Pregled - svet, 28. 8. (sreda)

RAMALA - Izrael je na zasedenem Zahodnem bregu izvedel niz napadov in racij, v katerih je bilo ubitih najmanj deset Palestincev. Vojaške operacije in spopadi so potekale v več krajih na severu tega palestinskega ozemlja. Po nekaterih ocenah gre za največjo izraelsko akcijo na Zahodnem bregu po koncu druge intifade leta 2005. Izrael je nadaljeval tudi napade na Gazo, kjer je bilo po podatkih tamkajšnjih oblasti ubitih še najmanj 50 ljudi.

BERLIN - Združeno kraljestvo želi ponovno zagnati odnose z EU, vendar ne namerava razveljaviti brexita ali se znova pridružiti enotnemu trgu ali carinski uniji EU, je po srečanju z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem povedal britanski premier Keir Starmer, ki je bil na prvem dvostranskem obisku v tujini po prevzemu položaja v začetku julija. Voditelja sta napovedala pripravo novega dvostranskega sporazuma med državama.

WASHINGTON - Zvezna porota v Washingtonu je v torek potrdila nadomestno obtožnico proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki mu v zvezi s sprevračanjem izida predsedniških volitev 2020 očita ista kazniva dejanja kot uvodna potrjena lani. V zvezi z napadom na kongres 6. januarja 2021 je bil ravno v torek na 53 mesecev zapora obsojen Trumpov podpornik, ki je kot prvi vdrl v kongresno palačo.

BRUSELJ - Članice Nata so se na zasedanju Sveta Nato-Ukrajina zavezale nadaljnjemu povečanju vojaške pomoči Ukrajini, je po srečanju dejal generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg. Ob tem so obsodile neselektivne ruske napade, več članic pa je pozvalo k odpravi omejitev za Kijev pri uporabi zahodnega orožja.

DONECK/ROSTOV - V ruskem obstreljevanju v Donecku na vzhodu Ukrajine, kjer ruska vojska že dalj časa stopnjuje pritisk na ukrajinsko obrambo, je bilo ubitih najmanj šest ljudi, je sporočil guverner regije Vadim Filaškin. Po napadu ukrajinskega brezpilotnika je medtem v skladišču goriva v obmejni ruski regiji Rostov izbruhnil požar.

MOSKVA - Rusija je sporočila, da je vstop v državo prepovedala še 92 ameriškim državljanom. Med njimi so glede na seznam tudi novinarji ameriških časnikov Wall Street Journal, New York Times in Washington Post. Zatrjujejo, da gre za odziv na ameriške sankcije proti Rusiji.

WASHINGTON/TEL AVIV - ZDA so naznanile nov sveženj sankcij proti izraelskim naseljencem zaradi nasilja nad Palestinci na Zahodnem bregu. Kot je sporočil State Department, dejanja naseljencev poleg povzročanja trpljenja Palestincem spodkopavajo tudi možnosti za mir in stabilnost v regiji. Izraelska vojska je medtem priznala, da ji je v odzivu na napad izraelskih naseljencev na palestinsko vas Džit sredi meseca ni uspelo dovolj hitro zaščititi tamkajšnjih prebivalcev.

WASHINGTON - Lastnik in prvi mož tehnološkega velikana Meta Mark Zuckerberg je v pismu odboru za pravosodje predstavniškega doma ameriškega kongresa zatrdil, da je administracija predsednika ZDA Joeja Bidna v času pandemije covida-19 pritiskala na upravljavca družbenih omrežij Facebook in Instagram, naj odstrani določene objave. Bela hiša je v odzivu v torek sporočila, da je vlada spodbujala odgovorne ukrepe za zaščito javnega zdravja in varnosti.

PALERMO - Tožilstvo na Siciliji je po brodolomu luksuzne jahte Bayesian ob obali Sicilije, v katerem je minuli teden umrlo sedem ljudi, ob kapitanu plovila uvedlo preiskavo še proti dvema članoma posadke. Gre za ladijskega inženirja in mornarja, ki ju sumijo malomarnosti.

AMSTERDAM - Nizozemska se je spopadala s težavami z omrežjem. Zaradi motenj je bil začasno odpovedan ves letalski promet na drugem največjem letališču v državi Eindhoven, o računalniških težavah sta poročali tudi nizozemski obalna straža in žandarmerija, ki je odgovorna za zaščito meja. Nizozemsko obrambno ministrstvo je zvečer sporočilo, da so ugotovili vzrok za današnje motnje, a podrobnosti niso navedli.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je soglasno s 15 glasovi podaljšal mandat misiji ZN v Libanonu (Unifil), ki deluje že vse od leta 1978. Misija je bila ustanovljena za nadzor premirja po izraelskem umiku iz Libanona na tako imenovani modri črti, kjer je pred dnevi spet prišlo do intenzivnega obstreljevanja med Izraelom in pripadniki šiitske milice Hezbolah.

NEAPELJ - Italijanske oblasti so v torek zadržale reševalno ladjo, potem ko je vplula v Salerno na jugu Italije skupaj z 191 rešenimi migranti, so sporočili iz nevladne organizacije Zdravniki brez meja, ki upravlja z ladjo. Ladja Geo Barents bo morala ostati v pristanišču 60 dni, organizacija pa bo morala plačati globo v višini 3000 evrov.

OSLO - Ob zahodni obali Norveške se je prevrnila in potonila replika vikinške ladje. V nesreči je življenje izgubila ženska, medtem ko so pet oseb rešili in jih zdrave pripeljali na kopno. V reševanju, ki so ga ovirali močni vetrovi in visoki valovi, so sodelovali helikopterji, reševalna plovila in bližnje ladje.

SPLIT - Na območju Žrnovnice pri Splitu so se hrvaški gasilci spopadali z obsežnim požarom. Požar je v ponedeljek povzročil udar strele, dan kasneje pa se je razširil zaradi burje. Ogenj je zvečer dosegel hiše, ki pa so jih uspešno obranili. Na pomoč pri gašenju sta 294 gasilcem prišla tudi kanaderja.