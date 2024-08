Pregled - svet, 20. 8. (torek)

GAZA- Izraelska vojska je sporočila, da je v Han Junisu našla trupla šestih talcev, o čemer so že obvestili svojce. Gre za šest moških, starih med 35 in 80 let, ki so jih že pred tem razglasili za mrtve. Glede na ocene izraelskih oblasti ostaja v Gazi še 109 talcev, številni od njih verjetno niso več živi.

JERUZALEM - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem sporočil, da je Izrael podprl premostitveni ameriški predlog za prekinitev ognja v Gazi. Kot je dejal, mora predlog zdaj podpreti še palestinsko islamistično gibanje Hamas, ki pa je doslej izražalo nasprotovanje zadnjemu predlogu.

BEJRUT/TEL AVIV - Libanonsko gibanje Hezbolah je izvedlo več čezmejnih raketnih napadov na pozicije izraelske vojske na Golanski planoti, s čimer so se po lastnih navedbah odzvali na izraelsko obstreljevanje v ponedeljek. Izraelska vojska je potrdila, da je iz Libanona priletelo okoli 55 izstrelkov.

PALERMO - Potapljači nadaljujejo iskanje šestih ljudi, ki jih pogrešajo, potem ko se je v ponedeljek ob obali Sicilije potopila 56 metrov dolga jahta. Na krovu je bilo 22 ljudi, 15 so jih rešili, našli so truplo enega od potnikov. Med pogrešanimi so tudi 59-letni tehnološki mogotec Mike Lynch, njegova 18-letna hčerka in predsednik banke Morgan Stanley International Jonathan Bloomer.

WASHINGTON - Za nedavnim vdorom v nekatere interne komunikacije predsedniške kampanje republikanca Donalda Trumpa je bil odgovoren Iran, so v ponedeljek sporočile ameriške varnostne agencije in Teheran obtožile, da želi vplivati na prihajajoče predsedniške volitve v ZDA. Iran je obtožbe zavrnil in Washington pozval, naj zanje predloži dokaze.

LEIPZIG - Zvezno sodišče je potrdilo dvoletno pogojno kazen za nekdanjo tajnico nacističnega koncentracijskega taborišča, 99-letno Irmgard Furchner, ker je sodelovala pri sistematičnem pobijanju več kot 10.500 ljudi v nemškem taborišču Stutthof na severu Poljske. Sodba v verjetno zadnjem sojenje v Nemčiji za zločine iz časa nacizma je s tem postala pravnomočna.

SARAJEVO - Policija Republike Srbske je v ponedeljek zvečer pri Nevesinju na vzhodu BiH ubila oboroženega domnevnega migranta, ki je streljal na policiste in lokalne prebivalce. Po navedbah policije se je moški, ki naj bi bil tujec, zaprl v hišo, iz katere je streljal s strelnim orožjem, preden je bil ubit.

TOLEDO - Španska policija je v ponedeljek aretirala 20-letnega moškega, ki je osumljen, da je v nedeljo na nogometnem igrišču v španskem mestu Mocejon zabodel 11-letnega dečka, ki je nato poškodbam podlegel. Mesto je zaradi napada razglasilo tridnevno žalovanje, v nedeljo pa so se dečku tudi poklonili z minuto molka.

NEW YORK - Nekdanji republikanski kongresnik iz New Yorka George Santos je v ponedeljek priznal krivdo za prevaro in krajo identitete, je sporočilo newyorško zvezno sodišče. Gre za le del širokega seznama obtožb, s katerimi se sooča Santos in zaradi katerih mu grozi več let zapora.

LUXEMBOURG - Letna inflacija v območju evra je julija znašala 2,6 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke več kot junija in 2,7 odstotne točke manj kot julija lani, je v drugi oceni potrdil Eurostat. V celotni EU je letna inflacija z junijskih 2,6 odstotka narasla na 2,8 odstotka.

CANBERRA - Avstralija in Indonezija sta ob obisku novoizvoljenega indonezijskega predsednika Prabowa Subianta v Canberri naznanili nov dogovor o sodelovanju na obrambnem področju, ki predvideva tesnejše sodelovanje v azijsko-pacifiški regiji. Državi naj bi med drugim sodelovali v skupnih vojaških vajah.

NEW YORK - Ameriški regulatorji so na Boeingovih letalih 787 Dreamliner v ponedeljek odredili pregled pilotskih sedežev. Gre za model, na katerem je marca med letom med avstralskim Sydneyjem in novozelandskim Aucklandom prišlo do tehnične težave, ki je povzročila hudo turbulenco, v kateri se je poškodovalo več deset ljudi.

SEUL - Severnokorejski vojak je po navedbah južnokorejskih medijev prečkal varovano kopensko mejo in vstopil v Južno Korejo, med pobegom naj bi mu napotke dajala južnokorejska vojska. Gre za že drugega prebežnika iz Severne Koreje v tem mesecu. Lani se je v Južno Korejo zateklo 196 Severnokorejcev, v prvi polovici letošnjega leta pa 105.

REKA - Hrvaška inšpekcija za vode je hrvaški naftni družbi Ina izdala prekrškovne naloge zaradi onesnaževanja morja in obalnega pasu v Kostreni pri Reki. Kopanja ne priporočajo na dveh od štirih plaž, na katerih izvajajo nadzor kakovosti morske vode za kopanje, so sporočili iz občine Kostrena.

KRK - Hrvaška policija je kazensko ovadila 36-letno ukrajinsko državljanko, ki je na otoku Krk iz morja izvlekla tri školjke strogo zaščitene vrste veliki leščur. Sumijo jo kaznivega dejanja uničevanja zaščitenih delov narave.