V Mehiki protestniki vdrli v predsedniško palačo

Ciudad de Mexico, 6. marca - V Mehiki so danes protestniki razbili vrata predsedniške palače, potem ko so zahtevali pravico za 43 študentov, ki so v nepojasnjenih okoliščinah izginili septembra 2014 v jugozahodni provinci Guerrero. Nekaj jih je tudi vstopilo v stavbo, kjer je imel predsednik Andres Manuel Lopez Obrador ravno novinarsko konferenco.