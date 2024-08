Pregled - svet, 25. 8. (nedelja)

BEJRUT/TEL AVIV - Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah je ponoči proti ozemlju Izraela izstrelilo več kot 300 raket in dronov. Kasneje je sporočilo, da so njihove operacije proti Izraelu za danes končane. Vodja gibanja Hasan Nasrala je zatem drevi povedal, da je bila glavna tarča napadov izraelska vojaška obveščevalna baza Glilot v bližini Tel Aviva. Ob tem je zanikal trditve izraelske vojske, da je davi uničila več tisoč Hezbolahovih raketometov in s preventivno akcijo preprečila obsežnejši napad, kot je dejal tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu. Libanonsko gibanje je napad na Izrael sprožilo v odgovor na uboj enega od svojih najvišjih poveljnikov Fuada Šukra 30. julija v Bejrutu.

BEJRUT/BRUSELJ/LONDON/GAZA/SANA/WASHINGTON - Predstavniki Združenih narodov, libanonski premier Nadžib Mikati ter predstavniki EU in Velike Britanije so pozvali k nujni deeskalaciji razmer na Bližnjem vzhodu. Predstavniki palestinskega gibanja Hamas in hutijevski uporniki v Jemnu so medtem pozdravili napad libanonskega gibanja Hezbolah na Izrael. Uradniki v ZDA pa so zatrdili, da so ameriške sile pomagale Izraelu pri sledenju raketam in dronom, ne pa tudi pri izvajanju napadov na tarče v Libanonu. Ob tem so potrdili pripravljenost na podporo obrambi Izraela.

PARIZ/MOSKVA - Francoska policija je na letališču v bližini Pariza aretirala soustanovitelja in glavnega izvršnega direktorja Telegrama Pavla Durova, ki naj bi se še danes zglasil na sodišču. Francoske oblasti ga obtožujejo, da ni sprejel zadostnih ukrepov za omejevanje kriminalnega delovanja na svoji platformi Telegram in tako omogočal kazniva dejanja, vključno z goljufijami, trgovino z drogami in spodbujanjem terorizma. Ruske oblasti so od francoskih organov zahtevale zaščito njegovih pravic in pojasnilo razlogov za pridržanje.

DÜSSELDORF - Nemška policija je v soboto aretirala osumljenca za petkov napad z nožem na festivalu v nemškem mestu Solingen, v katerem so umrli trije ljudje. Gre za 26-letnega Sirijca, ki se je sam predal policistom in nato tudi priznal zločin. Varnostne službe ga prej niso poznale ali identificirale kot skrajneža. Odgovornost za napad je sicer še pred aretacijo prevzela Islamska država, vendar trditve za zdaj ni mogoče potrditi.

MONTPELLIER - Francoska policija je aretirala moškega, ki je osumljen sobotnega napada na sinagogo na jugu Francije, v katerem je bil poškodovan policist. Skupno so pridržali štiri osebe, 33-letni osumljenec iz Alžirije pa je bil pred aretacijo ranjen v strelskem obračunu s policijo, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Francoske oblasti dogodek obravnavajo kot teroristični napad.

KIJEV - V ruskem nočnem napadu na hotel v mestu Kramatorsk na vzhodu Ukrajine sta bila ranjena dva novinarja agencije Reuters, tretji je pogrešan, so potrdili v medijski hiši. V ruskih napadih je v soboto in danes v ukrajinskih regijah Doneck, Sumi in Herson skupno umrlo 15 civilistov. Medtem je v ukrajinskem napadu v ruski regiji Belgorod umrlo pet civilistov, še 12 je ranjenih.

RIM - Papež Frančišek je med redno molitvijo v Vatikanu obsodil ukrajinsko prepoved z Rusijo povezane pravoslavne cerkve, kar kaže na razkorak med Kijevom in Vatikanom. Papež je dejal, da nobena krščanska cerkev ne sme biti neposredno ali posredno ukinjena, ter da človek z molitvijo ne zagreši zla. V Kijevu so papeža v preteklosti že obtožili, da se je po ruski invaziji na Ukrajino postavil na stran Rusije, kar Vatikan zavrača.

MANILA - Filipinska vlada je kitajsko obalno stražo obtožila namernega trka v filipinsko plovilo in uporabe vodnega topa proti njihovi ladji. Današnji incident v bližini atola Sabina Shoal, ki si ga lastita obe državo, pomeni novo zaostrovanje v Južnokitajskem morju. Po navedbah kitajskih oblasti je incident povzročila filipinska ladja, Kitajci pa naj bi rešili člane filipinske posadke, ki so padli čez krov.

SANA - V brodolomu manjše ladje blizu jemenske obale je umrlo najmanj 13 ljudi, še 14 jih pogrešajo, je sporočila Mednarodna organizacija za migracije (IOM). Ladja je izplula iz Džibutija, na krovu pa so bili večinoma prebežniki iz Etiopije. Podobni tragični nesreči, v katerih je skupno umrlo več deset ljudi, sta se ob jemenski obali pripetili že junija in julija.

ROVINJ - V Rovinju je neznani storilec ponoči podtaknil požar, v katerem sta zgorela osebni avtomobil in motor v lasti načelnika rovinjske policije. Ogenj je uničil tudi avtomobil v lasti 74-letnega Slovenca, ki je bil parkiran v bližini. Policija preiskuje incident in išče storilca, so potrdili na istrski policijski upravi. Dodali so, da je bil požar povzročen namerno, motiv pa še ni znan.