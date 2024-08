Politična kriza v Bolgariji se poglablja

Sofija, 19. avgusta - V Bolgariji se je poglobila politična kriza, potem ko je predsednik države Rumen Radev danes zavrnil potrditev nove začasne vlade, ker bi v njej ostal sedanji notranji minister Kalin Stojanov. To pomeni, da vlade v torek parlament ne bo potrdil in da predčasne parlamentarne volitve ne bodo 20. oktobra, kot so načrtovali, je povedal Radev.