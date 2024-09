Tedenski pregled - Slovenija od 30. 8. do 5. 9.

Ljubljana, 6. septembra - Slovenija je s septembrom prevzela enomesečno predsedovanje Varnostnemu svetu ZN, na Bledu pa so visoki gostje na strateškem forumu, ki so ga tokrat zaznamovali protesti, razpravljali o sodelovanju v vse bolj razdeljenem svetu. Odjeknila je novica o grožnji stečaja Termoelektrarne Šoštanj, razmere naj bi država reševala z interventnim zakonom.

PETEK, 30. avgusta

LJUBLJANA - Vlada je potrdila sveženj predlogov davčnih sprememb za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in oblikovanje ugodnega okolja za raziskave in razvoj, vključno s privabljanjem kadra iz tujine. Sveženj vsebuje tudi predlog višjih davkov na sladke pijače ter trošarin na pivo in žgane pijače ter manj ugodno davčno obravnavo samostojnih podjetnikov. Gospodarska združenja so sveženj označila za nesistemski, necelovit in nedomišljen.

LJUBLJANA - Zunanja ministra Slovenije in Turčije, Tanja Fajon in Hakan Fidan, sta podpisala sporazum o strateškem partnerstvu. Dokument potrjuje zelo dobre odnose med državama in določa smer njihovega prihodnjega razvoja, je dejala Fajonova.

LJUBLJANA - Alžirija je odprla veleposlaništvo v Ljubljani. Odprtja se je udeležil zunanji minister Ahmed Attaf, ki se je sestal s svojo kolegico Tanjo Fajon. Ministra sta odprtje veleposlaništva označila kot dokaz skupne zavezanosti dvostranskemu sodelovanju.

PRAGA - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je udeležila varnostne konference Globsec in sodelovala v razpravi o Evropi kot globalni tehnološki sili. Ob robu konference se je ločeno sestala tudi s češkim in finskim predsednikom, Petrom Pavlom in Alexandrom Stubbom.

LJUBLJANA - Bruto domači proizvod (BDP) Slovenije se je v letu 2023 na letni ravni realno povečal za 2,1 odstotka, je sporočil statistični urad. Po letni reviziji ocene je BDP države leta 2023 znašal 63,951 milijarde evrov, kar je nominalno več za 12,4 odstotka kot leta 2022.

MARIBOR - Okrožno sodišče je začelo stečajni postopek nad Mariborsko livarno Maribor, ki zaposluje 350 ljudi. Predlog je vložila uprava, potem ko so ji to zaradi likvidnostnih razmer naložili nadzorniki družbe. SDH kot stoodstotni lastnik in hkrati največji upnik si je dolgo prizadeval poiskati strateškega partnerja, a so se vsi poskusi končali neuspešno.

LJUBLJANA - Letna stopnja inflacije v Sloveniji je avgusta znašala 0,9 odstotka in bila tako prvič po marcu 2021 pod odstotkom, je sporočil statistični urad. Na mesečni ravni so statistiki zaznali 0,2-odstotno deflacijo, predvsem zaradi poletnih razprodaj.

PARIZ - Strelec Franček Gorazd Tiršek je na paraolimpijskih igrah osvojil zlato medaljo z zračno puško stoje v kategoriji R4.

SOBOTA, 31. avgusta

KROPA - Na Spodnji Dobravi pri Kropi je volk v noči na petek pokončal oz. huje poškodoval 15 ovc in jagnjet na pašniku, zaščitenem z električno ogrado. Pristojni iz zavoda za gozdove so izdali dovoljenje za odstrel volka na tej lokaciji v roku 10 dni.

NEDELJA, 1. septembra

NEW YORK - Slovenija je uradno prevzela enomesečno predsedovanje VS ZN. Osrednji dogodek predsedovanja v septembru, ko poteka tudi Generalna skupščina, bo odprta razprava z naslovom Voditeljstvo za mir, ki jo bo 25. septembra vodil premier Robert Golob. Veleposlanik Samuel Žbogar je na uvodni novinarski konferenci predsedovanja izrazil pričakovanje, da bo na dnevnem redu zasedanj najverjetneje prevladoval Bližnji vzhod. Obenem je opozoril na problematiko pomanjkanja zaupanja med članicami tega osrednjega organa kolektivne varnosti v svetu.

LJUBLJANA - Zunanja ministrica Tanja Fajon je izrazila pretresenost zaradi uboja šestih izraelskih talcev v Gazi, ki jih je izraelska vojska v soboto našla v tunelu na jugu Gaze. V zapisu na omrežju X je ob tem znova pozvala k brezpogojni izpustitvi preostalih talcev in premirju v palestinski enklavi.

LJUBLJANA - Letošnje poletje je bilo najtoplejše na ravni celotne države v zgodovini meritev. Prav tako so na Agenciji RS za okolje (Arsu) zabeležili najtoplejši avgust doslej, 1. septembra pa doslej najvišje septembrske temperature.

