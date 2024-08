Pregled - svet, 31. avgust. (sobota)

PRIŠTINA/MITROVICA/BEOGRAD - Kosovska policija je v petek izvedla racije v več uradih na severu države, ki naj bi delovali po ukazih iz Beograda ter tako kršili kosovsko ustavnost in zakone. Pripadniki posebne enote kosovske policije so racije izvedli na občinskih uradih v Leposaviću, Mitrovici, Zvečanu in Zubinem potoku na večinsko srbskem severu. Med drugim naj bi vdrli tudi v prostore kliničnega centra v Mitrovici, urada za Kosovo in Metohijo ter enega od centrov za socialno delo. V Bruslju so se na potezo odzvali z razočaranjem, češ da takšna dejanja ogrožajo že tako krhke varnostne razmere na Kosovu. Pripadniki Natove misije na Kosovu so medtem okrepili prisotnost na območju.

PRAGA/BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić ne razume, kaj je smisel ravnanja kosovskih oblasti, razen želja po provociranju Srbije, potem ko je kosovska policija v petek izvedla racije v več srbskih uradih na severu Kosova. Kot je dodal danes, se mu zdi pomembno, da so v ZDA in EU potezo Prištine obsodili.

GAZA - V Gazi se je začelo cepljenje najmlajših otrok proti otroški paralizi, je sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi, kjer so nedavno odkrili prvi primer te bolezni v zadnjih 25 letih. S kampanjo cepljenja naj bi začeli v osrednjem delu od vojne porušenega pasu. Uradno bodo obsežno kampanjo cepljenje zagnali v nedeljo.

HEBRON/NABLUS - Izraelska vojska je sporočila, da sta bila ponoči na Zahodnem bregu ubita napadalca, ki sta pred tem razstrelila oz. poskušala razstreliti dve avtomobila bombi v ločenih incidentih. Palestinsko islamistično gibanje Hamas in njegova zaveznica, oborožena skupina Islamski džihad, sta dejanji napadalcev pozdravila. Mesto Dženin na zasedenem Zahodnem bregu pa naj bi bilo spričo obsežne izraelske vojaške operacije odrezano od sveta. V mestu naj bi sicer izraelske sile prijele več ljudi. Slišati je tudi streljanje in eksplozije. Oskrba z vodo in elektriko naj bi bila prekinjena, skoraj vsa infrastruktura uničena, prebivalci pa naj bi zapuščali svoje domove.

HARKOV/MOSKVA - Število smrtnih žrtev je po petkovem ruskem obstreljevanju na regijo Harkov naraslo na sedem, ranjenih pa na 97, v današnjem obstreljevanju pa sta umrla še dva človeka. Pet jih je danes umrlo v ruskih napadih v regiji Doneck. Več smrtnih žrtev je zahteval še petkov ukrajinski napad na Belgorod, umrlo je najmanj pet ljudi, 46 jih je bilo ranjenih.

BRUSELJ - Ukrajina je bila znotraj svojih pristojnosti, ko je zagnala ofenzivo na rusko obmejno regijo Kursk, saj je šlo za samoobrambo, je dejal generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg v intervjuju za nemški tednik Welt am Sonntag. Prepričan je, da so ruski vojaki, tanki in oporišča v Kursku legitimne tarče v okviru mednarodnega prava. Ofenziva je glede na navedbe Stoltenberga presenetila tudi zaveznike Kijeva, saj Ukrajina svojih načrtov ni vnaprej predstavila Natu. Zagotovil je, da zavezništvo ni igralo nobene vloge.

BRASILIA - Brazilski vrhovni sodnik Alexandre de Moraes, ki je že več mesecev v sporu z lastnikom družbe X Elonom Muskom zaradi dezinformacij, je v petek odredil prepoved delovanja družbenega omrežja X v največji južnoameriški državi. Odredba je pričela veljati danes. Sodnik je odločitev o "takojšnji in popolni prekinitvi delovanja" omrežja X sprejel potem, ko Musk ni upošteval odredbe o imenovanju novega pravnega zastopnika podjetja v Braziliji. Prepoved bo veljala vse dokler Muskovo podjetje ne izpolni zahtev v odredbi in plača naložene globe.

BAGDAD - Ameriške in iraške sile so v skupni operaciji na zahodu Iraka ubile 15 pripadnikov skrajne Islamske države (IS). V operaciji je bilo ranjenih tudi sedem ameriških vojakov, so sporočili v petek iz osrednjega poveljstva ameriške vojske (Centcom).

BONN - V nemškem mestu Siegen je ženska v petek zvečer z nožem ranila šest ljudi, od tega so trije v smrtni nevarnosti. Policija je 32-letno osumljenko pridržala. Okoliščine še niso znane, a policija zaenkrat ne sumi, da je imelo nasilno dejanje politično ali versko ozadja.

PEKING/MANILA - Kitajska si je s Filipini izmenjala obtožbe o odgovornosti za nov trk ladji obalnih straž obeh držav v Južnokitajskem morju. Vsaka od strani trdi, da je druga izvajala nevarne manevre na spornem območju morja.

NEW YORK - Ameriški raper Fatman Scoop je umrl v petek, potem ko se je zgrudil med nastopom na odru v Connecticutu. Glasbenik s pravim imenom Isaac Freeman III. je bil med drugim znan po skladbah Be Faithfull in It Takes Scoop.