Pregled - svet, 29. 8. (četrtek)

NABLUS/NEW YORK - V izraelski raciji na zasedenem Zahodnem bregu je bilo ubitih pet borcev Islamskega džihada, vključno z visokim poveljnikom. Še enega človeka so po navedbah palestinskega zdravstvenega ministrstva izraelske sile ubile v begunskem taborišču v Dženinu. Izraelske sile danes nadaljujejo zadnjo v nizu operacij na Zahodnem bregu, ki so jo začele v sredo in v okviru katere so ubile že več kot deset Palestincev. Spričo operacije je generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres Izrael v sredo obtožil dodatnega zaostrovanja že tako eksplozivnih razmer na Zahodnem bregu.

GAZA - Izraelske oblasti so se strinjale z več ločenimi tridnevnimi humanitarnimi premori v različnih delih območja Gaze, da bi omogočili cepljenje približno 640.000 otrok proti otroški paralizi, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija. V skladu z dogovorom bi se kampanja cepljenja otrok začela v nedeljo v osrednji Gazi. V enklavi so namreč nedavno zabeležili prvi primer otroške paralize v 25 letih.

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v imenu unije pozval k takojšnjim humanitarnim premorom v spopadih v Gazi, da bi lahko otroke cepili proti otroški paralizi. S tem se je EU pridružila pozivom generalnega sekretarja Združenih narodov Antonia Guterresa in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je pred zasedanjem dejal, da je predlagal uvedbo sankcij proti članom izraelske vlade. Borrell naj bi želel sankcionirati skrajno desna ministra Bezalela Smotriča in Itamarja Ben-Gvira.

BRUSELJ - Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je ob prihodu na neformalno zasedanje zunanjih ministrov članic EU v Bruslju napovedal, da bo zaveznike pozval k pospešitvi dobav sistemov zračne obrambe za ukrajinsko vojsko. Pozval pa jih bo tudi k odpravi omejitev, ki so jih zahodne zaveznice Kijevu postavile glede uporabe orožja za napade v Rusiji. O tem je na sestanku pred zasedanjem govoril tudi z visokim zunanjepolitičnim predstavnikom EU Josepom Borrellom.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinske sile so zasedle dodatno ozemlje v ruski regiji Kursk ob meji z Ukrajino, je v sredo dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ob tem je priznal, da so razmere na vzhodu Ukrajine težavne. Iz ruske obmejne regije Belgorod medtem poročajo o ukrajinskih napadih, ki so terjali eno smrtno žrtev, ukrajinske drone so prestregli tudi drugod nad Rusijo. Ruske oborožene sile pa so izvedle nove obsežne napade z droni na več regij v Ukrajini. Ruska vojska med drugim še naprej prodira na vzhodu Ukrajine, kjer je zavzela vas Mikolajivka v regiji Doneck, v sosednji regiji Lugansk pa vas Stelmahivka. Rusija je ob tem ponoči izvedla tretji obsežen napad z droni na Ukrajino v tem tednu.

BRUSELJ - Evropska unija ne priznava demokratične legitimnosti venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki je bil konec julija znova izvoljen za predsednika države, je po zasedanju zunanjih ministrov članic unije sporočil njen visoki zunanjepolitični predstavnik Josep Borrell. Opozoril je, da venezuelske oblasti kljub pozivom, tudi s strani EU, še vedno niso objavile uradnih zapisnikov z volišč, ki bi podprli rezultate volitev.

BERLIN - Nemška vlada se je po smrtonosnem napadu z nožem minuli teden v Solingenu dogovorila o zaostritvi zakonodaje o orožju in migracijah ter drugih ukrepih za boj proti islamističnemu terorizmu v državi, je sporočila notranja ministrica Nancy Faeser. Prepoved uporabe nožev bo med drugim veljala na javnih mestih. Dogovorili so se še o zmanjšanju ugodnosti za nekatere prosilce za azil in olajšanju postopkov za deportacijo zavrnjenih prosilcev.

PARIZ - Soustanovitelj in izvršni direktor Telegrama Pavel Durov je bil v Franciji v sredo obtožen več kaznivih dejanj v zvezi z delovanjem aplikacije Telegram zaradi domnevnega omogočanja ekstremističnih vsebin in kriminala. Durova so nato pogojno izpustili ob plačilu varščine v višini pet milijonov evrov, vendar ne sme zapustiti države. Njegova aretacija je sprožila vprašanja o času in okoliščinah pridržanja, pa tudi burne razprave o svobodi govora in odgovornosti.

