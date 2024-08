Pregled - svet, 20. 8. (torek)

KAIRO - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je v Egiptu zavzel za napredek pri doseganju premirja v Gazi in dogovora o izpustitvi talcev. Egiptovski predsednik Abdel Fatah al Sisi je po srečanju z Blinknom dejal, da je čas, da se vojna v Gazi konča, in posvaril pred širjenjem konflikta v regiji. V palestinskem gibanju Hamas pa so izrazili prepričanje, da je izraelski premier Benjamin Netanjahu tisti, ki zavlačuje sklenitev dogovora in dodaja nove pogoje.

GAZA- Izraelska vojska je sporočila, da je v Han Junisu našla trupla šestih talcev, ki so jih že pred tem razglasili za mrtve. Glede na ocene izraelskih oblasti ostaja v Gazi še 109 talcev, številni verjetno niso več živi. Izraelski zračni napad na poslopje šole v mestu Gaza je medtem terjal najmanj 12 smrtnih žrtev, izraelska vojska pa trdi, da so zadeli poveljniški center palestinskega gibanja Hamas. Izraelske sile so več ljudi ubile tudi drugod po palestinski enklavi.

ŽENEVA/BRUSELJ - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je ob prvem potrjenem primeru okužbe z novo različico opičjih koz oz. mpox v Evropi posvarila pred prekomerno paniko. Regionalni direktor WHO za Evropo Hans Kluge je dejal, da izbruh mpox ni novi covid, saj je o virusu opičjih koz in načinih za njegov nadzor že veliko znanega. Tudi odbor EU za zdravstveno varnost meni, da zaradi opičjih koz v Evropi za zdaj ni zdravstvene krize.

PALERMO - Potapljači ob obali Sicilije nadaljujejo iskanje šestih ljudi, ki jih pogrešajo, potem ko se je v ponedeljek potopila 56 metrov dolga jahta. Na krovu je bilo 22 ljudi, 15 so jih rešili, našli so truplo enega od potnikov. Med pogrešanimi so tudi 59-letni tehnološki mogotec Mike Lynch, njegova 18-letna hči Hannah in predsednik banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer. Potapljačem težave povzročata položaj in stanje razbitine, ki leži kakih 50 metrov pod gladino.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski poslanci so izglasovali predlog zakona, ki prepoveduje delovanje verskih organizacij, povezanih z Rusijo - vključno z ukrajinsko pravoslavno cerkvijo moskovskega patriarhata. Preden bo zakon stopil v veljavo, ga mora podpisati še ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ta je že pozdravil potezo parlamenta v Kijevu, ruska pravoslavna cerkev pa jo je označila za nezakonito dejanje ter kršitev načel svobode vesti in človekovih pravic.

MOSKVA - Rusija je na pogovor poklicala ameriško diplomatko zaradi poročanja ameriških medijev iz delov ruske obmejne regije Kursk, ki so jih v okviru čezmejnega vdora zavzele ukrajinske sile. Moskva je novinarjem očitala nezakonito prečkanje meje in napovedala preiskavo. Ruske oblasti so ob tem prebivalcem regij ob meji z Ukrajino odsvetovale uporabo aplikacij za zmenke in spletnih kamer, rekoč da bi ukrajinska stran lahko to izrabila za zbiranje informacij.

BEJRUT/TEL AVIV - Libanonsko gibanje Hezbolah je izvedlo več čezmejnih raketnih napadov na pozicije izraelske vojske na Golanski planoti, s čimer so se po lastnih navedbah odzvali na izraelsko obstreljevanje v ponedeljek. Izraelska vojska je potrdila, da je iz Libanona priletelo okoli 55 izstrelkov. Nekaj so jih prestregli, ostali pa so padli na odprta območja, pri čemer je nastalo nekaj požarov. Kot so dodali, je njihovim silam uspelo zadeti enega od izstrelišč.

TEHERAN/BERLIN - Iranske pravosodne oblasti so v Teheranu zaprle dve podružnici kulturnega centra, povezanega z Nemčijo, ker naj bi kršili iranske zakone in zagrešili znatne finančne poneverbe. Berlin je potezo Irana obsodil in napovedal, da bo na pogovor poklical iranskega veleposlanika. Do zaprtja prihaja skoraj mesec dni po tistem, ko je Nemčija zaprla islamski center v Hamburgu zaradi povezav z Iranom.

BEOGRAD - Srbski zunanji minister Marko Đurić je kosovske Albance obtožil terorističnih groženj srbskima veleposlaništvoma v dveh evropskih prestolnicah, poročajo srbski mediji. Njegove obtožbe prihajajo v času novih napetosti med Beogradom in Prištino zaradi napovedanega odprtja največjega mostu v Mitrovici na severu Kosova za motorni promet. EU in Kfor menita, da mora biti odločitev o odprtju mostu sprejeta v okviru dialoga med Beogradom in Prištino.

BRUSELJ/PEKING - Mesec in pol po uvedbi je Evropska komisija predlagala rahlo znižanje dodatnih carin za uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske. Te je uvedla 5. julija, potem ko je v sklopu preiskave preliminarno ugotovila, da izdelovalci v azijski velesili uživajo koristi nepoštenih subvencij v okviru dobavne verige. Kitajski proizvajalci so predlog EU ocenili za nepošten. Bruselj po njihovi oceni ovira prosto trgovino na področju električnih vozil.

LUXEMBOURG - Letna inflacija v območju evra je julija znašala 2,6 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot junija in 2,7 odstotne točke manj kot julija lani, je v drugi oceni potrdil Eurostat. V celotni EU je letna inflacija z junijskih 2,6 odstotka narasla na 2,8 odstotka. V primerjavi z junijem je stopnja inflacije padla v devetih članicah, stabilna je bila v štirih, v 14 pa se je zvišala.

PANAMA - Panama je začela repatriacijo priseljencev brez dokumentov na letih, ki jih v skladu z julijskim dogovorom med državama financirajo ZDA. Izgnala je 29 kolumbijskih migrantov s kazensko evidenco, ki so v državo nezakonito vstopili preko džungle Darien. To je bil prvi let, ki so ga v skladu z dogovorom financirale ZDA, drugega so napovedali za petek ali soboto. Namen dogovora s Panamo je zmanjšanje števila migrantov na mejah ZDA.

WINNIPEG - V Kanadi je trenutno aktivnih več kot 800 gozdnih požarov, od katerih jih 223 ni pod nadzorom, je razvidno iz ponedeljkovega poročila kanadskega centra za gozdne požare (CIFFC). Gozdni požari med drugim že več tednov divjajo v nacionalnem parku Jasper v zahodni provinci Alberta, kjer so plameni doslej uničili že več kot 33.000 hektarjev površin. Prizadete so številne regije od atlantske do pacifiške obale, kot tudi province na severu države.