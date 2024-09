Tedenski pregled - svet od 30. 8. do 5. 9.

Ljubljana, 6. septembra - Na deželnih volitvah v nemški Turingiji je zmagala skrajno desna Alternativa za Nemčijo. V Gazi so cepili otroke proti otroški paralizi. V Ukrajini je prišlo do sprememb v vladi, več deset žrtev pa je terjal ruski napad na vojaški inštitut. Michel Barnier je bil imenovan za novega francoskega premierja. Papež Frančišek je začel azijsko turnejo.

PETEK, 30. avgusta

BRUSELJ - EU misije urjenja ukrajinskih vojakov ne bo izvajala na ozemlju Ukrajine, so se na neformalnem zasedanju dogovorili obrambni ministri članic unije. So se pa strinjali o tem, da bodo do konca leta izurili dodatnih 15.000 ukrajinskih vojakov.

TEL AVIV - Izraelska vojska je sporočila, da je končala mesec dni trajajočo operacijo na območju Han Junisa na jugu in Deir al Balaha v osrednjem delu Gaze. Po umiku vojske so se tja že vrnili nekateri prebivalci, medtem ko reševalci med ruševinami odkrivajo trupla.

LEIPZIG - Iz Nemčije je proti Kabulu poletelo letalo z 28 deportiranimi Afganistanci. Gre za prve deportacije, odkar so oblast v Afganistanu pred tremi leti prevzeli talibani. Vsi deportirani so bili obsojeni storilci kaznivih dejanj, za katere so bili izdani nalogi za izgon.

MITROVICA - Kosovska policija je izvedla racije v več uradih na severu države, ki naj bi delovali po ukazih iz Beograda ter tako kršili kosovsko ustavnost in zakone. Pripadniki Natove misije na Kosovu so zato okrepili prisotnost na območju.

SOBOTA, 31. avgusta

TEL AVIV - Izraelska vojska je v tunelu na območju Gaze našla posmrtne ostanke šestih talcev, ki so jih zajeli 7. oktobra lani, med njimi sta tudi dvojna državljana Izraela in Rusije oz. ZDA. Pripadniki Hamasa naj bi jih ubili malo pred prihodom izraelskih vojakov.

BRASILIA - Brazilski vrhovni sodnik Alexandre de Moraes, ki je že več mesecev v sporu z lastnikom družbe X Elonom Muskom zaradi dezinformacij, je odredil prepoved delovanja družbenega omrežja X. Prepoved bo veljala, dokler X ne izpolni zahtev v odredbi in plača globe.

NEDELJA, 1. septembra

ERFURT/DRESDEN - Na deželnih volitvah v nemški deželi Turingija je zmagala Alternativa za Nemčijo (AfD), kar je bilo prvič, da je kakšna skrajno desna stranka slavila v eni od nemških dežel po drugi svetovni vojni. Na Saškem so tesno zmagali krščanski demokrati.

GAZA - Uradno se je začelo obsežno cepljenje najmlajših otrok proti otroški paralizi, potem ko so v enklavi nedavno odkrili prvi primer te bolezni v zadnjih 25 letih. Do 4. 9. so cepili 187.000 otrok, precej več, kot so načrtovali.

ZAGREB - V 101. letu starosti je umrl nekdanji jugoslovanski in hrvaški diplomat Budimir Lončar. Lončar je bil zadnji jugoslovanski zunanji minister in zatem posebni odposlanec generalnega sekretarja ZN Butrosa Butrosa-Galija ter svetovalec dveh hrvaških predsednikov.

PONEDELJEK, 2. septembra

TEL AVIV - V Izraelu je potekala splošna stavka s pozivi vladi premierja Benjamina Netanjahuja, naj zagotovi dogovor s Hamasom o izpustitvi talcev. Izraelsko delovno sodišče je sicer odredilo konec splošne stavke, saj je po njegovi oceni politično motivirana.

JERUZALEM - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je vztrajal, da morajo izraelske sile obdržati nadzor nad koridorjem vzdolž meje med Egiptom in Gazo. Obljubil je, da ne bo popustil pritisku glede tega vprašanja v pogovorih o premirju.

ULAN BATOR - Ruski predsednik Vladimir Putin je obiskal Mongolijo. Država je članica Mednarodnega kazenskega sodišča, ki je zaradi domnevnih vojnih zločinov za Putina lani izdalo nalog za prijetje, a Putina med obiskom niso prijeli. Putina je sprejel mongolski kolega Uhna Hurelsuh.

BRUSELJ - Belgija je kot zadnja članica EU imenovala kandidatko za komisarski položaj v prihodnji ekipi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, zunanjo ministrico Hadjo Lahbib. Romunija pa je kandidata zamenjala z žensko, tako da je ob von der Leyen med kandidati le devet žensk. Rok za imenovanje kandidatov se je iztekel 30. 8.

LONDON - Velika Britanija je sporočila, da začasno ustavlja del izvoza orožja v Izrael, saj obstaja tveganje, da bi bilo lahko uporabljeno za resno kršitev mednarodnega humanitarnega prava v Gazi. Gre za 30 od 350 izdanih dovoljenj za izvoz orožja Izraelu.

