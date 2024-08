Pregled - svet, 27. 8. (torek)

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinske sile so po regiji Kursk, kamor so nepričakovano vdrle v začetku meseca, poskušale vdreti tudi v sosednjo regijo Belgorod, je sporočil guverner te obmejne ruske regije Vjačeslav Gladkov. Kot je dejal, so razmere zahtevne, a pod nadzorom. Ukrajinska vojska nadzira 1294 kvadratnih kilometrov in sto naselij v ruski obmejni regiji Kursk, je sporočil vrhovni poveljnik ukrajinskih sil Oleksandr Sirski in dodal, da so med tritedensko ofenzivo zajeli 594 ruskih vojakov. Moskva medtem poroča o zavzetju nove vasi v Donecku. Je pa Rusija dan po enih od najhujših zračnih napadov nad Ukrajino doslej izvedla novo obstreljevanje ukrajinskih mest. V napadu na Krivi Rog sta bila ubita dva človeka, v napadu na Zaporožje pa trije. Že v ponedeljek so napadi terjali najmanj štiri smrtne žrtve. Skupno je ukrajinska zračna obramba danes sestrelila več kot 60 izstrelkov.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da namerava ameriškemu kolegu Joeju Bidnu septembra predstaviti načrt za končanje vojne v Ukrajini. Načrt bo po lastnih navedbah predstavil še kandidatoma za položaj v Beli hiši, saj bo Ukrajina tudi po novembrskih predsedniških volitvah potrebovala podporo Washingtona. Del načrta je tudi vdor ukrajinskih sil v obmejno rusko regijo Kursk. Načrt naj bi vključeval gospodarske predloge ter opisoval prihodnjo vlogo Ukrajine v mednarodni varnostni arhitekturi in ukrepe, ki jih je treba sprejeti, da bo Rusija pristala na konec vojne.

MOSKVA - Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je po obisku jedrske elektrarne Kursk opozoril, da je bližina spopadov med ukrajinskimi in ruskimi silami ter posebej občutljivo jedrsko elektrarno "izredno resno dejstvo".

KIJEV - Ukrajinska vojska je pred kratkim izvedla prvo uspešno izstrelitev balistične rakete domače proizvodnje, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, pri čemer podrobnosti o raketi ni podal. Dodal pa je, da je vojska pri obrambi pred nedavnimi obsežnimi ruskimi napadi med drugim uporabila tudi bojna letala F-16.

GAZA - Izraelske sile so iz ujetništva v Gazi rešile enega od talcev, ki so jih med napadom na Izrael zajele palestinske oborožene skupine, je sporočila vojska. Šlo naj bi za 52-letnega izraelskega beduina Kaida Alkadija. V izraelski napadih na več delov Gaze in na zasedenem Zahodnem bregu pa je od ponedeljka življenje izgubilo več kot 20 Palestincev. Izraelske sile so napadle mesto Gaza, begunsko taborišče Al Magazi, mesto Deir al Balah in begunsko taborišču v Han Junisu, medtem ko so na Zahodnem bregu zadeli begunsko taborišče Nur Šams. Od 7. oktobra lani je bilo v Gazi ubitih najmanj 40.476 ljudi, več kot 93.600 jih je bilo ranjenih. Ob tem se med prebivalci širijo bolezni zaradi prenaseljenosti, trpijo zaradi pomanjkanja pitne vode in pomanjkljive higiene v begunskih taboriščih.

WASHINGTON - Tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby je v ponedeljek novinarjem v Beli hiši znova zagotovil, da je v pogajanjih o izpustitvi talcev in premirju v Gazi prišlo do napredka, ne glede na obsežno medsebojno obstreljevanje Izraela in libanonskega gibanja Hezbolah. Dejal je, da se bodo pogovori v Kairu nadaljevali.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron nadaljuje pogovore o imenovanju novega premierja, na katere tokrat nista bili povabljeni ne skrajna levica ne skrajna desnica. Potem ko je Macron v ponedeljek odklonil imenovanje premierke iz vrst Nove ljudske fronte, so njeni predstavniki zavrnili sodelovanje v nadaljnjih pogovorih in pozvali k protestom.

