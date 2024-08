Pregled - svet, 19. 8. (ponedeljek)

TEL AVIV/WASHINGTON - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na obisku v Izraelu ocenil, da so trenutni mirovni pogovori morda zadnja priložnost za končanje vojne v Gazi. Predsednik ZDA Joe Biden je v nedeljo ocenil, da je dogovor še vedno mogoč, podpredsednica Kamala Harris pa je zatrdila, da si bodo ZDA še naprej prizadevale zanj, čeprav sta Hamas in Izrael v nedeljo drug drugemu pripisovala krivdo za doslej neuspešna pogajanja.

BEJRUT/TEL AVIV - Izraelska policija je sporočila, da eksplozijo, ki je odjeknila v nedeljo zvečer, obravnava kot teroristični napad. V eksploziji je bil ubit domnevni napadalec, ena oseba pa je bila ranjena. Oblasti so dvignile stopnjo pripravljenosti in sprožile obsežne preiskave na širšem območju mesta. Odgovornost za napad sta prevzeli palestinski islamistični gibanji Hamas in Islamski džihad. Izraelska vojska in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah sta nadaljevala medsebojne napade na vojaško infrastrukturo drug drugega. V napadu na jugu Libanona sta bila ubita dva borca Hezbolaha, v napadu na severu Izraela pa je bil ubit izraelski vojak, en pa huje poškodovan.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina želi v ruski regiji Kursk vzpostaviti tamponsko območje, je v nedeljo glede ukrajinskega vdora na rusko ozemlje dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Obenem je v luči intenzivnih spopadov, ki se nadaljujejo na vzhodu Ukrajine, pozval Zahod k dobavi dodatnega orožja. Svetovalec ruskega predsednika Jurij Ušakov pa je poudaril, da se Moskva zaradi ofenzive ne namerava pogajati s Kijevom. Prepričan je, da bi bilo v tem trenutku popolnoma neprimerno začeti pogajalski proces. Ruska vojska je medtem zasedla kraj Zalizne v ukrajinski regiji Doneck. Ruske sile se približujejo tudi strateško pomembnemu Pokrovsku, kjer je guverner Donecka Vadim Filaškin odredil evakuacijo družin z otroki.

BERLIN - Nemška vlada je zagotovila, da ostaja zavezana vojaški podpori Ukrajini kljub načrtom, da prihodnje leto za polovico zmanjša sredstva za pomoč Kijevu. Tiskovni predstavnik vlade je danes zanikal poročila, da Berlin zmanjšuje svojo pomoč Ukrajini, o čemer so minuli konec tedna poročali tako domači in tuji mediji.

BAKU/MOSKVA - Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je izrazil prepričanje, da so ZDA naročile izvedbo sabotaž plinovodov Severni tok 1 in 2 septembra 2022. Rusija je krivdo za eksplozije na plinovodih v Baltskem morju že večkrat pripisala Zahodu. Do komentarja ruskega ministra prihaja po tem, ko so nemški mediji minuli teden poročali, da je tožilstvo v Berlinu v povezavi s sabotažami plinovodov junija izdalo nalog za aretacijo ukrajinskega državljana.

NEW YORK/ŽENEVA - Združeni narodi so ob svetovnem dnevu humanitarnosti obsodili nesprejemljivo nasilje nad humanitarnimi delavci - lani jih je bilo po vsem svetu ubitih rekordnih 280, kar je 137-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2022. Ob tem opozarjajo, da bi bilo letos v luči izraelske ofenzive v Gazi lahko to število še višje. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) pa je opozorila, da so od začetka ruske agresije proti Ukrajini februarja 2022 zabeležili 1940 napadov na zdravstvene ustanove in osebje v Ukrajini. Gre za največje število, ki ga je zdravstvena organizacija zabeležila v kateri koli humanitarni krizi na svetu.

