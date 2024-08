Načrt mehiške vlade za neposredne volitve sodnikov tarča kritik doma in v tujini

Ciudad de Mexico, 28. avgusta - V Mehiki načrtujejo reformo sodstva, v skladu s katero bi sodnike od prihodnjega leta volili neposredno. ZDA in Kanada svarita, da bi to škodilo demokraciji, trgovini in naložbam, mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador pa je kritike označil za vmešavanje v notranje zadeve. Načrtovana reforma je sicer naletela na kritike tudi znotraj Mehike.