LJUBLJANA - V 96. letu starosti je umrl baletni plesalec, koreograf, režiser, publicist ter pedagog Henrik Neubauer.

PONEDELJEK, 2. septembra

BLED - Začel se je dvodnevni Blejski strateški forum (BSF), osrednji slovenski zunanjepolitični dogodek. V ospredju so bile razprave o širitvi EU, vojnah v Gazi in Ukrajini ter razmerah v Rusiji. Na forumu je sodelovalo več kot 180 govorcev iz 48 držav, med njimi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Nagrado BSF je prejela Julija Navalna, vdova pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega.

BLED - V okviru BSF sta potekala ločena pogovora z višjo zunanjepolitično svetovalko palestinskega premierja Amal Džadu in nekdanjo izraelsko zunanjo ministrico Cipi Livni, ki sta se ob nasprotujočih si pogledih na konflikt v Gazi strinjali glede nujnosti rešitve dveh držav. Udeležbo Livni so spremljali protesti nevladnikov pred začetkom foruma in bojkot Levice, do povabila je bila kritična tudi predsednica Pirc Musar.

ČRNA NA KOROŠKEM - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v spremstvu predsednika vlade Roberta Goloba obiskala Črno na Koroškem dobro leto po uničujočih poplavah. Obisk je opisala kot zelo čustven, vendar je dejala, da je videla, da se je v kraj vrnilo upanje.

BLED - Premier Robert Golob se je sestal s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen ob robu BSF. Obravnavala sta prioritete v novi sestavi Evropske komisije, širitev EU ter razmere na Zahodnem Balkanu, v Gazi in Ukrajini.

LJUBLJANA - Novo šolsko leto se je začelo za približno 84.000 dijakov in skoraj 193.000 učencev. V osnovnem in srednjem šolstvu prinaša več novosti, med drugim bo obvezno nacionalno preverjanje znanja tudi za tretješolce, prvošolci pa se bodo učili prvega tujega jezika. V Svizu so opozorili na vse slabše razmere v šolstvu, primanjkuje strokovnega in tehničnega kadra v vseh delih vzgoje in izobraževanja, zaposleni pa so preobremenjeni.

LJUBLJANA - Družba Elektro Ljubljana in Evropska investicijska banka sta podpisali posojilno pogodbo v višini 50 milijonov evrov, ki jih bo največji slovenski elektrodistributer namenil za posodobitev in krepitev omrežja v okviru skoraj 165 milijonov evrov težkega projekta.

LJUBLJANA/MARIBOR - V Sloveniji so potrdili prve tri primere okužbe z virusom Zahodnega Nila letos, vse v severovzhodnem delu Slovenije.

TOREK, 3. septembra

ŠOŠTANJ - Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer je razkril, da se je finančno stanje Termoelektrarne Šoštanj (Teš) zaostrilo do te mere, da bi se brez ukrepanja države z letom 2025 začel stečajni postopek nad družbo. Napovedal je interventni zakon, ki bi zagotovil javno službo za oskrbo Šaleške doline s toploto. Teš proizvede več kot četrtino električne energije v Sloveniji.

LJUBLJANA - Ponudnik mobilnih in telekomunikacijskih storitev A1 je sporočil, da je konec julija na sodišče vložil tožbo proti Telekomu Slovenije v višini 33,7 milijona evrov zaradi po njegovem mnenju zlorabe prevladujočega položaja na trgu veleprodajnih telekomunikacijskih storitev za fiksne telefone.

CELJE - Na Okrožnem sodišču se je začelo sojenje vodji opozicije Janezu Janši in poslovnežema, ki so obtoženi sumljivih poslov, povezanih z zemljiščem v dolini Trente in Janševim nakupom stanovanja v Ljubljani leta 2005.

LJUBLJANA - S podelitvijo pisateljske nagrade Srednjeevropske pobude za mlade avtorje hrvaški avtorici Moniki Herceg se je odprl letošnji mednarodni literarni festival Vilenica. Letošnja osrednja tema so tehnološke spremembe.

LJUBLJANA - Okrožno sodišče je nekdanjo dekanjo ljubljanske ekonomske fakultete Metko Tekavčič oprostilo obtožb o zlorabi uradnega položaja v zvezi z izplačevanjem dodatkov za stalno pripravljenost.

LAGOS DE COVADONGA - Kolesar Primož Roglič se je v 16. etapi dirke po Španiji na vsega pet sekund približal skupnemu vodstvu na dirki, ki je v rokah Avstralca Bena O'Connorja.