CHICAGO - Vodstvo demokratske stranke je potrdilo politično platformo, ki ji bodo potrdili še delegati ob začetku nacionalne konvencije demokratske stranke. Napoveduje, da si bodo demokrati naslednja štiri leta prizadevali za gospodarsko rast in znižanje cen, borili se bodo proti podnebnim spremembam, nasilju z orožjem in za energetsko neodvisnost, vlagali bodo v drobno gospodarstvo in obnovili pravico do splava.

Demokratska stranka je platformo - politični kažipot z okvirnimi opredelitvami vprašanj za naslednja štiri leta - potrdila že 16. julija, še preden se je 81-letni Biden odločil, da se ne bo več potegoval za drugi mandat in je predal štafeto svoji podpredsednici Kamali Harris.

MOSKVA - Rusko generalno tožilstvo je sporočilo, da je prepovedalo delovanje fundacije, ki sta jo ustanovila ameriški filmski zvezdnik George Clooney in njegova žena Amal Clooney, zagovornica človekovih pravic. Med razlogi za prepoved Clooneyjeve fundacije za pravico navajajo očitke diskreditacije Rusije in podpiranja ekstremistov.

PEKING/MANILA - Peking in Manila sta si medsebojno pripisovala krivdo za nedeljsko trčenje ladij obalnih straž obeh držav v Južnokitajskem morju. Gre za novo zaostrovanje med Kitajsko in Filipini, ki imata v teh vodah dolgo zgodovino ozemeljskih sporov.

SOFIJA - V Bolgariji se je poglobila politična kriza, potem ko je predsednik države Rumen Radev zavrnil potrditev nove začasne vlade, ker bi v njej ostal sedanji notranji minister Kalin Stojanov. To pomeni, da vlade v torek parlament ne bo potrdil in da predčasne parlamentarne volitve ne bodo 20. oktobra, kot so načrtovali, je povedal Radev. Kdaj bodo potekale predčasne volitve, ni znano.

BUDIMPEŠTA - Posebna pravila o vstopu za tuje delavce iz Rusije in Belorusije na Madžarsko z vidika Budimpešte ne predstavljajo tveganja za EU, je v nedeljo dejal madžarski zunanji minister Peter Szijjarto. Ob tem je opozoril, da imetniki teh dokumentov opravijo celovito preverjanje, preden jim dovolijo vstop ali bivanje na Madžarskem. Madžarska je nedavno razširila svoj sistem skrajšanega vizumskega postopka na osem držav, vključno z Rusijo in Belorusijo, na kar so se z zaskrbljenostjo odzvali v Bruslju in od madžarske vlade zahtevali pojasnila. Nova pravila bi lahko po mnenju nekaterih omogočila vrzeli za izvajanje vohunskih dejavnosti, saj bodo ruski državljani lažje vstopili v EU in se gibali po schengenskem območju.

PALERMO - Ob obali Porticella v bližini Palerma v Italiji je v jutranjih urah potonila 56 metrov dolga jadrnica, potem ko je območje v neurju zajela vodna tromba. Na krovu jadrnice je bilo 22 ljudi, večinoma iz Velike Britanije, 15 jih je rešila obalna straža, med njimi otroka, šest pa jih še vedno pogrešajo. Med iskanjem so našli tudi truplo enega od potnikov. Med pogrešanimi pa je po podatkih civilne zaščite tudi britanski tehnološki mogotec Mike Lynch, ustanovitelj mednarodnega računalniškega podjetja Autonomy.

FRANKFURT - Več večjih evropskih letalskih družb je zaradi varnostnih razmer podaljšalo prekinitev letov v Izrael in drugam na Bližnji vzhod. Iz nemške Lufthanse so sporočili, da bodo vsi leti v in iz Tel Aviva, Teherana, Bejruta, Amana in Erbila prekinjeni do ponedeljka, 26. avgusta.

NEW YORK - V nedeljo je na svojem domu v New Yorku po dolgoletni bolezni umrl 88-letni slavni ameriški televizijski voditelj in komentator Phil Donahue, ki je za svoje pionirsko delo na področju dnevnih pogovornih televizijskih oddaj prejel 20 nagrad emmy.