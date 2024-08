Pregled - šport, 21. 8. (sreda)

SEVILLA - Čeh Pavel Bittner je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Španiji. Na 177 km dolgi trasi od Fuente del Maestreja do Seville je bil nekoliko presenetljivo najboljši po sprintu glavnine in ugnal oba favorizirana kolesarja, Belgijca Wouta Van Aerta in Avstralca Kadena Grovesa. V skupnem seštevku je vodstvo ohranil slovenski zvezdnik Primož Roglič, ki je ciljno črto varno prečkal v času glavnine na 57. mestu.

LJUBLJANA - Slovenska hokejska reprezentanca, ki bo leta 2025 nastopila na svetovnem prvenstvu elitne divizije, bo prvi del prvenstva odigrala v Stockholmu. Njeni prvi tekmeci bodo, kot je določil današnji žreb, rekordni 28-kratni svetovni prvaki Kanadčani. Prva tekma risov bo 11. maja. Svetovno prvenstvo 2025 bo na Švedskem (Stockholm) in Danskem (Herning). Slovenija bo igrala v skupini A. Po uvodni tekmi proti Kanadi rise čakajo še Slovaki, Latvijci, Finci, Švedi, Avstrijci in Francozi.

LOZANA - Šved Armand Duplantis, ki je na olimpijskih igrah v Parizu ubranil zlato z novim svetovnim rekordom, je s 6,15 metra zmagal v skoku s palico v Lozani, kjer se bo s preostalimi disciplinami v četrtek nadaljevala atletska diamantna liga. V skoku v višino bo nastopila tudi Ljubljančanka Lia Apostolovski.

MADRID - Španski Atletico Madrid je, kot napovedano v začetku meseca, podpisal pogodbo z dosedanjim vezistom Chelseaja, Conorjem Gallagherjem. Štiriindvajsetletni angleški reprezentant je z Atleticom, kjer je prvi čuvaj mreže kapetan slovenske reprezentance Jan Oblak, podpisal petletno pogodbo. Prestop iz Londona v Madrid je vreden približno 38 milijonov evrov, poroča britanski BBC.

MÜNCHEN - Nemški nogometni vratar Manuel Neuer je objavil, da končuje igranje za reprezentanco, so poročale tiskovne agencije, tudi nemška dpa. Osemintridesetletni Neuer je za izbrano vrsto zbral 124 nastopov.

LONDON - Angleški nogometni prvoligaš Chelsea še naprej zelo aktivno sodeluje na trgu. Danes je uradno potrdil prestop 24-letnega portugalskega napadalca Joaa Felixa iz madridskega Atletica, za katerega je sodeč po Transfermarktu odštel 52 milijonov evrov.

KOEBENHAVN - Danski kolesarski as Jonas Vingegaard to sezono ne bo več dirkal, je za danski časopis Ekstra bladet potrdil športni direktor ekipe Visma-Lease a Bike Merijn Zeeman. Sedemindvajsetletni Danec po Zeemanovih besedah potrebuje počitek, obenem pa si želi biti z družino ob rojstvu drugega otroka. Danskega zvezdnika tako ne bo na septembrskem svetovnem prvenstvu v Švici, kjer bo glavni favorit za osvojitev mavričaste majice prav slovenski as Tadej Pogačar. Na SP Vingegaard ni nastopil vse od leta 2018 v Innsbrucku.

LJUBLJANA - Jannik Sinner ostaja na vrhu teniške lestvice ATP, kljub temu, da so mu po dveh marčevskih pozitivnih dopinških testih odvzeli 400 točk. Neodvisno sodišče je v torek oprostilo 23-letnega Italijana, potem ko je bil zgodaj spomladi dvakrat pozitiven na klostebol, saj naj bi tega zaužil nenamerno. Sinner je v izjavi na družbenih omrežjih pojasnil, da je prepovedana snov v njegovo telo prišla prek rok njegovega fizioterapevta. Ta je za zdravljenje rane na prstu uporabil pršilo, ki je vsebovalo klostebol, ki je v Italiji na voljo brez recepta.

PARIZ - Sezoni svetovnega prvenstva v motociklizmu leta 2025 in 2026 se bosta začeli na Tajskem. Prvič po več kot 25 letih se bo zgodilo, da se bo prvenstvo začelo v jugovzhodni Aziji, so sporočili organizatorji prvenstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dirkališče Buriram naj bi gostilo otvoritveno dirko sezone 2. marca prihodnje leto in se na ta datum pomika s trenutnega termina konec oktobra. Malezija je prvič organizirala dirko SP v motoGP leta 2018, leta 2020 in 2021 pa dirk ni bilo zaradi pandemije covida-19.

PARIZ - V paraolimpijsko vas v Parizu so prispeli prvi športniki, med njimi tudi prvi slovenski, to je bil parastrelec Franček Gorazd Tiršek. Na igrah bo med 28. avgustom in 8. septembrom v štirih panogah nastopilo 14 slovenskih predstavnikov. Slovensko reprezentanco, v njej so odbojkarice sede, dva lokostrelca ter po en atlet in strelec, vodi Boro Štrumbelj. Skupaj s svojo namestnico Jano Čander je kot prvi pred dnevi prišel v Pariz in je danes že sprejel Tirška, ki ga na igrah spremljata trenerka Andreja Gorjup in fizioterapevt Luka Vukan.