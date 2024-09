Z novim šolskim letom tudi prenovljene prehranske smernice

Ljubljana, 2. septembra - Z začetkom šolskega leta 2024/25 so začele veljati prenovljene prehranske smernice, ki jih morajo pri načrtovanju in organizaciji prehrane upoštevati vzgojno-izobraževalni zavodi. Smernice spodbujajo zdravju in okolju prijazno prehranjevanje oz. čim bolj lokalno, sezonsko, naravno pridelano in minimalno predelano hrano.