Pregled - šport, 18. 8. (nedelja)

Ljubljana, 18. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 18. avgusta.

ARNHEM - Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec dirke za veliko nagrado Nizozemske v Arnhemu v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Drugi je bil branilec naslova, Španec Jorge Prado, slovenski as Tim Gajser pa je končal na tretjem mestu. Njegova prednost na vrhu seštevka SP pred Pradom se je po današnjih dveh vožnjah še nekoliko zmanjšala.

SPIELBERG - Italijan Francesco Bagnaia (Ducati) je zmagovalec dirke za veliko nagrado Avstrije v Spielbergu v svetovnem prvenstvu razreda motoGP. Drugi je bil Španec Jorge Martin (Pramac Ducati), tako da ima Bagnaia zdaj pred najbližjim zasledovalcem v seštevku SP pet točk naskoka. Tretji je bil še en Ducatijev voznik, Italijan Enea Bastianini.

LIZBONA - Avstralec Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) je zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Španiji. Na 194 km dolgi trasi od Cascaisa do Ourema na Portugalskem je bil najboljši po sprintu glavnine. Vodstvo v skupnem seštevku je prevzel Belgijec Wout Van Aert, medtem ko je slovenski as Primož Roglič etapo končal v času zmagovalca.

KRAKOV - Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) je zmagovalec 81. dirke po Poljski. Edini slovenski predstavnik Matej Mohorič, sicer lanski zmagovalec, je preizkušnjo sklenil na šestem mestu s 44 sekundami zaostanka. Današnjo zadnjo etapo je v sprintu dobil Nizozemec Olav Kooij.

DOMŽALE/LJUBLJANA - Nogometaši Kalcerja Radomelj in Maribora so se v 5. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:1). Brez zmagovalca sta se razšla tudi Olimpija in Celje, izid je bil 2:2 (1:1).

ALPE D'HUEZ - Poljakinja Kasia Niewiadoma (Canyon-SRAM) je zmagovalka tretje kolesarske dirke po Franciji. V zadnji etapi od Le Grand-Bornanda do Alpe d'Hueza (149,9 km) je odbila vse napade nizozemskega dvojca v ospredju in ohranila štiri sekunde naskoka za skupno slavje. Etapo je sicer dobila lanska zmagovalka, Nizozemka Demi Vollering.