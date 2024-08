Pregled - šport, 25. 8. (nedelja)

Ljubljana, 25. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 25. avgusta.

MARIBOR - Nogometaši Maribora in Olimpije so se v 6. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). Za Maribor je zadel Žiga Repas, za Olimpijo pa Justas Lasickas. Tekma je bila zaradi metanja predmetov na igrišče prekinjena za skoraj pol ure. V Celju pa je Primorje zmagalo s 3:0 (3:0).

MADRID - Slovenski kolesarski as Primož Roglič ni imel najboljšega dne v 178,2 km dolgi deveti etapi dirke po Španiji od Motrila do Granade, a je na spustu z zadnjega klanca z ostalimi omilil škodo. V etapi je bil osmi, potem ko na zadnjem klancu ni mogel držati ritma Španca Enrica Masa. Etapo je sicer dobil Britanec Adam Yates. Štiri bonifikacijske sekunde dobil vodilni Avstralec O'Connor, ki ima zdaj 3:53 minute naskoka pred Rogličem.

FRAUNEFELD - Slovenski motokrosist Tim Gajser je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva razreda MXGP v švicarskem Fraunefeldu, potem ko je zmagal v prvi in drugi vožnji. Njegov najbližji zasledovalec v SP, Španec Jorge Prado, je bil na koncu tretji. Zdaj ima Gajser 18 točk naskoka. Drugi slovenski dirkač Jan Pancar je bil 15. po desetem mestu v prvi in odstopu v drugi vožnji.

SAARBRÜCKEN - Danski zvezdnik Mads Pedersen (Lidl-Trek) je zmagovalec kolesarske dirke po Nemčiji. Dobil je tudi zadnjo etapo, s čimer je njegova ekipa zmagala v vseh petih etapah, potem ko je Danec poleg današnje slavil še v tretji, v preostalih treh pa je bil najboljši Italijan Jonathan Milan. Edini slovenski predstavnik Matevž Govekar je bil danes 15. Skupno je dirko končal na 32. mestu

LIMA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je uvrstil v finale turnirja WTT contender v Limi z nagradnim skladom 80.000 dolarjev. Hrastničan je bil v polfinalu boljši od Tajvanca Feng Yi-Hsina, 56. igralca na svetovni lestvici. Jorgić, ki je drugi nosilec turnirja, je po odločnem boju slavil s 3:1 v nizih. Znan je tudi nasprotnik Jorgića v boju za naslov zmagovalca tega turnirja v Peruju v moški posamični konkurenci. Slovenskega igralca čaka Nemec Patrick Franziska, sicer 11. igralec na svetovni lestvici.

SAMARKAND - Zadnji dan svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah v Samarkandu v Uzbekistanu se je od slovenskih predstavnikov s četrtim mestom najbolj izkazal mešani četverec na 500-metrski razdalji, v katerem so veslali Mia Medved, Anja Osterman, Anže Urankar in Rok Šmit.

LJUBLJANA - Villars v Švici bo od 27. avgusta do 1. septembra prizorišče evropskega prvenstva v hitrosti, težavnosti, balvanih in kombinaciji športnega plezanja. Po olimpijskih igrah v Parizu, kjer je ubranila zlato iz Tokia, bo pričakovano prvenstvo stare celine izpustila Janja Garnbret. Manjkala bo tudi Mia Krampl, ki je po nastopu v Parizu zbolela. V Švici bo nastopilo 14 članov slovenske reprezentance v športnem plezanju pod vodstvom selektorja Gorazda Hrena in trenerja Domna Švaba.

DOMŽALE - Erik Merdanović z današnjim dnem ni več trener članskega moštva Domžal. Dan po tekmi s Koprom je vodstvo kluba obvestil o nepreklicnem odstopu. Do nadaljnjega bo ekipo vodil Matej Podlogar. Merdanović, ki je ob Kamniški Bistrici pred tem vodil mladinski pogon, je odstopil po zgolj treh mesecih na klopi Domžalčanov. Domžale po desetih krogih slovenske prve lige zasedajo zadnje mesto, z zgolj eno točko, po devetih porazih in zgolj enemu remiju.

ISTANBUL - Slovenski odbojkarski reprezentant Tonček Štern bo kariero nadaljeval v Turčiji pri Ziraatu Bankasiju iz Ankare, je klub sporočil na družbenih omrežjih. Osemindvajsetletni korektor je s tretjo ekipo minulega tekmovalnega obdobja turškega državnega prvenstva in polfinalistom zadnje sezone v ligi prvakov podpisal enoletno pogodbo.

TSCHAGGUNS - Slovenska nordijska kombinatorka Ema Volavšek je s prvim časom teka osvojila tretje mesto na prvi posamični tekmi poletne velike nagrade v avstrijskem Tschaggunsu. Po skokih je bila deveta. To mesto je na koncu osvojila mlada Teja Pavec, Vid Vrhovnik je bil 15., Gašper Brecl 24., Jošt Juvan 37., Erazem Stanonik pa ni startal v teku.

CHORZOW - Šved Armand Duplantis je na atletski diamantni ligi v poljskem Chorzowu, kjer ni bilo slovenske udeležbe, za konec tekmovanja popravil svoj svetovni rekord v skoku s palico, ko je preskočil 6,26 metra v drugem skoku. Norvežan Jakob Ingebrigtsen je dobro uro in pol prej popravil skoraj 28 let star svetovni rekord na 3000 metrov s časom 7:17,55.

ZANDVOORT - Britanski dirkač formule 1 Lando Norris z McLarnom je zmagovalec dirke svetovnega prvenstva za veliko nagrado Nizozemske v Zandvoortu. Drugi je bil domači adut, vodilni v seštevku sezone Max Verstappen z Red Bullom, tretji pa Ferrarijev dirkač Monačan Charles Leclerc.

MONTERREY - Devetnajstletna Čehinja Linda Noskova je zmagovalka teniškega turnirja WTA serije 500 z nagradnim skladom 832.992 evrov v Monterreyu v Mehiki. Noskova, ki je bila šesta nosilka turnirja, je v večernem finalu premagala nepostavljeno 23-letno Lulu Sun iz Nove Zelandije, in sicer v dveh nizih s 7:6 (6), 6:4.

CHARLOTTE - Italijan Lorenzo Sonego je zmagovalec teniškega turnirja ATP serije 250 v Winston-Salemu v ameriški zvezni državi Severni Karolini z nagradnim skladom 785.000 evrov. Sonego je za četrti naslov, drugega na trdi podlagi, v finalu prepričljivo s 6:0, 6:3 premagal domačina Alexa Michelsena. To je bilo njuno prvo srečanje na turnirjih ATP.