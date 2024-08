Pregled - šport, 31. 8. (sobota)

Ljubljana, 31. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 31. avgusta.

PARIZ - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je na paraolimpijskih igrah v Parizu v drugi tekmi predtekmovanja v skupini B premagala Ruando s 3:1.

VILLARS - Slovenska športna plezalka Sara Čopar je na evropskem prvenstvu v švicarskem Villarsu v težavnosti zasedla četrto mesto. Za plezalko iz Laškega to predstavlja uspeh kariere med članicami. Naslov prvakinje je pripadel Italijanki Lauri Rogora. Luka Potočar je bil v finalu peti, naslov evropskega prvaka je pripadel domačinu Saschi Lehmannu.

TREBNJE - Slovenski podprvak Trimo Trebnje je v kvalifikacijah za nastop v skupinskem delu rokometne evropske lige na prvi tekmi doma premagal francoski Limoges z 32:28. Posledično bo s pozitivno popotnico začel povratno tekmo v Limogesu, ki bo na sporedu prihodnjo soboto.

DOMŽALE - Nogometaši Kalcerja Radomelj in vodilnega Brava so se v 7. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1).

LJUBLJANA - Slovenski nogometni reprezentant Petar Stojanović bo v sezoni 2024/25 igral v drugi italijanski ligi, potem ko se je iz prvoligaša Empolija, k mladi ekipi slednjega je iz Pise prišel Miha Trdan, preselil k Salernitani, je potrdil klub iz Salerna.Desni bočni branilec, ki je nekdaj igral za Maribor in zagrebški Dinamo, je od leta 2021 v Italiji, kjer je igral za Empoli in Sampdorio.

TOULOUSE - Miha Zajc se iz turškega Fenerbahčeja seli k francoskemu Toulousu, so na socialnih omrežjih potrdili v klubu z jugozahoda Francije. Tridesetletni slovenski nogometaš v deželo galskih petelinov odhaja za eno leto kot posojen nogometaš brez obvezne opcije odkupa.

BENEDIKT - Ekipa Silika z Vrhnike je še tretjič zapovrstjo osvojila futsalski superpokal. Vrhničani so na uvodnem dejanju sezone 2024/25 v Benediktu premagali državnega in pokalnega prvaka Dobovec s 3:2.

VILLABLIN - Avstralec Kaden Groves je zmagovalec 14. etape dirke po Španiji. Na 200,4 km dolgi trasi od Villafranca del Bierza do Villablina je bil najboljši po sprintu. Na sicer razgibani trasi, a očitno ne prezahtevni za sprinterje, je po nekaj težavah s kolesom na spustu varno v času glavnine končal slovenski as Primož Roglič.Štiriintridesetletni Kisovčan je moral na spustu z zadnjega klanca dneva zamenjati kolo. S kolesom moštvenega kolega Kolumbijca Daniela Martineza je vseeno zanesljivo ujel glavnino in v času te na 40. mestu prečkal ciljno črto.

PAL ARINSAL - Najboljša slovenska gorska kolesarka v spustu Monika Hrastnik je na svetovnem prvenstvu v Pal Arinsalu v Andori zasedla 14. mesto. Naslov svetovne prvakinje je pripadel Avstrijki Valentini Höll, ki je na SP slavila tretjič zapovrstjo. Tridesetletna Hrastnik je kolajno na SP, edino slovensko v spustu v 34-letni zgodovini, osvojila pred štirimi leti v Leogangu v Avstriji, ko je bila bronasta. Tokrat je bila daleč od odra za zmagovalke, za najboljšo je zaostala 6,310 sekunde.

NEW YORK - Odprto teniško prvenstvo ZDA je postreglo z novim presenečenjem. Po Špancu Carlosu Alcarazu je izpadel še Novak Đoković. Branilec naslova je v 3. krogu izgubil z Avstralcem Alexeijem Popyrinom s 4:6, 4:6, 6:2, 4:6. Nazadnje je zdaj 37-letni Srb v New Yorku tako zgodaj izpadel leta 2006, ko je na US Opnu nastopil drugič v karieri. Uspešnejši je bil prvi igralec sveta Italijan Jannik Sinner, zanesljivo je premagal Avstralca Christopherja O'Connella, z igrišča ga je odpihnil z izidom 6:1, 6:4, 6:2.

ALCANIZ - Španec Marc Marquez je zmagovalec sprinterske dirke za veliko nagrado Aragonije v Španiji v razredu motoGP. Drugo in tretje mesto sta zasedla njegova rojaka Jorge Martin in Pedro Acosta.Za Marqueza je bila to sploh prva zmaga, odkar je pred sezono iz Honde prestopil k ekipi Gresini oziroma Ducatiju. Španec je sicer prepričljivo vodil večji del dirke, saj mu je bil konkurenčen le rojak Martin iz moštva Pramac, a je tudi pred njim iz kroga povečeval prednost.