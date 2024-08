Pregled - šport, 29. 8. (četrtek)

LJUBLJANA - Nogometaši ljubljanske Olimpije so v Stožicah na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo premagali Rijeko s 5:0 (4:0). Prva tekma na Reki se je končala z 1:1, tako da bo v glavnem delu tekmovanja igrala ljubljanska zasedba.

CELJE - Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo na domači zelenici zmagali s 4:1 (2:0) proti Pjuniku iz Erevana. Posledično se je slovenski prvak ob ljubljanski Olimpiji uvrstil v glavni del konferenčne lige.

LJUBLJANA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v drugi tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026 v športni dvorani Maksa Pečarja v Črnučah premagala Estonijo s 3:0 (21, 16, 17). Slovenske odbojkarice so tako po torkovi zanesljivi zmagi nad Izraelom, prišle še do druge zmage v teh kvalifikacijah.

RIGA - Slovenska reprezentanca v hokeju na ledu je neuspešno začela kvalifikacije za olimpijske igre. Na turnirju skupine E v Rigi je z 2:4 (1:2, 1:2, 0:0) izgubila proti domači Latviji.

MARIBOR - Nogometaši Maribora so v Ljudskem vrtu na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo izgubili proti Djurgardnu z 0:1 (0:1). Štajerci se tako poslavljajo od Evrope, potem ko so prvo tekmo izgubili z 0:1.

LEON - Španski kolesar Pablo Castrillo (Kern Pharma) je zmagovalec 12. etape dirke po Španiji. Na trasi od Ourenseja do Manzanede (137,5 km) je bil najboljši iz ubežne deseterice. V ozadju med najboljšimi ni prišlo do napadov in posledično tudi ne razlik. Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je ostal na drugem mestu.

MONTE CARLO - Evropska nogometna zveza Uefa je v Monaku opravila žreb dodobra spremenjene lige prvakov. V tej bo igralo tudi devet Slovencev. Naslov brani Real Madrid, ki je bil že petnajstkrat najboljši na stari celini, v ligaškem delu pa se ne bo meril z nobenim Slovencem.

NEW YORK - Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner je napredoval v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. Na zadnjem grand slamu sezone je po nekaj začetnih težavah zanesljivo ugnal domačina Alexa Michelsena s 6:4, 6:0, 6:2 po uri in 39 minutah.

PARIZ - Slovenska ženska reprezentanca v odbojki sede je nastope na paraolimpijskih igrah v Parizu začela s porazom. V uvodni tekmi predtekmovalne skupine B so Slovenke klonile proti Kanadi z 0:3 (-11, -21, -12). Prvi od slovenskih nastopov je danes teren preizkusil lokostrelec Dejan Fabčič, ki je imel 15. izid v kvalifikacijah z ukrivljenim lokom, po katerih je dobil tekmeca za prve izločilne dvoboje.