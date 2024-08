Pregled - svet, 18. 8. (nedelja)

PARIZ - Francoski filmski igralec Alain Delon je umrl v starosti 88 let, so sporočili njegovi otroci. Kultnemu igralcu, ki je zaigral v več kot 90 filmih, se je že pred časom precej poslabšalo zdravstveno stanje. Maja 2019 se je Delon zadnjič javno pojavil na rdeči preprogi, ko je na filmskem festivalu v Cannesu prejel častno zlato palmo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na omrežju X označil Delona za "francoski spomenik", ki je odigral legendarne vloge. Igralčeva kolegica Brigitte Bardot je povedala, da smrt Alaina Delona pušča "ogromno praznino, ki je nič in nihče ne bo mogel zapolniti".

KIJEV - Ukrajinske sile so zadele še en most v ruski obmejni regiji Kursk. Ob tem so objavili posnetek uničenje mostu na reki Sejm v bližini vasi Zvanoje, okoli 15 kilometrov severno od ukrajinske meje, ki naj bi se zgodilo v soboto. Prav tako so ukrajinske sile so sporočile, da so preprečile ruski raketni napad na Kijev. Predsednik Volodimir Zelenski je pozval Zahod, naj Ukrajini dobavi orožje daljšega dosega.

BERLIN - Nemčija načrtuje prihodnje leto za polovico zmanjšati svojo podporo Kijevu, je parlamentarni vir dejal za francosko tiskovno agencijo AFP. Medtem ko je letos zagotovila za osem milijard evrov pomoči, naj bi prihodnje leto glede na osnutek proračuna ta pomoč znašala štiri milijarde evrov. Vlada Olafa Scholza namerava sicer še naprej podpirati Kijev z denarjem, pridobljenim iz zamrznjenega ruskega premoženja.

TEL AVIV - Izraelski premier Benjamin Netanjahu je palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas očital, da ovira pogajanja za premirje v Gazi. Pozval je še k okrepitvi pritiska na gibanje pred začetkom novega kroga pogajanj prihodnji teden. Ulice več izraelskih mest pa so v soboto znova napolnili protestniki. Ti zahtevajo sklenitev dogovora o izpustitvi talcev, ki še ostajajo ujeti v tej palestinski enklavi. Protestniki so znova zahtevali tudi odstop vlade izraelskega premierja.

BEJRUT - Trije pripadniki mirovne misije Združenih narodov so bili lažje poškodovani, ko je eksplodiralo v bližini njihovega vozila na jugu Libanona. Dogodek se je zgodil v bližini meje, kjer vsakodnevno obračunavata Izrael in libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah.

CARACAS - Po predsedniških volitvah v Venezueli, ki so jih zasenčile obtožbe o goljufijah, je na tisoče ljudi po vsem svetu ta konec tedna protestiralo proti vladi predsednika Nicolasa Madura. Na shodih v Venezueli in tujini so zahtevali priznanje zmage opozicijskega predsedniškega kandidata Edmunda Gonzaleza Urrutie. Po navedbah opozicije so protesti potekali med drugim v Avstraliji, Južni Koreji, Veliki Britaniji, Franciji, Nemčiji, Belgiji, Švici, Braziliji, Kolumbiji, Mehiki, Ekvadorju in ZDA.

BRUSELJ - Veljati je začela uredba EU o obnovi narave, ki določa zavezujoče cilje za obnovo degradiranih ekosistemov v povezavi, zlasti tistih z največjim potencialom za zajemanje in shranjevanje ogljika, ter za preprečevanje in zmanjšanje posledic naravnih nesreč. Okoljski ministri EU so zakonodajo o obnovi narave dokončno potrdili sredi junija.

NOVI PAZAR - Srbska policija je v streljanju v soboto zvečer ubila osumljenega terorizma, vahabita Senada Ramovića Becana. Na begu je bil po napadu pred izraelskim veleposlaništvom v Beogradu 29. junija, v katerem je bil ranjen policist in ubit napadalec. Imel naj bi namreč ključno vlogo pri radikalizaciji napadalca na veleposlaništvo in več drugih oseb.

DUNAJ - Silovito neurje z rekordno količino padavin je v soboto popoldne delno poplavilo severni del Dunaja. Zaradi plazov je zaprta cesta čez prelaz Arlberg na zahodu države, poplave in plazovi so povzročili škodo tudi drugod po državi. Mesto Hollabrunn na severu Avstrije je bilo razglašeno za območje katastrofe.

DUNAJ - Glavni osumljeni domnevnega načrtovanja napadov na koncerte ameriške pevke Taylor Swift na Dunaju naj bi dan pred aretacijo spraševal 15-letnika, kje bi lahko kupil vžigalno vrvico. To je po navedbah avstrijske tiskovne agencije APA povedala ta 15-letna priča.

BANGKOK - Tajski kralj Maha Vajiralongkorn je na slovesnosti uradno imenoval Paetongtarn Shinawatro za novo premierko. S tem ji je omogočil, da oblikuje svojo novo vlado.

LONDON - Požar, ki je izbruhnil v londonskem umetniškem središču Somerset House, so uspeli v soboto zvečer omejiti. V požaru ni bil nihče ranjen, uspelo jim je zavarovati tudi umetniška dela, ki sicer niso bila hranjena v delu stavbe, kjer se je požar začel. Zaradi požara bo del centra do nadaljnjega zaprt, to pa ne velja za galerijo Courtauld.

IZMIR - Gasilci v Turčiji se še vedno borijo proti številnim gozdnim požarom po celi državi. Uspelo pa jim je pod nadzor spraviti obsežen požar nedaleč od obmorskega letovišča Izmir, je sporočil minister za kmetijstvo Ibrahim Yumakli. Ogenj je uničil okoli 1600 hektarjev zemlje, poškodovanih je bilo 43 hiš, več kot 20 ljudi pa ranjenih.