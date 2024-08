Lufthansa znova podaljšala prekinitev letov na Bližnji vzhod

Frankfurt, 23. avgusta - Nemška letalska družba Lufthansa je zaradi varnostnih razmer še dodatno podaljšala prekinitev letov na Bližnji vzhod. Potem ko so v začetku tega tedna prekinitev letov podaljšali do 26. avgusta, so iz družbe danes sporočili, da so leti v in iz Bejruta prekinjeni do 30. septembra, leti v in iz Tel Aviva ter Teherana pa do 2. septembra.