Pregled - šport, 30. 8. (petek)

Ljubljana, 30. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 30. avgusta.

PARIZ - Slovenski strelec Franček Gorazd Tiršek je na paraolimpijskih igrah v Parizu osvojil zlato medaljo z zračno puško stoje v kategoriji R4. Za najuspešnejšega člana slovenske ekipe v Parizu je to že peta medalja na igrah v karieri, a prva zlata. Disciplina zračna puška stoje je Tirškova najmočnejša; v njej si je pristreljal tri od štirih paraolimpijskih medalj v karieri, drugi je bil tako v Londonu 2012, Riu 2016 kot v Tokiu pred tremi leti. Eno bronasto medaljo ima še v disciplini zračna puška leže R5 iz Tokia pred tremi leti.

LA CORUNA - Kanadčan Michael Woods (Israel-Premier Tech) je zmagovalec 13. etapa kolesarske dirke po Španiji. Slovenski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je po današnji gorski etapi od Luga do Puerto de Ancaresa v dolžini 175,6 km prepolovil zaostanek za vodilnim Avstralcem Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R), zdaj zaostaja 1:21 minute.

RIM - Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal na atletski diamantni ligi v Rimu z 68,61 metra v zadnji seriji in se uvrstil tudi v finale letošnje sezone sredi naslednjega meseca v Bruslju. V večnem mestu je Tina Šutej, druga slovenska predstavnica, v skoku s palico zasedla sedmo mesto s 4,43 metra.

NYON - Slovenska nogometna kluba Celje in Olimpija sta na današnjem žrebu v Nyonu v Švici spoznala tekmece v glavnem delu konferenčne lige za sezono 2024/25. Celjani se bodo med drugimi pomerili proti Betisu iz Seville in turškemu Istanbul Basaksehirju, Ljubljančani pa proti avstrijskemu LASK Linzu in nemškemu Heidenheimu. Slovenija bo imela prvič v zgodovini dva kluba v glavnem delu tekmovanja katerega od evropskih tekmovanj.

RIGA - Slovenskih hokejistov ne bo na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo leta 2026. Na kvalifikacijskem turnirju v latvijski Rigi so si možnosti dokončno zapravili s porazom proti Franciji, ki je bila boljša s 5:1 (2:0, 0:1, 3:0). Pred tem so Slovenci izgubili tudi z Latvijo.

LOZANA - Slovenski športni plezalec Anže Peharc je na evropskem prvenstvu v Villarsu v Švici osvojil četrto mesto v finalu v balvanskem plezanju, Katja Debevec je v ženskem finalu končala na šestem mestu. Pri ženskah je Naile Meignan iz Francije na evropskem prestolu nasledila slovensko šampionko Janjo Garnbret, pri moških je slavil Francoz Sam Avezou.

LENDAVA - Nogometaši Nafte 1903 so v 7. krogu Prve lige Telemach premagali Domžale s 5:2 (2:2).

LIMA - Atlet Tom Teršek je na mladinskem svetovnem prvenstvu v Limi prav z zadnjim metom potrdil vlogo prvega favorita in osvojil zlato v metu kopja, poročajo slovenski mediji. Za zlato je 17-letni Kranjčan vrgel 76,81 metra in se s tretjega mesta povzpel na vrh.

ANDORRA LA VELLA - Slovenska gorska kolesarka Maruša Tereza Šerkezi je na svetovnem prvenstvu v Pal Arinsalu v Andori v olimpijskem krosu za mladinke osvojila bronasto kolajno. Na svojem prvem SP je 17-letna slovenska tekmovalka zaostala le za prvakinjo Viktorio Chladonovo iz Slovaške ter Kanadčanko Rafaelle Carrier (+0:36). Šerkezi je za Slovakinjo po štirih krogih na koncu zaostala 1:31 minute.

NEW YORK - Peti dan odprtega prvenstva ZDA so tretji krog prva odprla dekleta. Svoji tretji oviri sta uspešno preskočili olimpijski finalistki Kitajka Zheng Qinwen, ki je gladko premagala Nemko Jule Niemeier, in Hrvatica Donna Vekić, ki je imela več dela. Zmagala je v dveh nizih, a sta bila oba izenačena. Uspešno je svojo nalogo opravila tudi tretja nosilka Coco Gauff, a se je proti Ukrajinki Jelini Svitolini kar precej namučila. Izgubila je prvi niz, naslednja dva pa dobila s 6:3.