Pregled - svet, 22. 8. (četrtek)

CHICAGO - Guverner Minnesote Tim Walz je na nacionalni konvenciji demokratske stranke v Chicagu v sredo sprejel podpredsedniško nominacijo. V svojem govoru se je zahvalil predsedniku ZDA Joeju Bidnu za štiri leta trdnega in zgodovinskega vodstva, predsedniški kandidatki demokratov Kamali Harris pa, da mu je dovolj zaupala, da si ga je izbrala za podpredsedniškega kandidata. Gostja presenečenja na konvenciji je bila televizijska zvezda Oprah Winfrey, ki je Američane pozvala, naj se odločijo za zdravo pamet namesto nespameti.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v sredo v telefonskem pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem poudaril nujnost sklenitve dogovora o premirju in izpustitvi talcev v Gazi, je sporočila Bela hiša. Pojasnili so, da sta voditelja govorila o nadaljevanju pogajanj v Kairu za odpravo preostalih ovir na poti do dogovora.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je Ukrajino obtožil, da je poskušala napasti jedrsko elektrarno Kursk, ki je od območja spopadov oddaljena okoli 50 kilometrov. Ruska zračna obramba je pred tem poročala, da je odbila več ukrajinskih napadov z brezpilotniki in raketami na zahodu države. Oblasti so javile še, da je po napadu na pristanišče Kavkaz v južni regiji Krasnodar potonila tovorna ladja z rezervoarji goriva.

BEOGRAD - Na reki Drina na meji med Bosno in Hercegovino ter Srbijo se je prevrnil čoln s približno 30 migranti. Polovica jih je dosegla breg reke. Doslej so našli trupla desetih ljudi, tudi devetmesečnega dojenčka z materjo, je popoldne povedal srbski notranji minister Ivica Dačić. Po neuradnih informacijah je med žrtvami in rešenimi največ migrantov iz Sirije in Maroka.

PALERMO - Reševalci so iskali zadnje, šesto truplo iz morja pri Palermu, potem ko je na območju v ponedeljek potonila jahta z 22 ljudmi na krovu. Peto truplo so našli v sredo in ga davi uspeli potegniti na kopno. Šlo naj bi za truplo tehnološkega mogotca Mika Lyncha. Še vedno naj bi iskali njegovo hčer.

CARACAS - Venezuelsko vrhovno sodišče, ki je zvesto vladi, je potrdilo zmago Nicolasa Madura na predsedniških volitvah 28. julija, ki so jih po mnenju opozicije zaznamovale goljufije. Uradni volilni izidi po posameznih okrajih sicer niso bili objavljeni, ker da so bile volilne oblasti tarča kibernetskega napada.

LONDON - Ameriška pop zvezdnica Taylor Swift je v sredo prvič javno spregovorila o odpovedi koncertov na Dunaju zaradi grožnje terorističnega napada. Kot je zapisala v objavi na omrežju Instagram, jo je razlog za odpoved koncertov navdal s strahom in tudi z občutkom krivde do oboževalcev.

SARAJEVO - Predsednik Republike Srbske Milorad Dodik je v sredo sporočil, da odcepitev te entitete od Bosne in Hercegovine ni bila nikoli njegova politika ter da ne oporeka ozemeljski celovitosti BiH. Njegove izjave prihajajo dan po obisku direktorja ameriške obveščevalne agencije Cia Williama Burnsa v Sarajevu, po katerem je odpotoval še v Beograd.

BANGKOK - Tajska je potrdila prvi znani primer okužbe z novo, bolj smrtonosno različico opičjih koz oziroma mpoxa v Aziji. Prvi bolnik je Evropejec, ki je iz Afrike v tajsko prestolnico Bangkok prispel z letalom 14. avgusta. Takrat so ga s simptomi bolezni odpeljali v bolnišnico.

MOSKVA - Ruska varnostna služba FSB je sporočila, da je zaradi nezakonitega prečkanja meje uvedla kazensko preiskavo proti še trem novinarjem. Trojica - novinar CNN in dve ukrajinski novinarki - je namreč poročala iz delov ruske obmejne regije Kursk, ki so jih v okviru čezmejnega vdora zavzele ukrajinske sile. Zaradi prečkanja meje jim grozi do pet let zapora.

BUKAREŠTA - Romunske oblasti so sporočile, da je bil provokativni britansko-ameriški spletni vplivnež Andrew Tate ponovno pridržan, in sicer le nekaj ur po tem, ko je policija v romunski prestolnici in njeni okolici preiskala štiri njegove nepremičnine.

DŽAKARTA - V več mestih v Indoneziji so izbruhnili nasilni ulični protesti proti predlogu sprememb volilne zakonodaje. Številni protestniki so namreč menili, da bi zakonodajne spremembe okrepile vladavino odhajajočega predsednika države Joka Widoda. Zaradi množičnih protestov so poslanci načrte za spremembo zakonodaje že opustili.

POTSDAM - Ob odprtju obnovljenega stolpa garnizijske cerkve, katere zgodovina je povezana z nacizmom in vzponom nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, se je zbralo okoli sto nasprotnikov obnove in opozarjalo, da bi cerkev lahko postala zbirališče skrajnih desničarjev. Predsednik države Frank-Walter Steinmeier medtem v stolpu vidi priložnost, da zgodovini stavbe dodajo novo, svetlejšo plast.