CARACAS - Sodišče je izdalo nalog za aretacijo Edmunda Gonzaleza Urrutie, poraženca spornih julijskih predsedniških volitev, na katerih naj bi zmagal dolgoletni predsednik Nicolas Maduro. Opozicijski politik je obtožen prisvajanja položaja in spodbujanja k uporu.

TEHERAN - Vzrok majske smrtne nesreče helikopterja s pokojnim iranskim predsednikom Ebrahimom Raisijem ni bila sabotaža, ampak slabo vreme, zlasti gosta megla, je zapisano v končnem poročilu preiskave.

KINŠASA - V poskusu pobega iz največjega zapora v prestolnici DR Kongo je življenje izgubilo najmanj 129 ljudi, 59 je ranjenih. Večina naj bi jih umrla v stampedu, 24 jih je ustrelila policija. Število pobeglih zapornikov še ni znano.

TOREK, 3. septembra

POLTAVA - V ruskem napadu na ukrajinski vojaški inštitut je bilo ubitih 54 ljudi, več kot 200 je ranjenih. Gre za enega najhujših posamičnih napadov od začetka ruske agresije. Tudi drugi deli Ukrajine so bili tarča ruskih zračnih in topniških napadov, ki so terjali žrtve med civilisti.

KIJEV - V Ukrajini je s položajev odstopilo najmanj šest visokih vladnih predstavnikov, vključno z ministri, 4. 9. pa še zunanji minister Dmitro Kuleba. 5. 9. je novi zunanji minister postal njegov dosedanji namestnik Andrij Sibiha. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bodo vlado preoblikovali, ker potrebujejo novo energijo.

PARIZ - Pri poskusu prečkanja Rokavskega preliva na poti do Anglije je umrlo najmanj 12 prebežnikov, potem ko se je njihov čoln prevrnil ob obali severne Francije.

DŽAKARTA - Papež Frančišek je v Indoneziji začel 12-dnevno turnejo po Aziji. 4. 9. se je sestal s predsednikom najštevilčnejše muslimanske države na svetu Jokom Widodom ter pozval k boju proti ekstremizmu in nestrpnosti.

SREDA, 4. septembra

LVOV - Rusija je izvedla nove napade na Ukrajino, tudi na mesto Lvov, kjer je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, več deset pa ranjenih. Predsednik Volodimir Zelenski je napad obsodil kot terorističen. Ruska vojska je po lastnih navedbah tudi zavzela vas Karlivka v regiji Doneck, ki leži blizu pomembnega logističnega središča Pokrovsk.

LONDON - Poročilo več let trajajoče preiskave požara v londonski stolpnici Grenfell Tower, ki je junija 2017 terjal 72 smrtnih žrtev, je največji del krivde pripisalo gradbincem in proizvajalcem gradbenih materialov, ki so obtoženi namernega zavajanja glede varnosti, del pa tudi državnim in lokalnim oblastem ter londonskim gasilcem.

ATLANTA - V strelskem napadu na srednji šoli v ameriški zvezni državi Georgia so umrli štirje ljudje. Policija je 14-letnega napadalca aretirala.

STOCKHOLM - Švedski zunanji minister Tobias Billström je sporočil, da odstopa s položaja in da se umika iz politike. Razlogov za svojo odločitev ni navedel.

ČETRTEK, 5. septembra

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je po dolgotrajnem iskanju primernega kandidata za novega premierja imenoval nekdanjega pogajalca EU za brexit, 73-letnega Michela Barnierja iz vrst desnih Republikancev. Ni jasno, ali mu bo dejansko uspelo sestaviti večinsko vlado, ki bo preživela glasovanje o zaupnici v parlamentu.

MÜNCHEN - Policija je v okviru obsežnega posredovanja v središču mesta v bližini izraelskega konzulata ustrelila oboroženega osumljenca, ki je kasneje podlegel ranam. Šlo je za 18-letnega Avstrijca, po poročanju medijev domnevno s poreklom iz BiH. Nemški organi incident obravnavajo kot poskus terorističnega napada.

PEKING - Kitajska bo afriškim državam v naslednjih treh letih namenila 360 milijard juanov (45,8 milijarde evrov) za spodbujanje razvoja, je ob začetku vrha Kitajska-Afrika v Pekingu dejal kitajski predsednik Xi Jinping.

WASHINGTON - Odvetniki bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa so se v njegovem imenu na zveznem sodišču izrekli za nedolžnega vseh štirih točk nadomestne obtožnice v zvezi s spodkopavanjem izida predsedniških volitev 2020, ki jo je po odločitvi vrhovnega sodišča ZDA proti Trumpu vložil posebni tožilec Jack Smith.

LONDON - Britansko tožilstvo je sporočilo, da je opustilo pregon nekdanjega hollywoodskega magnata Harveya Weinsteina zaradi spolnega napada, češ da ni realističnih možnosti za obsodbo. 72-letni Weinstein se je od junija 2022 soočal z obtožbo dveh spolnih napadov na žensko v Londonu leta 1996.