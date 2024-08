Pregled - svet, 26. 8. (ponedeljek)

KIJEV/MOSKVA - Rusija je nad Ukrajino izstrelila več kot sto raket in okoli sto brezpilotnikov, pri čemer so bile ubite najmanj štiri osebe, več ljudi je bilo ranjenih, so sporočile ukrajinske oblasti. Tarča napadov je bil tudi Kijev, kjer je odjeknilo več eksplozij. Rusija je sicer po lastnih navedbah ciljala zlasti energetsko infrastrukturo. O ukrajinskih napadih z droni in eni huje poškodovani osebi poročajo tudi iz Rusije. Tiskovna agencija Reuters je potrdila, da je v sobotnem ruskem napadu na hotel v Kramatorsku umrl varnostni svetovalec njihove novinarske ekipe.

GAZA - Izraelska vojaška letala so v Gazi zadela še eno šolo z razseljenimi Palestinci, v napadu na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj sedem ljudi. Nadaljuje se tudi prisilno razseljevanje Palestincev. Izraelska vojska je potrdila, da širi kopenske operacije na kraj Deir al Balah v osrednji Gazi. Pred tem je izdala odredbo za evakuacijo kraja, ki ga je zapustilo več tisoč ljudi, vključno z več kot 500 pacienti bolnišnice Al Aksa. Združeni narodi so bili zaradi izraelskega ukaza za evakuacijo prisiljeni ustaviti humanitarne operacije v Gazi.

BRUSELJ - 60 novinarskih organizacij je pozvalo EU, naj zaradi ubijanja novinarjev in drugih kršitev medijske svobode zadrži izvajanje pridružitvenega sporazuma z Izraelom in uvede sankcije. Kot v pismu izpostavljajo organizacije, so izraelske sile od začetka vojne v Gazi ubile več kot 100 palestinskih novinarjev in medijskih delavcev, najmanj 30 od teh jih umrlo med opravljanjem svojega dela.

TEHERAN/JERUZALEM - Iranski zunanji minister Abas Aragči in njegov katarski kolega Mohamed bin Abdulrahman sta ob obisku slednjega v iranski prestolnici pozvala k prekinitvi ognja v Gazi. Izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je medtem znova povzročil razburjenje, tokrat z izjavo, da bi zgradil sinagogo na Tempeljskem griču v Jeruzalemu, najsvetejšem kraju za jude, kjer se nahaja mošeja Al Aksa, tretji najsvetejši kraj za muslimane.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je s srečanji s predstavniki parlamentarnih strank nadaljeval iskanje novega premierja. Želi si kandidata, ki bi imel možnost zagotoviti večino v parlamentu. Med drugim je sprejel Marine Le Pen iz skrajno desnega Nacionalnega zbora, ki je zatrdila, da ne nameravajo podpreti leve vlade. Macron je kasneje izključil možnost imenovanja vlade pod vodstvom levega zavezništva Nova ljudska fronta in se skliceval na potrebo po "institucionalni stabilnosti".

DUBAJ/PARIZ - Iz podjetja Telegram so po sobotni aretaciji njihovega soustanovitelja in izvršnega direktorja Pavla Durova v Franciji sporočili, da delujejo v skladu z zakonodajo EU. V podjetju s sedežem v Združenih arabskih emiratih menijo, da je absurdno trditi, da je lastnik aplikacije za sporočanje odgovoren za zlorabe platforme. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v odzivu dejal, da ni šlo za politično odločitev, in da je Francija zavezana svobodi izražanja.

BERLIN - Nemški kancler Olaf Scholz je med obiskom Solingena, kjer so bile v petkovem napadu z nožem ubite tri osebe, napovedal zaostritev zakonodaje o orožju in okrepitev boja proti nezakonitim migracijam. Njegova socialdemokratska stranka (SPD) pa je pred tem zavrnila pozive opozicije po omejitvi sprejemanja beguncev iz Sirije in Afganistana. Scholz je sicer dejal, da bo deportacije treba pospešiti s pravnimi predpisi, če bo to potrebno.

NEW YORK - Republikanski kandidat za predsednika ZDA Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social namignil, da se morda ne bo udeležil soočenja z demokratsko predsedniško kandidatko Kamalo Harris na televiziji ABC, ki je predvideno za 10. september, čeprav to zaradi zaostajanja v anketah nujno potrebuje. V središču polemik glede soočenja je vprašanje, ali bo televizija ABC ohranila pravilo, da se mikrofon kandidata v času, ko ta nima besede, izključi.

