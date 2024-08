Pregled - šport, 19. 8. (ponedeljek)

Ljubljana, 19. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 19. avgusta.

BLED - Slovenska hokejska reprezentanca se je zbrala na Bledu, kjer bo opravila večji del priprav za enega najpomembnejših tekmovanj leta. Konec avgusta in v začetku septembra jo namreč v Rigi čakajo kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah leta 2026. Tekmeci Slovenije v Rigi bodo Francija, gostiteljica Latvija in Ukrajina. Le prvo mesto pa vodi na OI v Milanu in Cortini. Na seznamu ni prvega zvezdnika slovenskega hokeja Anžeta Kopitarja, ki bo reprezentančno akcijo izpustil zaradi priprav na novo sezono severnoameriškega hokeja NHL.

MADRID - Belgijec Wout Van Aert je zmagovalec 191,2 km dolge tretje etape kolesarske dirke po Španiji od Louse do Castela Branca. Slovenski zvezdnik Primož Roglič je varno prečkal ciljno črto v času zmagovalca in je v skupnem seštevku sedmi z zaostankom 30 sekund.

MULHOUSE - Slovenski kolesar Gal Glivar je drugo etapo Toura de l'Avenir oziroma različice dirke po Franciji za mlajše člane končal na drugem mestu. Po uspešnem begu in boju za etapno zmago je 22-letni Slovenec napredoval na drugo mesto v skupnem seštevku. Slovenijo v Franciji poleg Glivarja in Turka zastopajo še Anže Ravbar, Jaka Marolt in Teo Pečnik.

NEW YORK - V New Yorku so se začele kvalifikacije za zadnji teniški grand slam sezone, odprto prvenstvo ZDA. Slovenija je že prvi dan ostala brez svoje najvišje rangirane igralke na lestvici WTA Tamare Zidanšek, ki je v dveh nizih klonila proti domačinki Varvari Lepchenko. V kvalifikacijah se bosta preizkusili še dve Slovenki. Veronika Erjavec se bo v prvem krogu kvalifikacij pomerila s Francozinjo Manon Leonard, Dalilo Jakupović pa čaka Britanka Yuriko Miyazaki.

LJUBLJANA - Slovenski nogometni vratar Vid Belec je na Instagramu zapisal, da je končal reprezentančno kariero. Med letoma 2014 in 2024 je bil rezervni vratar Samirja Handanovića in Jana Oblaka, v desetih letih pa je odigral 21 reprezentančnih tekem.

LJUBLJANA - Slovenec Aleš Česen in Britanec Tom Livingstone sta v začetku avgusta v alpskem slogu preplezala prvenstveno smer po zahodnem grebenu na 7952 metrov visoki Gašerbrum III v Karakorumu, kar je šele tretji vzpon na ta skoraj osemtisočak na meji med Pakistanom in Kitajsko. Prvenstveno smer po zahodnem grebenu na Gašerbrum III sta poimenovala Edge of Entropy oziroma Rob entropije. Smer, premagati sta morala kar 2000 višinskih metrov, sta ocenila z ED+, kar je povišana najvišja stopnja francoske šeststopenjske lestvice.