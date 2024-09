Pregled - šport, 1. 9. (nedelja)

RIGA - Slovenska hokejska reprezentanca se je z zmago poslovila od kvalifikacijskega turnirja za nastop na zimskih olimpijskih igrah 2026. V Rigi je s 6:2 premagala Ukrajino. S svojo edino zmago je v skupini E zasedla tretje mesto, že po porazih proti Latviji in Franciji je izgubila vse možnosti za napredovanje. Po dva gola sta dosegla Jan Urbas, ki so ga razglasili za najboljšega posameznika v slovenski vrsti, in Jan Drozg, po enega pa Žig Jeglič in Anže Kuralt.

PARIZ - Strelec Franček Gorazd Tiršek je na paraolimpijskih igrah v Parizu na tekmi z zračno puško leže v kategoriji R5 v kvalifikacijah končal na devetem mestu in za las ostal brez finala. Za Tirška je današnja tekma druga na pariških igrah. Prvo je končal z največjim uspehom v karieri, saj je pred dvema dnevoma z zračno puško stoje v kategoriji R4 osvojil zlato medaljo.

PARIZ - Edini slovenski atlet na paraolimpijskih igrah v Parizu Henrik Plank je danes opravil svoj nastop. V metu diska je v kategoriji F52 osvojil sedmo mesto z metom 13,23 metra. Zmagal je Italijan Rigivan Ganeshamoorthy, ki je izboljšal svetovni rekord te kategorije na 27,06 metra. Kot so pojasnili v slovenski ekipi po tekmi, pa rezultati še niso uradni.

VILLARS - Slovenska športna plezalka Sara Čopar je na evropskem prvenstvu v Villarsu v Švici osvojila četrto mesto v kombinaciji športnega plezanja balvani in težavnost. Druga slovenska finalistka Lucija Tarkuš je bila šesta. S četrtim mestom je za las brez kolajne ostal tudi Luka Potočar.

CUITU NEGRO - Slovenski kolesarki as Primož Roglič je v 142,9 km dolgi 15. etapi dirke po Španiji od Infiesta do zahtevnega klanca Cuitu Negro nadoknadil še 38 sekund v lovu na rdečo majico vodilnega. To je za 43 sekund obdržal Avstralec Ben O'Connor. Osemindvajsetletni O'Connor je omilil škodo po Rogličevemu napadu na najtežjem delu zaključnega vzpona. Čeprav ni mogel slediti 34-letnemu Kisovčanu in 29-letnemu Špancu Enricu Masu, ki sta zasedla četrto in peto mesto, je obranil skupno vodstvo, v katerem ima 43 sekund naskoka pred Rogličem in 2:23 pred Masom. Etapa je sicer pripadla domačemu ubežniku Pablu Castrillu. Triindvajsetletnik je slavil s prednostjo 12 sekund pred Rusom Aleksandrom Vlasovom ter 31 pred Francozom Pavlom Sivakovom.

BRUSELJ - Belgijec Tim Wellens (UAE Team Emirates) je zmagovalec skupnega seštevka kolesarske dirke Renewi Tour. Zadnjo razgibano etapo od Menena do Geraardsbergna (202,7 km) je končal na drugem mestu za rojakom Arnaudom De Liejem. Slovenec Matej Mohorič (Bahrain Victorious) je etapo sklenil na šestem mestu, skupno pa je bil osmi.

KRANJ - Rus Roman Ermakov je zmagovalec 56. kolesarske velike nagrade Kranja. Na 158,6 km dolgi krožni trasi oziroma 13 krogih v okolici Kranja je bil 19-letni Rus najboljši po pobegu. Drugo mesto je pripadlo Italijanu Mattii Baseggiu, tretje pa Švicarju Alexandru Balmerju. Najboljši Slovenec je bil Jaka Marolt na 11. mestu.

LJUBLJANA - Nogometaši Olimpije so v 7. krogu Prve lige Telemach premagali Muro s 4:0 (0:0). Koper in Celje sta se razšla z 0:0, Maribor pa je odpravil Primorje s 4:1 (3:1).

PAL ARINSAL - Južnoafričan Alan Hatherly in Nizozemka Puck Pieterse sta postala svetovna prvaka v olimpijskem krosu v andorskem Pal Arinsalu. Od zadnjih slovenskih predstavnikov na SP je najvišje posegla Vita Movrin, ki je bila 38. z zaostankom 7:04 minute, edini slovenski predstavnik Rok Naglič pa preizkušnje ni končal. Odstopil je v drugem krogu.

ALCANIZ - Španski dirkač Marc Marquez (Gresini Ducati) je bil v razredu motoGP prepričljivo najboljši na dirki za veliko nagrado Aragonije v Španiji. Drugo mesto je zasedel njegov rojak Jorge Martin (Pramac Ducati), tretji pa je bil še en Španec Pedro Acosta (GasGas).

MONZA - Monaški dirkač formule 1 Charles Leclerc (Ferrari) je slavil na dirki za VN Italije v Monzi. Drugo in tretje mesto sta osvojila voznika McLarna Avstralec Oscar Piastri in Britanec Lando Norris. Vodilni v skupnem seštevku Nizozemec Max Verstappen (Red Bull) je bil šele šesti.