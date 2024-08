Pregled - svet, 30. 8. (petek)

BRUSELJ - Evropska unija misije urjenja ukrajinskih vojakov ne bo izvajala na ozemlju Ukrajine, so se na neformalnem zasedanju dogovorili obrambni ministri članic unije. So se pa po navedbah visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella strinjali o tem, da bodo do konca leta izurili dodatnih 15.000 ukrajinskih vojakov. V nekaj manj kot dveh letih trajanja misije so jih doslej 60.000.

KIJEV - Ruska vojska je v obstreljevanju Harkova ubila najmanj šest ljudi, še vsaj 55 je ranjenih. O dveh smrtnih žrtvah ruskih napadov so pred tem poročali še iz Sumija, tarča obstreljevanja pa so bile tudi druge ukrajinske regije. Ruske sile medtem napredujejo tudi na vzhodni fronti.

GAZA/TEL AVIV - Izraelska vojska je sporočila, da je končala mesec dni trajajočo operacijo na območju Han Junisa na jugu in Deir al Balaha v osrednjem delu Gaze. Po umiku vojske so se tja že vrnili nekateri prebivalci, medtem ko reševalci med ruševinami odkrivajo trupla. Iz Gaze in zasedenega Zahodnega brega še naprej prihajajo poročila o novih smrtonosnih napadih, Izrael pa ne kaže interesa za končanje konflikta. Izraelski varnostni kabinet je namreč potrdil odločitev, da nameravajo tudi v primeru prekinitve ognja v Gazi in dogovoru o izpustitvi izraelskih talcev ohraniti vojaški nadzor nad mejo Gaze z Egiptom.

BRUSELJ - Ministri več držav članic EU so izrazili zadržanost, nekateri pa tudi odkrito nasprotovanje predlogu visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Josepa Borrella, da bi zaradi kršenja človekovih pravic uvedli sankcije proti dvema skrajno desnima ministroma izraelske vlade. Šlo naj bi za Bezalela Smotriča in Itamarja Ben-Gvira, ki v zadnjih mesecih razburjata z javnimi izjavami in dejanji, usmerjenimi proti Palestincem. Predlog je na kritike naletel tudi v Izraelu.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je v četrtek razpravljal o položaju na Bližnjem vzhodu. Še eno v vrsti razprav, ki so se končale brez sprejetih ukrepov, so sklicali zaradi poslabšanja humanitarnih razmer v Gazi, okužb z virusom otroške paralize in vse večje nevarnosti za osebje ZN in humanitarne delavce. Izrael naj bi medtem pristal na več tridnevnih humanitarnih prekinitev ognja v različnih delih območja Gaze, da bi omogočili cepljenje približno 640.000 otrok proti otroški paralizi.

RIM - Italijanska vlada je za svojega kandidata za komisarja predlagala ministra za evropske zadeve Raffaeleja Fitta. Danes se sicer izteče rok, do katerega naj bi članice EU predsednici Evropske komisije Ursuli von der Leyen poslale imena komisarskih kandidatov. Svoja kandidata je tik pred rokom predlagala tudi Bolgarija, tako da von der Leyen čaka le še na Belgijo.

ATLANTA - Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v četrtek na televiziji CNN v prvem intervjuju, odkar je konec julija od kampanje za ponovno izvolitev odstopil predsednik Joe Biden, zavrnila obtožbe o spreminjanju političnih stališč. Zagotovila je, da bo nadaljevala z Bidnovimi politikami, tako doma kot v tujini. Ob tem znova ni podrobno opisovala svojih političnih načrtov, s čimer se želi izogniti temu, da bi republikanskim nasprotnikom in medijem ponudila material za kritike.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v četrtek po srečanju s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom sporočil, da sta državi sklenili dogovor o nakupu 12 francoskih vojaških letal rafale v vrednosti 2,7 milijarde evrov. Predsednika sta govorila tudi o jedrski energiji in političnih temah, Macron pa je znova sporočil, da Srbija sodi v EU. Nakup letal je ocenil kot strateško spremembo, ki kaže velik pogum in voljo. Macron je danes obiskal še Novi Sad.

LEIPZIG - Iz Nemčije je proti Kabulu poletelo letalo z deportiranimi Afganistanci, je potrdil tiskovni predstavnik nemške vlade. Gre za prve deportacije, odkar so oblast v Afganistanu pred tremi leti prevzeli talibani. Deportirali so 28 afganistanskih državljanov. Vsi so bili obsojeni storilci kaznivih dejanj, ki niso imeli pravice ostati v Nemčiji in za katere so bili izdani nalogi za izgon.

ANKARA - Turška policija je ta teden aretirala več kot sto ljudi, osumljenih pripadnosti skrajni skupini Islamska država (IS), je sporočil notranji minister Ali Yerlikaya. Do zadnjih v nizu množičnih aretacij, ki so usmerjene proti tej teroristični organizaciji, je prišlo po vsej državi, tudi v Istanbulu, Ankari in Izmirju. Od junija lani je bilo po podatkih turških oblasti v državi aretiranih več kot 3600 ljudi, domnevno povezanih z Islamsko državo.

ESSEN - Nemška jeklarska družba Thyssenkrupp Steel se je znašla v veliki krizi, ogroženih bi bilo lahko več tisoč delovnih mest. Upravo družbe, ki zaposluje 27.000 ljudi, so zdaj zapustili trije člani, napovedan je tudi odstop štirih nadzornikov. Thyssenkrupp Steel je največji proizvajalec jekla v Nemčiji, a zaradi gospodarske krize in poceni uvoza že nekaj časa ustvarja izgubo, zato bodo podjetje prestrukturirali in predvidoma izločili iz koncerna Thyssenkrupp.