Pregled - šport, 22. 8. (četrtek)

Ljubljana, 22. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v četrtek, 22. avgusta.

JEREZ - Avstralski kolesar Ben O'Connor (Decathlon AG2R) je zmagovalec šeste etape dirke po Španiji. Na trasi od Jereza do Yunquere (185,5 km) je bil najboljši po napadu iz ubežne skupine in oblekel tudi rdečo majico vodilnega. Pred tem jo je nosil slovenski as Primož Roglič, ki je zaostal 6:31 minute. Skupno je zdaj drugi 4:51 minute za Avstralcem.

EREVAN - Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Erevanu izgubili s Pjunikom z 0:1. Povratna tekma bo čez en teden.

STOCKHOLM - Nogometaši Maribora so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo v Stockholmu izgubili proti Djurgardnu z 0:1. Povratna tekma bo čez teden dni v Ljudskem vrtu.

REKA - Nogometaši Olimpije so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij konferenčne lige na Reki igrali neodločeno 1:1 z Rijeko. Povratna tekma bo čez en teden.

BLED - Slovenska hokejska reprezentanca je na prijateljski tekmi v pripravah na kvalifikacije za olimpijske igre leta 2026 na Bledu po podaljšku izgubila z Avstrijo, bilo je 1:2.

LOZANA - Ljubljanska atletinja Lia Apostolovski je na diamantni ligi v Lozani v skoku v višino osvojila osmo mesto z 1,88 m. Zmagala je svetovna rekorderka Jaroslava Mahučik. Ukrajinska aktualna olimpijska zmagovalka, svetovna in evropska prvakinja je skočila 1,99 m. Na mitingu je drugi slovenski predstavnik, Žan Rudolf, skrbel za ritem v teku na 1500 m, v katerem je Norvežan Jakob Ingebrigtsen s 3:27,83 izboljšal svoj rekord mitinga. Izkazal se je mladi Kenijec Emmanuel Wanyonyi, sveže okronani olimpijski prvak v Parizu, ko se je na dvajset stotink približal svetovnemu rekordu na 800 m njegovega rojaka Davida Rudishe.

LUOYANG - Nejc Peterlin je osvoji bronasto medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu v dirkališčnem kolesarstvu, ki se je začelo v Luoyangu na Kitajskem. Tretji je bil v dirki na končni cilj.

NEW YORK - Na teniškem odprtem prvenstvu ZDA se bo prvi nosilec, Italijan Jannik Sinner, pomeril z domačinom Mackenziejem McDonaldom. Številki ena moškega tenisa se bosta v zgornji polovici žreba pridružila Španec Carlos Alcaraz in Rus Danil Medvedjev. V spodnji polovici žreba bo naskok na rekordno 25. lovoriko na turnirjih za grand slam začel Srb Novak Đoković. Ta se bo v prvem krogu pomeril z enim od kvalifikantov. Lanski turnir je v moški konkurenci dobil Đoković, pri ženskah pa bo zmago branila Američanka Coco Gauff. Ta bo v spodnji polovici lov na drugo zmago na igriščih Flushing Meadows začela proti Francozinji Varvari Gračevi. V zgornji polovici žreba prvo nosilko, Poljakinjo Igo Swiatek, prav tako čaka uvodni dvoboj s kvalifikantko.