MOSKVA - Obtožbe proti soustanovitelju in glavnemu izvršnemu direktorju platforme Telegram Pavlu Durovu so zelo resne in zahtevajo nič manj resne dokaze, v nasprotnem bi lahko njegovo pridržanje v Franciji pomenilo ustrahovanje, je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ob tem je zatrdil, da je Rusija Durovu pripravljena zagotoviti pravno pomoč, vendar situacijo otežuje dejstvo, da ima v Rusiji rojeni 39-letnik tudi francosko državljanstvo.

BERLIN - Vodja nemške opozicije Friedrich Merz iz desnosredinske Krščansko-demokratske unije (CDU) je na srečanju z nemškim kanclerjem Olafom Scholzom dejal, da bi CDU skupaj s socialdemokrati (SPD) morala zaostriti migracijsko politiko. Predlog je podal v luči smrtonosnega napada z nožem v Solingenu, ko je sirski državljan ubil tri ljudi, osem pa ranil.

BEOGRAD - Na prizivnem sodišču je potekala obravnava glede izročitve beloruskega novinarja, aktivista in režiserja Andreja Gnjota, ki mu v Minsku očitajo utajo davkov. Gnjot je obtožbe zavrnil in jih označil za poskus utišanja političnih nasprotnikov. Sodišče bo o zadevi odločilo najkasneje v 30 dneh. Gnjota, ki velja za ostrega kritika beloruskih oblasti, so v Srbiji pridržali oktobra lani. Višje sodišče je maja nepravnomočno odločilo, da ga izročijo Belorusiji, njegovi odvetniki pa so se na razsodbo pritožili. Od tedaj je v hišnem priporu.

BERLIN - Evropska filmska akademija (EFA) bo na letošnji 37. podelitvi evropskih filmskih nagrad priznanje za življenjsko delo podelila nemškemu režiserju Wimu Wendersu za njegov edinstven prispevek v svetu filma. Wenders bo častni gost na podelitvi nagrad 7. decembra v Luzernu.

DUNAJ - Trije najstniki, stari 19, 17 in 16 let, so v Avstriji osumljeni ekstremizma, je sporočila policija in pojasnila, da naj bi trojica na družbenih omrežjih, zlasti na Instagramu in Tiktoku, delila videoposnetke, povezane s skrajno skupino Islamska država. Ti naj bi med drugim vsebovali poziv h kaznovanju nevernikov.

SOFIJA - Prisegla je začasna vlada Dimitarja Glavčeva, ki bo državo vodila do predčasnih parlamentarnih volitev 27. oktobra. To bodo že sedme volitve v manj kot štirih letih. Potekale bodo štiri mesece po zadnjih volitvah v juniju, ki so jih pripravili po razpadu desnosredinske koalicijske vlade.

NUKU'ALOFA, 27. avgusta - Gladina morja v jugozahodnem Pacifiku narašča hitreje od globalnega povprečja, je na tihomorskem otočju Tonga opozoril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Na srečanju voditeljev Oceanije je zato svet pozval k ukrepanju, saj da toplogredni plini, ki večinoma nastajajo pri izgorevanju fosilnih goriv, "kuhajo naš planet".

PEKING - Svetovalec za nacionalno varnost ZDA Jake Sullivan je začel obisk na Kitajskem, kjer se bo sestal s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem. Med obiskom, ki naj bi trajal do četrtka, bodo v ospredju pogovorov napetosti v Južnokitajskem morju in Tajvan. Sullivan je sicer Peking obiskal kot prvi svetovalec za nacionalno varnost ZDA v zadnjih osmih letih.

LONDON - Britanska rock skupina Oasis je napovedala ponovno združitev za svetovno turnejo, ki se bo začela prihodnje leto v Veliki Britaniji. S tem se je končal 15 let trajajoči spor med bratoma Liamom in Noelom Gallagherjem. Na omrežju X je skupina objavila, da bo koncertirala v Cardiffu, Manchestru, Londonu, Edinburgu in Dublinu.