SREDA, 4. septembra

NEW YORK - Prvo zasedanje VS ZN, ki mu ta mesec predseduje Slovenija, je bilo posvečeno razmeram v Gazi, slovenski veleposlanik Samuel Žbogar in drugi govorniki pa so ponovno pozvali k prekinitvi ognja in izpustitvi talcev. Zasedanje se je tudi tokrat končalo brez kakršnih koli odločitev o tem vprašanju.

LJUBLJANA - Računsko sodišče je zaključilo revizijo predloga zaključnega računa lanskega proračuna, v okviru katerega je preverjalo tudi pravilnost izvedbe nakupa stavbe za potrebe sodišč na Litijski. Opozorili so, da so na ministrstvu za pravosodje pri pripravi projekta zatajile vse kontrole, investicijska dokumentacija pa je bila pripravljena nepopolno in nepravilno ter v nasprotju z veljavnimi predpisi in zakoni. Kritike računskega sodišča so letele tudi na ministrstvo za finance, ki je k prošnji za odobritev izjeme pri uvrstitvi novega projekta v proračun podalo pozitivno mnenje kljub temu, da pogoji za to niso bili izpolnjeni.

LJUBLJANA - Svet javne RTV Slovenija je za predsednico uprave imenoval Natalijo Gorščak, ki je tri mesece opravljala funkcijo vršilke dolžnosti predsednice uprave. Štiriletni mandat je začela 5. septembra. Za preostala dva člana uprave je izbrala Nevenko Črnko in Aljošo Pečana Grudna.

LJUBLJANA - Ob koncu avgusta je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje registriranih 44.468 brezposelnih, kar je 0,2 odstotka več kot julija in 6,2 odstotka manj kot avgusta lani. Po julijski rasti, ki je bila izrazito posledica izteka zaposlitev za določen čas, se je število brezposelnih tako zvišalo drugi mesec zapored.

LJUBLJANA - V 72. letu je v ljubljanskem kliničnem centru umrl Borisav "Bora" Đorđević, pevec ene najbolj uspešnih rock skupin nekdanje Jugoslavije Riblja čorba.

ČETRTEK, 5. septembra

LJUBLJANA - KPK je pri nakupu 13.000 računalnikov s strani ministrstva za digitalno preobrazbo zaznala več korupcijskih tveganj. Kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ni potrdila, je pa zaznala sum kršitve zakona o javnem naročanju. Tudi računsko sodišče je v reviziji predloga zaključnega računa lanskega proračuna ugotovilo, da ministrstvo ni ravnalo skladno z načeloma učinkovitosti in gospodarnosti. Iz premierjevega kabineta so nato sporočili, da ministrica Emilija Stojmenova Duh in minister za finance Klemen Boštjančič kljub temu uživata premierjevo podporo. Več zadržanosti do podpore ministrici pa je v koalicijskih SD in Levici.

LJUBLJANA - Spletni portal N1 je poročal, da je zunanje ministrstvo objavilo interni razpis za nova diplomatska in konzularna mesta, med drugim tudi za stalnega predstavnika Slovenije pri ZN. Posebni predstavnik Slovenije v VS ZN Samuel Žbogar naj bi na tem položaju nasledil Boštjana Malovrha, katerega naloge je prevzel potem, ko se je Malovrhu avgusta iztekel mandat.

LJUBLJANA - DZ je na izredni seji sprejel priporočila DZ o učinkovitosti obravnave romskih vprašanj, ki vladi predlaga pripravo sistemskih ukrepov s spremembo zakona o financiranju občin. Na koncu večurne razprave, ki se je na trenutke sprevrgla v politično obračunavanje, niso sprejeli dveh dopolnil opozicije.

LJUBLJANA - Vlada je sprejela sklep o odstranitvi 50 objektov v občini Braslovče zaradi poplavne ogroženosti. Do danes je tako sprejela sklepe za odstranitev skupno 130 objektov. Po oceni vladne službe za obnovo po poplavah bi lahko ljudem prve odškodnine za objekte izplačali novembra.

LJUBLJANA - Vse tri koalicijske stranke so stopile v bran predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič pred očitki opozicijske SDS, da ni želela sklicati seje, na kateri bi bila ustanovljena parlamentarna preiskava o državnih elektroenergetskih podjetjih. To se je zgodilo po tem, ko je STA 4. septembra poročala, da bo opozicija zoper Klakočar Zupančičevo podala kazensko ovadbo.

LJUBLJANA - Po septembrski uveljavitvi novega voznega reda za medkrajevne avtobuse je izbruhnil val kritik zaradi neživljenjskih voznih redov in premajhnega števila avtobusov. V Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa medtem zagotavljajo, da so novi vozni redi dobro pripravljeni, da so se povečali standardi dostopnosti in da ukinitev linij ni bilo.

PARIZ - Slovenija je osvojila še drugo medaljo na paraolimpijskih igrah: lokostrelca Živa Lavrinc in Dejan Fabčič sta na mešani ekipni tekmi osvojila bron.