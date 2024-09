Pregled - svet, 1. 9. (nedelja)

ERFURT/DRESDEN - Na deželnih volitvah v Turingiji se po izidih projekcij zmaga obeta Alternativi za Nemčijo (AfD), kar bi pomenilo prvo slavje skrajno desne stranke v eni od nemških dežel po drugi svetovni vojni. Na Saškem medtem projekcije kažejo na tesno zmago krščanskih demokratov (CDU). Volitve v obeh zveznih deželah pomenijo velik izziv za zvezno vlado Olafa Scholza, saj predstavljajo nov volilni neuspeh koalicijskih strank - socialdemokratov (SPD), liberalcev (FDP) in Zelenih.

MOSKVA/KIJEV - Ruska zračna obramba je ponoči sestrelila najmanj 158 ukrajinskih brezpilotnikov, je sporočilo obrambno ministrstvo v Moskvi. Večino dronov so uničili nad obmejnimi regijami, nekateri so leteli tudi proti prestolnici. Ruska vojska medtem nadaljuje s smrtonosnim obstreljevanjem Ukrajine, na fronti pa krepi pritisk v smeri Pokrovska.

GAZA - V osrednjem delu Gaze se je uradno začelo obsežno cepljenje najmlajših otrok proti otroški paralizi, potem ko so v enklavi nedavno odkrili prvi primer te bolezni v zadnjih 25 letih. Zdravstvene oblasti so z odzivom zaenkrat zadovoljne. Izrael spoštuje lokalne humanitarne premore, medtem pa nadaljuje z obstreljevanjem drugod v Gazi.

GAZA/TEL AVIV - Izraelska vojska je v soboto v tunelu na območju Gaze našla posmrtne ostanke šestih talcev. Po navedbah izraelskih oblasti so jih zajeli med vdorom palestinskih borcev v Izrael 7. oktobra lani, za njihovo smrt pa so obtožili palestinsko islamistično gibanje Hamas. Ubili naj bi jih malo pred prihodom izraelskih vojakov. Gre za štiri moške in dve ženski, med njimi sta tudi dvojna državljana Izraela in Rusije oz. ZDA. Krovna izraelska sindikalna organizacija Histadrut je za ponedeljek napovedala splošno stavko, da bi vlado prisilili k dosegi dogovora s Hamasom za izpustitev vseh talcev.

RAMALA - Izraelske sile že peti dan blokirajo Dženin na zasedenem Zahodnem bregu. Lokalne oblasti so sporočile, da so okupacijske sile doslej namerno uničile 70 odstotkov vseh cest in pripadajoče infrastrukture, zaradi česar je velika večina prebivalcev ostala brez dostopa do pitne vode. Zdravniki brez meja so opozorili, da izraelska vojska omejuje tudi dostop do zdravstvenih ustanov. Ob trajajočih racijah na severu se razmere zaostrujejo tudi na jugu tega palestinskega ozemlja, kjer so palestinski napadalci ubili tri izraelske policiste.

ZAGREB - Na volilnem zboru hrvaškega koalicijskega Domovinskega gibanja (DP) so v soboto za nov štiriletni mandat na čelu te desne stranke znova potrdili sedanjega predsednika Ivana Penavo, a je pri tem prišlo do razkola v stranki, kar bi lahko vplivalo tudi na parlamentarno večino. Po oceni nasprotnikov Penave je stranka z vstopom v vladno koalicijo s HDZ izgubila svojo identiteto, potem ko se je leta borila proti politiki premierja Andreja Plenkovića.

MITROVICA - Kosovska policija vztraja pred stavbami uradov na severu države, ki so jih varnostni organi po petkovih racijah zaprli. V Mitrovici so na enega od teh objektov postavili papirnate table z napisi v treh jezikih in obeležji Republike Kosovo. Predsednica Kosova Vjosa Osmani ostaja pri argumentu, da so postopki za "razširitev suverenosti" legitimni, njen srbski kolega Aleksandar Vučić pa je mnenja, da gre za provokacijo prištinskih oblasti.

VARŠAVA - Poljski premier Donald Tusk je na osrednji slovesnosti ob 85. obletnici začetka druge svetovne vojne dejal, da lekcija druge svetovne vojne ni abstrakcija iz knjig in potegnil vzporednico z vojno v sosednji Ukrajini. Zavzel se je za okrepitev obrambnih zmogljivosti Poljske in drugih članic Nata.

MOSKVA - V razbitinah ruskega helikopterja tipa Mi-8T, ki je z 19 turisti in tremi člani posadke na krovu v soboto strmoglavilo na polotoku Kamčatka na ruskem Daljnem vzhodu, po prvih podatkih niso našli preživelih. Vzrok nesreče še ni znan, območje nesreče pa je v soboto prizadel močan veter z dežjem.