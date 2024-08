Pregled - šport, 24. 8. (sobota)

LJJUBLJANA - Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je danes v Stožicah na spektakularen in veličasten način s poslovilno in dobrodelno tekmo sklenil športno pot. V svoji zadnji tekmi je 38-letni Dragić s svojo ekipo Team Gogi v razprodani dvorani premagal ekipo Team Luka na čelu z Luko Dončićem s 108:86. Vstopnice za poslovilno tekmo, na kateri se je trlo nekdanjih in zdajšnjih zvezdnikov košarke, so bile razprodane v rekordno hitrem času. Skozi samo tekmo, ob praktično vsaki minuti odmora ali prekinitvi, so navijači poleg košarkarskih vragolij spremljali tudi razne točke, s katerimi so se poklonili in presenetili ljubljenega Gogija.

GRANADA - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec osme etape dirke po Španiji od Ubede do Sierra de Cazorle. V primerjavi z vodilnim na Vuelti, Avstralcem Benom O'Connorjem, je tokrat pridobil 46 sekund na cesti in deset dodatnih bonifikacijskih sekund z etapno zmago. Za Avstralcem po osmih etapah zdaj zaostaja 3:49 minute.

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Mure so v 6. krogu Prve lige Telemach premagali Kalcer Radomlje z 1:0 (0:0).

DOMŽALE - Nogometaši Domžal so v 6. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Kopru z 0:3 (0:1).

GRADEC - Slovenska hokejska reprezentanca je na prijateljski tekmi v pripravah na olimpijske kvalifikacije 2026 danes še drugič igrala z Avstrijo. Tudi drugo tekmo je izgubila, v Gradcu je bil izid 2:1 za gostitelje.

FRAUENFELD - Slovenski motokrosist Tim Gajser je po kvalifikacijah dirke za svetovno prvenstvo v švicarskem Fraunefeldu še vedno v vodstvu skupnega seštevka razreda MXGP, a ima zdaj še eno točko manj prednosti pred Jorgejem Pradom. Španec je danes dobil kvalifikacije pred Gajserjem in zdaj za njim zaostaja le še osem točk. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil 35.

ŽALEC - Rok Turk je zmagovalec relija Dolina zelenega zlata v okolici Žalca, četrte postaje sezone državnega prvenstva. Na drugem mestu je končal branilec naslova Marko Grossi z zaostankom 42 sekund, tretji je bil Martin Čendak. Nekdanji večkratni državni prvak Turk je tako letos še neporažen, saj je na domači sceni dobil vse štiri dirke.

LIMA - Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić se je zanesljivo uvrstil v polfinale turnirja serije WTT Contender v Limi z nagradnim skladom 71.380 evrov. V četrtfinalu je bil s 3:0 v nizih boljši od 21-letnega Nemca Kaija Stumperja.

BREGENZ - Slovenski nordijski kombinatorci so uspešno začeli poletno veliko nagrado. Na srednji skakalnici v Tschaggunsu v Avstriji so Vid Vrhovnik, Tia Malovrh, Ema Volavšek in Gašper Brecl slavili na tekmi mešanih ekip.

ZANDVOORT - Britanski dirkač Lando Norris bo nedeljsko dirko svetovnega prvenstva formule 1 za VN Nizozemske v Zandvoortu začel s prvega mesta. V današnjih kvalifikacijah je premagal domačega aduta in vodilnega v seštevku sezone Maxa Verstappna. Za Norrisa je današnji "pole position" četrti v karieri in tretji v tej sezoni.