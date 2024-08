Pregled - svet, 21. 8. (sreda)

CHICAGO - Prva polovica demokratske konvencije v Chicagu je presegla tudi najbolj optimistična pričakovanja demokratskih strategov, politikov in volivcev, zaznamoval jo je optimizem in sproščeno vzdušje. Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama in njegova soproga Michelle sta v torek ob drugem dnevu konvencije pozvala demokrate k prizadevanjem za izvolitev Kamale Harris na položaj predsednice ZDA. V govorih sta bila večkrat kritična tudi do republikanskega kandidata Donalda Trumpa. V Chicagu nocoj pričakujejo govor bivšega predsednika Billa Clintona, podpredsedniško nominacijo bo sprejel guverner Minnesote Tim Walz.

NEW YORK - Nicole Shanahan, podpredsedniška kandidatka neodvisnega kandidata Roberta F. Kennedyja mlajšega, je v torek napovedala možnost njunega odstopa od predsedniške kampanje. Ob tem je omenila, da bi utegnila podpreti republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa. Kot tretjo možnost je omenila, da bi Kennedy vztrajal pri kampanji in na volitvah osvojil vsaj pet odstotkov glasov, s čimer bi se po njenih besedah lahko vzpostavil kot alternativa republikancem in demokratom pred prihodnjimi volitvami leta 2028.

KIJEV/MOSKVA/BRUSELJ - Ukrajinska vojska naj bi v regiji Kursk z ameriškim orožjem uničila več pontonskih mostov. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je ukrajinsko ofenzivo označil za hud udarec za ruskega predsednika Vladimirja Putina in pozval k odpravi omejitev pri ukrajinski uporabi zahodnega orožja. Ruska volilna komisija je medtem odločila, da bodo zaradi ukrajinske ofenzive v sedmih občinah v regiji Kursk preložili volitve v lokalne svete.

MOSKVA - Ruske sile so nad moskovsko regijo sestrelile najmanj 11 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov. Poročil o škodi ali žrtvah ni bilo. Po navedbah moskovskega župana je šlo za enega največjih poskusov napada na rusko prestolnico z droni. Ruska vojska medtem še naprej prodira na vzhodu Ukrajine, kjer je zavzela vas Zelane v regiji Doneck. Ruske sile so izvedle tudi nove napade z raketami in droni na več ukrajinskih regij, pri čemer jih je zračna obramba večino sestrelila.

KIJEV - Ukrajinski parlament je ratificiral rimski statut, s čimer se bo Ukrajina pridružila Mednarodnemu kazenskemu sodišču (ICC). Za ratifikacijo je glasovalo 281 poslancev. Ukrajina je sicer leta 2000 postala podpisnica rimskega statuta, vendar ga do danes uradno ni ratificirala. Država bo postala članica ICC, ko bo ratifikacijo podpisal predsednik Volodimir Zelenski. To bo Kijevu omogočilo, da Rusijo zaradi domnevnih vojnih zločinov privede pred sodišče.

MOSKVA - Zahodne države skušajo ohraniti globalno prevlado ter omejiti gospodarski in tehnološki potencial Rusije in Kitajske, je na srečanju s kitajskim kolegom Li Qiangom v Moskvi dejal ruski premier Mihail Mišustin. Kitajski premier, ki se je srečal tudi z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je prijateljstvo med državama označil kot trdno, močno in neomajno, Putin pa je dejal, da se odnosi med Rusijo in Kitajsko uspešno razvijajo.

PALERMO - Reševalci so iz morja pri Palermu izvlekli pet trupel, potem ko je na območju v ponedeljek potonila jahta z 22 ljudmi na krovu. Eno osebo še pogrešajo, pričakuje pa se, da bodo reševalci kmalu našli posmrtne ostanke vseh šestih pogrešanih. To so 59-letni britanski tehnološki mogotec Mike Lynch, njegova 18-letna hči Hannah, vodja banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer in njegova soproga Judy ter britanski odvetnik Chris Morvillo in njegova žena Neda.

