Kočevski občinski svetniki medresorsko delovno skupino pozvali k pohitritvi dela

Kočevje, 28. avgusta - Kočevski občinski svet je na torkovi prvi izredni seji v tem mandatu razpravljal o zaostrenih razmerah na področju romskih vprašanj. Po besedah podžupana v začasnem opravljanju funkcije župana Gregorja Koširja so svetniki sprejeli več sklepov. Med drugim so medresorsko delovno skupino pozvali k intenziviranju njenega dela.

Po Koširjevih besedah je namreč medresorska delovna skupina edina, ki lahko vladi kot svetovalno telo predlaga spremembe, te pa so po njegovi oceni in po oceni kočevskega občinskega sveta nujno potrebne, zlasti po zadnjih nasilnih dogodkih, v katere so bili vpleteni posamezni Romi.

Na seji so svetniki opravili temeljito razpravo. Vlado in ministrstvo za notranje zadeve so pozvali, naj začneta reševati kadrovske težave policije, saj ocenjujejo, da lahko policija težave obvladuje le z zadostnim številom policistov. Preostala pristojna ministrstva pa so pozvali, naj sprejmejo več ukrepov za zaposlovanje Romov, okrepijo programe predšolske vzgoje za romske otroke in zaostrijo šolsko zakonodajo na način, da bodo romski otroci obiskovali šolo, je za STA povedal Košir.

Po njegovi oceni se sicer stanje v Kočevju po tistem, ko je policija povečala svojo navzočnost, umirja. "Vsi pa se zavedamo, da tak policijski nadzor ne bo mogel trajati v nedogled, zato je treba čim prej pristopiti k iskanju bolj sistemskih rešitev," je dejal. Izpostavil je zlasti t. i. mehke vsebine, "saj vemo, da je preprečevanje kriminalitete zgolj nek kratkoročni cilj, na dolgi rok pa je treba izboljšati predvsem integracijo Romov v skupnost".