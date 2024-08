V Bolgariji oktobra sedme volitve v manj kot štirih letih

Sofija, 27. avgusta - V Bolgariji je danes prisegla začasna vlada Dimitarja Glavčeva, ki bo državo vodila do predčasnih parlamentarnih volitev 27. oktobra. To bodo že sedme volitve v manj kot štirih letih. Potekale bodo štiri mesece po zadnjih volitvah v juniju, ki so jih pripravili po razpadu desnosredinske koalicijske vlade.