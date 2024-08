Pregled - svet, 24. 8. (sobota)

SOLINGEN - Na uličnih slovesnostih ob 650. obletnici mesta je napadalec z nožem v petek zvečer ubil tri ljudi, še osem jih je ranil, od tega štiri huje. Policija ne more izključiti terorističnega motica, storilca pa še vedno išče. Prijela je 15-letnika, ki naj bi vedel za napad, a ga ni prijavil. Celoten državni vrh je izrazil zgroženost, kancler Olaf Scholz se je zavzel za strogo kazen za napadalca.

PALERMO - Tožilstvo na Siciliji je po nesreči jahte, ki je v hudem neurju v ponedeljek potonila ob obali blizu Palerma, sprožilo preiskavo povzročitve brodoloma zaradi malomarnosti in uboja. Preiskava zaenkrat poteka proti neznanim osebam in je še v zgodnji faziv. Sporočili so še, da so trupla šestih žrtev našli v dveh kabinah na strani ladje, ki je bila najbližje površju, in menijo, da so tja premaknili v iskanju zadnjih žepov zraka.

MONTPELLIER - Pred sinagogo v mestu La Grande-Motte na jugu Francije je odjeknila eksplozija, v kateri je bil poškodovan policist. Pred poslopjem sta najprej zagorela dva avtomobila, nakar je v enem od njiju eksplodirala jeklenka s plinom. Oblasti dogodek obravnavajo kot teroristični napad. Posnetki nadzornih kamer prikazujejo osumljenca, ki nosi palestinsko zastavo. Predsednik Emmanuel Macron je obsodil antisemitizem.

KIJEV - Ukrajina je obeležila dan neodvisnosti, že tretjič v senci vojne. Predsednik Volodimir Zelenski je v luči vdora v Kursk poudaril, da je Rusija želela uničiti Ukrajino, a da se je vojna vrnila k njej domov. Na uradni slovesnosti sta se mu pridružila poljski predsednik Andrzej Duda in litovska premierka Ingrid Šimonyte. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob voščilu sporočila, da se Ukrajina hitro približuje vstopu v EU.

KIJEV/MOSKVA - Rusija in Ukrajina sta danes sporočili, da sta si izmenjali po 115 vojnih ujetnikov. Obe državi sta se zahvalili Združenim arabskim emiratom, ki so sporočili, da so posredovali pri dogovoru o izmenjavi. V ruskem bombnem napadu na mesto Kostjantinivka na vzhodu Ukrajine je medtem umrlo pet ljudi, Kijev pa je izvedelnapad na rusko skladišče streliva v regiji Voronež v Rusiji.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek govoril s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim in naznanil novo vojaško pomoč za Kijev, katere vrednost ameriško obrambno ministrstvo ocenjuje na 125 milijonov dolarjev. Zelenski se je za pomoč zahvalil in poudaril, da njegova država trenutno potrebuje zlasti zračno obrambo.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podpisal zakon o prepovedi z Rusijo povezane pravoslavne cerkve, ki so ga poslanci ukrajinskega parlamenta potrdili v torek. Zakon prepoveduje delovanje nekaterih verskih organizacij, vključno z ukrajinsko pravoslavno cerkvijo moskovskega patriarhata.

KAIRA - V Kairu so se nadaljevala nadaljujejo pogajanja o premirju v Gazi. Palestinsko islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da tja pošilja delegacijo, a ta ne bo neposredno sodelovala pri pogovorih. ZDA so pred tem v petek zatrdile, da je bil pri pogajanjih dosežen napredek.

GAZA - Izraelska vojska je v jutranjih napadih na Gazo ubila vsaj 37 ljudi, je sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje na območju. Večino žrtev so terjali napadi na mesto Han Junis na jugu enklave. Izrael je pred tem v petek zvečer odredil nove prisilne evakuacije civilistov.

NEW YORK - Neodvisni predsedniški kandidat Robert F. Kennedy mlajši je v petek prekinil svojo kampanjo za predsednika ZDA in izrazil podporo republikancu Donaldu Trumpu. Kmalu po naznanitvi se mu je že pridružil na predvolilnem zborovanju v Arizoni.

CARACAS - ZDA, EU ter več evropskih in držav Latinske Amerike, je zavrnilo odločitev venezuelskega vrhovnega sodišča, ki je potrdilo zmago Nicolasa Madura na predsedniških volitvah konec julija. Kot je sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, izidov ne morejo priznati kot legitimnih, dokler ne vidijo rezultatov, ki jih volilna komisija noče objaviti.

PITTSBURGH - Najmanj pet agentov tajne službe ZDA je moralo na prisilni dopust zaradi slabega ukrepanja v času poskusa atentata na republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Tumpa 13. julija v kraju Butler v Pensilvaniji, so v petek poročali ameriški mediji.

BEOGRAD - Število žrtev četrtkove nesreče čolna z več deset migranti na reki Drina je naraslo na 12, saj so lokalni prebivalci našli še eno truplo. Čoln je potonil, ko so migrante na poti v zahodno Evropo skušali iz Srbije pretihotapiti v BiH.

SARAJEVO - Srce Sarajeva za najboljši film je na letošnjem 30. Sarajevskem filmskem festivalu v petek prejel romunski film Trei kilometri pana la capatul lumii (Tri kilometre do konca sveta) režiserja Emanuela Parvua.