TEHERAN - Iranski parlament je potrdil ministrske kandidate, ki jih je predlagal predsednik Masud Pezeškian, je sporočil predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Drugič v zgodovini islamske republike je ministrski položaj zasedla tudi ženska - Farzaneh Sadeg je postala nova ministrica za ceste in urbani razvoj. Seznam ministrov po mnenju opazovalcev ne ustreza napovedanim reformam, zato nekateri domnevajo, da so konservativci Pezeškianu vsilili nekatere ministre.

BEJRUT/SIDON/TEL AVIV - V izraelskem napadu na mesto Sidon na jugu Libanona je bil ubit uradnik palestinskega gibanja Fatah Kalil Makdah, je sporočil visoki uradnik Fataha. Makdah naj bi bil ubit v napadu z dronom na njegov avtomobil. Gre za prvi napad na uradnika Fataha v več kot desetih mesecih spopadov med Izraelom in Hezbolahom. Pred tem je Izrael napadel tudi jug in vzhod Libanona, od koder poročajo o skupno štirih smrtnih žrtvah in več kot 20 ranjenih.

SANA - Trgovsko ladjo v bližini jemenskega pristaniškega mesta Hodejda so zadeli trije izstrelki, ki so ladji omejili možnost manevriranja, na njej pa je izbruhnil požar, je sporočila britanska agencija za pomorsko varnost (UKMTO). Dodala je, da za zdaj ni prejela poročil o morebitnih žrtvah napada. Grški organi so plovilo identificirali kot tanker Sounion, ki je pod grško zastavo odplul iz Iraka in je bil namenjen v pristanišče blizu Aten.

SARAJEVO - V strelskem napadu na srednji šoli na severozahodu Bosne in Hercegovine je tamkajšnji hišnik ubil tri ljudi. Policija je sporočila, da je napad izvedel z avtomatsko puško in da je nato skušal storiti samomor, pri čemer se je huje poškodoval. Predsedujoča svetu ministrov BiH Borjana Krišto in predsedujoči predsedstvu BiH Denis Bećirović sta izrazila sožalje svojcem žrtev.

BEOGRAD - Mladenič, osumljen, da je 4. maja lani v strelskem pohodu v okolici Mladenovca v osrednji Srbiji ubil devet ljudi, 12 pa jih je ranil, je ob začetku sojenja v Beogradu priznal krivdo. Izrazil je sožalje svojcem ubitih in dejal, da ne more zavrteti časa nazaj. Obtoženi je krivdo priznal že konec julija na predobravnavnem naroku v okrožnem zaporu v Beogradu.

BRUSELJ - EU ostaja popolnoma zavezana strateškemu partnerstvu s Srbijo o trajnostnih surovinah, so zagotovili v Evropski komisiji. V Srbiji zaradi načrtovanega rudnika litija sicer že dlje časa potekajo množični protesti, za katere srbske oblasti obtožujejo tudi Zahod. Okoljski aktivisti v Srbiji menijo, da je projekt pridobivanja litija, ki ga v dolini reke Jadar na zahodu države načrtuje britansko-avstralski rudarski velikan Rio Tinto, škodljiv za zdravje ljudi in okolje.

BRUSELJ - Evropski sistem potovalnih informacij in avtorizacije (Etias) bo verjetno začel veljati maja, je v ponedeljek napovedala evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson. Sistem bo od državljanov več kot 60 držav, ki niso članice EU, pred vstopom v schengensko območje zahteval oddajo vloge za vstop in plačilo takse sedmih evrov. To bo veljalo za vstop v 30 držav, dovoljenje pa bo veljalo tri leta oziroma do poteka veljavnosti potnikovega potnega lista.

PEKING - Peking bo pod drobnogled vzel subvencije EU za nekatere mlečne izdelke, ki so uvoženi na Kitajsko. Preiskava bo zajemala uvožene mlečne izdelke - sveže sire, skuto, sir z modro plesnijo ter do določene mere tudi mleko in smetano, so pojasnili na ministrstvu. Za ta korak se je odločil dan po tem, ko so v Bruslju predstavili nov predlog glede začasnih dodatnih carin za uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske.

ZAGREB - Hrvaški urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) je vložil obtožnico proti sedmim osebam in eni trgovski družbi zaradi nezakonitega trgovanja s plinom, s katerim so podjetje Ina oškodovali za 160 milijonov evrov. Afero so na Hrvaškem označili za enega od največjih ropov v zgodovini države.