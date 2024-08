Letalske družbe podaljšujejo prekinitev letov na Bližnji vzhod

Frankfurt, 19. avgusta - Več večjih evropskih letalskih družb je zaradi varnostnih razmer podaljšalo prekinitev letov v Izrael in drugam na Bližnji vzhod. Iz nemške Lufthanse so danes sporočili, da bodo vsi leti v in iz Tel Aviva, Teherana, Bejruta, Amana in Erbila prekinjeni do ponedeljka, 26. avgusta.