HONGKONG/BRUSELJ/WASHINGTON - Sodišče v Hongkongu je novičarski spletni portal Stand News in dva njegova nekdanja urednika Chung Pui-kuena in Patricka Lama danes spoznalo krive upora. To je prva obsodba te vrste, odkar je Hongkong leta 1997 prišel pod kitajsko oblast. EU in Washington sta bila do obsodbe obeh novinarjev, ki jima grozi do dve leti zapora, kritična.

DUNAJ - Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je v poročilu opozoril, da je Iran od maja okrepil zaloge urana, obogatenega do 60 odstotkov, za okoli 23 kilogramov na skupno 165 kilogramov. Ob tem so pri agenciji izrazili zaskrbljenost glede iranskega jedrskega programa. Grossi je še izrazil upanje, da bo lahko kmalu obiskal Iran in se srečal z novim predsednikom Masudom Pezeškianom.

BEOGRAD - Francoski predsednik Emmanuel Macron je začel dvodnevni obisk, glavna tema pogovorov z gostiteljem, srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, bo ob gospodarskem sodelovanju nakup francoskih vojaških letal rafale. Srbske ekološke organizacije pa Macrona pozivajo, naj podpre njihov boj proti pridobivanju litija.

MADRID - Španska vlada je ta teden blokirala ponudbo madžarskega konzorcija Ganz Mavag Europe za prevzem španskega proizvajalca vlakov Talgo. Kot so pojasnili v Madridu, bi prevzem predstavljal tveganje za nacionalno varnost in javni red. Skrbele naj bi jih tudi možne sporne povezave Madžarov z Rusi.

DŽAKARTA - Indonezija in Avstralija sta podpisali obrambni sporazum, v katerem sta se zavezali k tesnejšemu sodelovanju v boju proti varnostnim grožnjam v azijsko-pacifiški regiji. Sporazum so podpisali med obiskom avstralskega obrambnega ministra Richarda Marlesa pri indonezijskem kolegu Prabowo Subiantu.

WASHINGTON - Osumljenci, ki so načrtovali napad na koncertu ameriške pop zvezdnice Taylor Swift na Dunaju v začetku meseca, so nameravali ubiti več deset tisoč ljudi, je v sredo izjavil David S. Cohen, namestnik direktorja ameriške obveščevalne službe Cia, ki je avstrijskim oblastem posredovala informacije o nevarnosti napada. 19-letni glavni osumljenec, ki je v preteklosti obljubil zvestobo džihadistični skupini Islamska država, je nameraval z avtomobilom, naloženim z eksplozivom, zapeljati v množico obiskovalcev, ko bi ti čakali na vstop na stadion Ernst Happel.

PEKING - Svetovalec predsednika ZDA za nacionalno varnost Jake Sullivan se je v Pekingu srečal s kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, ki je potrdil zavezanost stabilnim odnosom z ZDA. Pred tem je Sullivan z visokim kitajskim vojaškim poveljnikom govoril tudi o Tajvanu - v Pekingu so ZDA pozvali, naj zaustavijo tajne vojaške dogovore z otokom. Sullivan je med večdnevnim obiskom večkrat izpostavil pomen ohranjanja stabilnosti v Tajvanski ožini in svobodne plovbe v Južnokitajskem morju, kjer se je Kitajska v zadnjih mesecih zapletla v več incidentov s Filipini.

BRUSELJ - Gospodarsko razpoloženje v območju evra se je avgusta okrepilo. Kazalnik gospodarskega razpoloženja (ESI), ki ga meri Evropska komisija, se je z julijskih 96 točk zvišal na 96,6 točke. To je najvišja raven kazalnika v zadnjih 15 mesecih.

KUMAMOTO - V zemeljskem plazu, ki so ga sprožile obilne padavine ob približevanju silovitega tajfuna Shanshan, so na jugozahodu Japonske v torek umrli najmanj trije ljudje. Tajfun je davi dosegel japonski južni otok Kyoshu in ponekod povzročil razdejanje. Poškodovanih je več deset ljudi. V naslednjih dneh naj bi tajfun potoval proti severovzhodu Japonske. Oblasti so za nekatere območja izdala najvišjo stopnjo opozorila.