubila z 0:3. Zdaj Slovenke čaka boj za peto mesto z Italijo ali ZDA.

BRDO PRI KRANJU - Po uspešnem evropskem prvenstvu bodo nogometaši Slovenije želeli dobre igre prenesti tudi v ligo narodov. Prvi preizkus bo v petek v Stožicah, ko bodo gostili Avstrijo, ki je na Fifini lestvici na 22. mestu in s tem 30 mest pred Slovenijo. Nato sledi še tekma s Kazahstanom. Slovenska moška nogometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju. Slovenski vratar in kapetan Jan Oblak, ki se je v minulem tednu soočal s prebavnimi težavami, je trening izpustil. Selektor Matjaž Kek je v izbrano vrsto zaradi poškodbe Žana Karničnika dodatno vpoklical Kenana Bajrića, obrambnega igralca Slovana iz Bratislave, ki je doslej štirikrat nastopil za izbrano vrsto.

BRDO PRI KRANJU - Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je ekipi Maribora na dveh domačih tekmah izrekel prepoved prisotnosti gledalcev na delu stadiona, in sicer na južnem delu, kjer se nahaja domača navijaška skupina Viol. Zaradi izgredov na tekmi 6. kroga prve lige Telemach 25. avgusta je klub dobil še 10.000 evrov kazni.

LJUBLJANA - Muzej bančništva Slovenije v Ljubljani je bilo prizorišče novinarske konference pred začetkom rokometne lige NLB. V sezoni 2024/25 je elitno tekmovanje doživelo številne spremembe, liga se je zmanjšala, nov je tekmovalni sistem, resen kandidat za prvo mesto pa je poleg ekip iz Celja, Velenja in Trebnjega tudi prenovljeni Slovan. Za sredino lestvice so kandidati Krka, Jeruzalem Ormož, Slovenj Gradec, Riko Ribnica, Koper in Sviš Cugelj Okna Ivančna Gorica, najbolj krčevit boj za obstanek v elitni ligi pa se obeta ekipama iz Škofje Loke in Krškega.

DOMŽALE - V nadaljevanje sezone slovenske nogometne Prve lige Telemach zadnjeuvrščeni Domžalčani vstopajo z novim glavnim trenerjem. Nalogo je prevzel 51-letni Dejan Dončić, ki je v preteklosti že deloval v Nogometnem klubu Domžale. Domžalska zasedba je na dosedanjih sedmih tekmah elitnega državnega prvenstva doživela šest porazov in le enkrat remizirala. Domžalčani so v letošnjo sezono krenili pod pričakovanji in prva naloga novega trenerja je dvigniti krivuljo rezultatov navzgor.

NEW YORK - Po ponedeljkovih dvobojih osmine finala so znani novi udeleženci četrtfinala na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Peti nosilec Rus Danil Medvedjev je Portugalcu Nunu Borgesu oddal zgolj štiri igre, nadaljevanje si je zagotovil tudi Britanec Jack Draper. V četrtfinale sta napredovali Čehinja Karolina Muchova in Američanka Jessica Pegula. Pred tem sta si četrtfinale zagotovili tudi Belorusinja Arina Sabalenka in Kitajka Zheng Qinwen, ki je bila v ponovitvi finala olimpijskih iger v Parizu znova boljša od Hrvatice Donne Vekić.