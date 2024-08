Pregled - šport, 27. 8. (torek)

LJUBLJANA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je uspešno začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026. V Ljubljani je s 3:0 prepričljivo premagala Izrael in s tem takoj prevzela vodstvo na lestvici skupine C, v kateri so poleg omenjenih reprezentanc še Estonke, ki bodo v Ljubljani gostovale v četrtek.

VIGO - Belgijski kolesarski as Wout Van Aert je zmagovalec desete etape dirke po Španiji. Od Ponteareasa do Baione je bil po 159,6 km najboljši iz ubežne skupine petih kolesarjev, v sprintu pa je po napadu pred zadnjih vzponom ugnal Francoza Quentina Pacherja. Za Belgijca je to tretja zmaga na letošnji Vuelti in 49. v karieri. Slovenski as Primož Roglič je etapo končal v skupini najboljših na 32. mestu. Do razlik v ozadju ni prišlo, saj nihče ni želel tvegati do vrha zadnjega vzpona in nato še v 20 km spusta do cilja. Tja je skupina z Rogličem pripeljala 5:31 minute za Van Aertom.Vodilni Avstralec Ben O'Connor ima tako še naprej 3:53 minute naskoka pred Rogličem in 4:32 pred Ekvadorcem Richardom Carapazom.

GUIYANG - Slovenska športna plezalka Jennifer Eucharia Buckley je postala svetovna prvakinja v kategoriji do 18 let v kitajskem Guiyangu. Sedemnajstletnica je v isti starostni kategoriji slavila že pred nekaj dnevi v disciplini težavnosti.Buckley, ki sicer živi in trenira v Švici, korenine pa ima tudi na Irskem, je skozi celotno tekmovanje na balvanih stopnjevala formo. V kvalifikacijah je bila tretja z vsemi šestimi preplezanimi smermi v balvanih, v polfinalu pa je kot edina premagala vse štiri smeri.

VILLARS - Slovenski športni plezalec Anže Peharc je v kvalifikacijah na balvanih na evropskem prvenstvu v švicarskem Villarsu zasedel prvo mesto v svoji skupini in se zanesljivo uvrstil v petkov polfinale. To je s 23. mestom uspelo še Timoteju Romšaku. V odsotnosti Janje Garnbret in Mie Krampl so se v konkurenci deklet med polfinalistke prebile Katja Debevec, Lucija Tarkuš in Sara Čopar.

LJUBLJANA - Selektor slovenske nogometne reprezentance do 21 let Milenko Aćimović je predstavil sezonam igralcev, na katere bo računal na prihajajočih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2025. Kot so sporočili z Nogometne zveze Slovenije, je prvi vpoklic dobil igralec Olimpije Dino Kojić.

Mladi Slovenci bodo 6. septembra ob 18.30 gostovali v Franciji, 10. septembra ob 18.00 pa bodo v Fazaneriji gostili izbrano vrsto Cipra.

NEW YORK - Drugi dan odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku je že prišlo do presenečenj. Izpadu v prvem krogu se je kljub neprepričljivi predstavi izognila prva nosilka, Poljakinja Iga Swiatek, manj uspešen pri tem pa je bil 11. nosilec, Grk Stefanos Cicipas, v štirih nizih ga je ugnal 79. igralec sveta, Avstralec Thanasi Kokkinakis. Poleg Grka je izpadel še eden, ki je bil na seznamu možnih presenečenj turnirja. Za 19. nosilca, Kanadčana Felixa Auger-Aliassima, nekdanjega polfinalista tega turnirja, je bil usoden 65. igralec sveta, Čeh Jakub Menšik. V ženski konkurenci sta se poslovili še deseta in 11. nosilka Kazahstanka Jelena Ostapenko, premagala jo je dvakratn zmagovalka turnirja Japonska Naomi Osaka, in Američanka Danielle Collins.