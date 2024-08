Pregled - šport, 17. 8. (sobota)

Ljubljana, 17. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 17. avgusta.

LIZBONA - Američan Brandon McNulty je zmagovalec uvodne etape, vožnje na čas, na dirki po Španiji. Ameriški državni prvak v vožnji na čas je na 12 km dolgi trasi med Lizbono in Oeirasom na Portugalskem za dve sekundi ugnal Čeha Mathiasa Vaceka in za tri Belgijca Wouta Van Aerta. Slovenski as Primož Roglič je na osmem mestu zaostal 17 sekund.

ARNHEM - Vodilni v seštevku sezone svetovnega prvenstva v motokrosu Tim Gajser bo nedeljsko preizkušnjo v nizozemskem Arnhemu začel s petega izhodišča, ki si ga je priboril v kvalifikacijah. Prednost v SP pa je zdaj 15 točk, potem ko je na tretjem mestu, s čimer je pridobil dve točki, končal njegov prvi zasledovalec Španec Jorge Prado.

SEU D'URGELL - Slovenski spustaši so na svetovnem prvenstvu v spustu na divjih vodah v španskem Saberu osvojili štiri kolajne. Svetovni prvak v sprintu je postal Anže Urankar, srebro je pripadlo Nejcu Žnidarčiču, Ana Šteblaj pa je osvojila bron. Na ekipni tekmi v sprintu na divjih je moška trojica Urankar, Žnidarčič in Oven osvojila zlato kolajno.

KRAKOV - Slovenska reprezentanca v kajaku in kanuju na divjih vodah je na evropskem prvenstvu za mladince in mlajše člane v slalomu v Krakovu osvojila še dve medalji. Srebro je dobil Žiga Lin Hočevar, bron pa njegova sestra Eva Alina Hočevar.

KRAKOV - Belgijec Thibau Nys je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Poljski. Enaindvajsetletnik je na trasi od Wadowic do Bukovine zanesljivo slavil v sprintu navkreber. Skupno vodstvo je po četrtem mestu ohranil Danec Jonas Vingegaard, medtem ko je bil Slovenec Matej Mohorič deveti.

LJUBLJANA - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je dobila tudi drugo pripravljalno tekmo proti Romuniji. Tokrat je v športni dvorani Maksa Pečarja v Črnučah v Ljubljani slavila s 3:1 v nizih.

KOPER/MURSKA SOBOTA - Nogometaši Kopra so v 5. krogu Prve lige Telemach premagali Nafto 1903 s 3:0 (0:0), ljubljanski Bravo pa je v gosteh s 3:2 (3:1) premagal Muro.

ERFURT - Lia Apostolovski, edina slovenska predstavnica na atletskem mitingu v nemškem kraju Sondershausen, je v skoku v višino zasedla drugo mesto z 1,93 m. Zmagala je Nemka Christina Honsel, ki je prav tako skočila 1,93 m, vendar v manj poskusih.

PARIZ - Slovenska kolesarka Eugenia Bujak bo prihodnjo sezono dirkala za Cofidis, je ekipa objavila na spletni strani. Dosedanja članica zasedbe UAE Team ADQ bo po pisanju francoske zasedbe opravljala vlogo pomočnice, podpisala pa je enoletno pogodbo.

SPIELBERG - Italijan Francesco Bagnaia je zmagovalec sprinterske dirke svetovnega motociklističnega prvenstva razreda motoGP v avstrijskem Spielbergu. Drugi je bil doslej vodilni v seštevku sezone Španec Jorge Martin, ki ga je Bagnaia v SP ujel, oba imata zdaj na vrhu po 250 točk. Do tretjega mesta je prišel njegov rojak Aleix Espargaro.

ALBERTVILLE - Belgijka Justine Ghekiere je zmagovalka predzadnje, sedme etape kolesarske dirke po Franciji. V zahtevni etapi od Champagnola do Grand Bornanda je bila Belgijka najboljša iz bega. Do večjih sprememb med najboljšimi ni prišlo, v vodstvu je še naprej Poljakinja Kasia Niewiadoma.

BARCELONA - Mounirja Nasraouija, očeta 17-letnega španskega nogometnega zvezdnika Lamina Yamala, ki so ga v okolici Barcelone v sredo zvečer zabodli, so odpustili iz bolnišnice, poročanje španskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.