BEOGRAD - Srbski minister za notranje zadeve Ivica Dačić je potrdil pisanje srbskih medijev, da so v Beogradu pridržali domnevnega hrvaškega vohuna. Povedal je, da je aretacijo izvedla srbska varnostno-obveščevalna agencija Bia, policija pa da je zagotovila logistično podporo. Hrvaško ministrstvo za zunanje zadeve je medtem sporočilo, da nimajo informacij o tem dogodku, niti potrditve, da se je to res zgodilo.

ZAGREB - Srbska policija je v nedeljo zvečer na meji s Hrvaško več ur zadrževala hrvaško pevko Severino Vučković. Po zaslišanju so ji odobrili vstop v državo, a se je pevka odločila za vrnitev na Hrvaško. Med zaslišanjem naj bi jo spraševali glede različnih političnih tem, med drugim tudi to, zakaj je na družbenih omrežjih ob fotografiji s protestov proti pridobivanju litija v Srbiji napisala, da ima rada takšno Srbijo.

ZAGREB - V hrvaški desni stranki Domovinsko gibanje (DP) se poglablja razkol, vse odkar je postala del vladne koalicije. Odnosi v stranki so se zaostrili v pričakovanju volitev novega predsednika. Te bodo potekale v soboto, protikandidat sedanjega predsednika DP Ivana Penave Mario Radić pa je prepričan o zmagi. O zmagi je prepričan tudi Penava, ki obenem meni, da je Radićev cilj uničiti DP in ga vreči z oblasti.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je objavila načrt strateške pripravljenosti in odziva na izbruh mpox oziroma opičjih koz, s katerim naj bi preprečili nadaljnji prenos virusa med ljudmi. Objava načrta sledi razglasitvi javnozdravstvene krize globalnih razsežnosti zaradi izbruha mpox 14. avgusta. WHO predvideva, da bodo za odziv potrebovali 135 milijonov dolarjev oz. približno 121 milijonov evrov.

KARAČI - V usklajenih napadih separatistov v provinci Balučistan na jugozahodu Pakistana je bilo ubitih najmanj 39 ljudi. V enem od napadov so storilci na cesti ustavili več vozil in ustrelili skupno 23 ljudi, večinoma iz Pandžaba. V spopadih z napadalci je bilo ubitih tudi 14 pripadnikov varnostnih sil. Balučistan je najrevnejša pakistanska provinca, kjer se varnostne sile že dolgo borijo proti sektaškemu, etničnemu in separatističnemu nasilju.

TOKIO - Kitajsko vojaško letalo je za kratek čas nezakonito vstopilo v japonski zračni prostor, je sporočilo obrambno ministrstvo v Tokiu. Kot so pojasnili, gre za prvi tak incident. Japonska je v odziv aktivirala bojna letala in Pekingu poslala protestno noto. Državi sta bili sicer v preteklosti že vpleteni v incidente na nekaterih spornih območjih v regiji, zlasti na otokih Senkaku oz. Diaoyu v Vzhodnokitajskem morju.

REYKJAVIK - Na Islandiji se je v nedeljo med obiskom skupine turistov porušila stena v ledeni jami na ledeniku, pri čemer je življenje izgubil ameriški turist, še ena državljanka ZDA je utrpela poškodbe, prepeljali so jo v bolnišnico. Iskanje še dveh pogrešanih so sprva nadaljevali, nato pa je islandska policija preklicala iskalno akcijo, saj se je izkazalo, da je bilo v turistični skupini, ki se je ponesrečila, le 23 ljudi in ne 25, kot so sprva domnevali.

PALERMO - Tožilstvo na Siciliji je po sobotni sprožitvi preiskave zaradi povzročitve brodoloma zaradi malomarnosti in uboja uvedlo preiskavo tudi proti kapitanu plovila. 51-letnega Jamesa Cutfielda so v nedeljo zasliševali približno dve uri. Spraševali naj bi ga o tem, ali so bile lopute na jahti zaprte, ter o dogajanju od trenutka, ko je začela v ladjo pritekati voda, do sprožitve alarma. Preiskavo bodo nadaljevali z zaslišanji drugih članov posadke.

LONDON - Stanovanjski blok na vzhodu Londona je ponoči zajel ogromen požar, ki ga je več kot 200 gasilcev do jutra uspelo spraviti pod nadzor. Iz poslopja so evakuirali več kot 80 stanovalcev, dva človeka so odpeljali v bolnišnico. Zakaj je zagorelo, za zdaj ni znano. Preiskava še poteka, stavba naj bi imela več težav s požarno varnostjo. Izbruh požara bi lahko povzročile neustrezne fasadne obloge.