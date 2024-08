Pregled - šport, 26. 8. (ponedeljek)

Ljubljana, 26. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 26. avgusta.

LIMA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zmagovalec turnirja WTT contender v Limi z nagradnim skladom 80.000 dolarjev (71.500 evrov). Hrastničan je v finalu turnirja v Peruju s 4:0 (5, 9, 3, 7) premagal prvega nosilca Nemca Patricka Franzisko. Za 26-letnega Jorgića je to prvo osvojeni turnir WTT.

NEW YORK - Olimpijski prvak iz Tokia, Nemec Alexander Zverev, in prvakinja iz Pariza pred tremi tedni, Kitajka Zheng Qinwen, sta napredovala v drugi krog zadnjega teniškega grand slama sezone na odprtem prvenstvu ZDA. Četrti nosilec Zverev je bil s 3:1 v nizih boljši od rojaka Maximiliana Martererja, medtem ko je Zheng ugnala domačinko Amando Anisimovo. Zanesljivo je napredovala tudi branilka naslova, Američanka Coco Gauff, ki je s 6:2, 6:0 premagala Francozinjo Varvaro Gračevo.

LJUBLJANA - Nogometaši Brava so v 6. krogu Prve lige Telemach v Stožicah premagali Nafto z 2:0 (1:0).

LJUBLJANA - Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco v torek in četrtek po šestih pripravljalnih tekmah čakata kvalifikacijski za evropsko prvenstvo 2026. Slovenke so danes v dvorani Maksa Pečarja v Črnučah, kjer bosta obe tekmi, opravile še zadnji trening, v tekmi pa bodo krenile samozavestno in v pričakovanju zmag.

LJUBLJANA - Italijanski teniški igralec Jannik Sinner s 9360 točkami, kljub očitkom o domnevnih kršitvah protidopinških pravil, pred začetkom US opna zanesljivo vodi na mednarodni jakostni lestvici ATP. Sledita mu Srb Novak Đoković (7460) in Španec Carlos Alcaraz (7360). Najboljši Slovenec je Bor Artnak, ki je s 383. napredoval na 374. mesto.

LJUBLJANA - Iga Swiatek, bronasta na olimpijskih igrah v Parizu, je še vedno trdno vodilna na teniški lestvici WTA. Poljakinja ima 10.695 točk, Belorusinja Arina Sabalenka na drugem mestu zaostaja za 2679 točk. Od Slovenk je na lestvici najvišje Tamara Zidanšek na 149. mestu. Slovenke ne bodo nastopile med elito na zadnjem turnirju za veliki slam v New Yorku.

LENART - Slovenski ultrakolesar Marko Baloh je konec tedna v Lenartu postavil nov svetovni rekord na 1000 kilometrov, je v izjavi za javnost sporočila njegova ekipa. Dosedanji rekord Španca Francisca Rodrigueza je popravil za skoraj dve uri.

BLED - Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav je razkril seznam igralcev, na katere bo računal na kvalifikacijskem turnirju za zimske olimpijske igre leta 2026 v Italiji. Na seznamu ni prvega zvezdnika slovenskega hokeja Anžeta Kopitarja, ki bo reprezentančno akcijo izpustil zaradi priprav na novo sezono severnoameriškega hokeja NHL.

LOZANA - Slovenska paraplezalka Manca Smrekar je osvojila srebrno kolajno na evropskem prvenstvu v športnem paraplezanju v Villarsu v Švici v težavnosti. Smrekar je kolajno srebrnega sijaja osvojila v nedeljskem finalu z višino 39+. Premoč je morala priznati le Nemki Rosalie Schaupert z zmagovito višino 55.