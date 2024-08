Pregled - šport, 28. 8. (sreda)

SANTIAGO DE COMPOSTELA - Irski kolesar Eddie Dunbar (Jayco AlUla) je zmagovalec 11. etape dirke po Španiji v okolici Padrona, dolge 166,5 km. Slovenski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-Hansgrohe) je po napadu na zadnjem vzponu pridobil 37 sekund v primerjavi z vodilnim na španski pentlji, Avstralcem Benom O'Connorjem (Decathlon AG2R La Mondiale).

LJUBLJANA - Rokometašice Krima Mercatorja so v Ljubljani obeležile štiri desetletja delovanja kluba, ki je najuspešnejši v slovenski športni zgodovini, kot so izpostavili. Dvakrat so osvojile prestižno ligo prvakinj, kot prvi klub v Sloveniji, trikrat so še igrale v finalu, devetindvajsetkrat so postale državne prvakinje, osemindvajsetkrat pa pokalne.

PARIZ - Na trgu Concorde v Parizu so z nocojšnjo svečano slovesnostjo odprli paraolimpijske igre. Podobno kot olimpijske igre jih je tudi tokrat uradno odprl francoski predsednik Emmanuel Macron.

BEOGRAD - Nogometaši Crvene zvezde, kjer igrata tudi slovenska reprezentanta Timi Max Elšnik in Vanja Drkušić, so se uvrstili v skupinski del lige prvakov za letošnjo sezono. V povratni tekmi četrtega kroga kvalifikacij so v Beogradu z 2:0 premagali norveški Bodo/Glimt. Slovan iz Bratislave Kenana Bajrića je s 3:2 premagal danski Midtjylland.

LOZANA - Za slovenskimi plezalci so uspešni nastopi v kvalifikacijah težavnosti evropskega prvenstva v športnem plezanju v Villarsu v Švici. Skozi kvalifikacije se je prebilo osem Slovencev, štirje v ženski in štirje v moški konkurenci. Za najboljši slovenski dosežek je poskrbel Luka Potočar z 12. dosežkom kvalifikacij.

LIEGE - Italijan Jonathan Milan (Lidl-Trek) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke Renewi Tour med Riemstom in Bilzenom. Uvodno etapo, dolgo 163,6 km, je Italijan dobil po ciljnem sprintu glavnine. Edini slovenski predstavnik na dirki Matej Mohorič je v cilj prikolesaril v času zmagovalca na 17. mestu.

ANDORRA LA VELLA - Z ekipno tekmo se je v andorskem Pal Arinsalu danes začelo svetovno prvenstvo v gorskem kolesarstvu. Uvodno zaključno dejanje prvenstva so dobili Američani, ki so bili za tri sekunde hitrejši od Francozov. V Andori bo sicer nastopilo osem Slovencev, zaradi nendanega zdravstvenega zapleta bo namreč manjkala Tanja Žakelj.