Pregled - svet, 17. 8. (sobota)

GAZA - V Gazi so prvič po 25 letih zabeležili primer otroške paralize, je v petek sporočilo palestinsko ministrstvo za zdravje. Zbolel je necepljeni desetmesečni dojenček. Združeni narodi so le nekaj ur pred potrditvijo prvega primera okužbe zaprosili za sedemdnevno prekinitev spopadov, da bi cepili več kot 640.000 otrok v razdejani enklavi.

GAZA/BEJRUT - Visoki uradnik palestinskega odporniškega gibanja Hamas Sami Abu Zuhri je poudaril, da je optimizem glede skorajšnjega dogovora o premirju med Hamasom in Izraelom, ki ga je po mirovnih pogajanjih v Dohi izrazil ameriški predsednik Joe Biden, iluzija. To je potrdila tudi izraelska vojska, ki je v več ločenih napadih v Gazi ubila najmanj 24 ljudi, vključno s 15 člani iste družine. Izraelski vojaški piloti so bili davi aktivni tudi nad južnim Libanonom, kjer so v napadu na eno izmed tamkajšnjih vasi ubili najmanj deset ljudi. Izraelske sile trdijo, da so napadle skladišče orožja šiitskega gibanja Hezbolah.

MOSKVA - Ukrajinska letala so v petek uničila most v ruski obmejni regiji Kursk, ki je predstavljal pomembno povezavo za oskrbo ruske vojske in evakuacijo civilistov med trajajočimi spopadi. Posnetek napada je objavil poveljnik ukrajinskih letalskih sil Mikola Oleščuk, ob tem pa zapisal, da njihovi piloti ciljajo tudi druge tarče znotraj Rusije. Moskva sicer vztraja, da je bil most porušen z raketometom ameriške izdelave himars, po ruskih navedbah pa so bili v napadu ubiti prostovoljci, ki so pomagali pri evakuacijah.

MOSKVA/RIM - Rusija je v petek italijansko veleposlanico v Moskvi poklicala na pogovor, potem ko naj bi novinarska ekipa italijanske javne televizije RAI "nezakonito vstopila v Rusijo in poročala o ukrajinskem terorističnem napadu na Kursk". Ruska varnostna služba FSB je sporočila, da je proti dvema novinarjema uvedla kazensko preiskavo. Italijanska veleposlanica Cecilia Piccioni je stopila v bran novinarski ekipi ter se zavzela za "medijsko neodvisnost".

BERLIN - Vodje nemške vladne koalicije so v petek dosegli dogovor o novem kompromisu glede proračuna za leto 2025. Novi dogovor vključuje spremembo glede financiranja družbe Deutsche Bahn v državni lasti, s čimer se bo predvideni državni primanjkljaj za 2025 zmanjšal za 4,5 milijarde na 12 milijard evrov. Dogovor mora obravnavati še nemški parlament.

RALEIGH - Predsedniška kandidatka demokratov Kamala Harris je v petek v Severni Karolini predstavila del svoje gospodarske politike, ki jo namerava izvajati v primeru uspeha na predsedniških volitvah v ZDA 5. novembra. Napovedala je nova stanovanja po dostopnih cenah, boj proti navijanju cen v trgovinah in nižje davke.

NEW DELHI - Potem ko so v preteklih dneh v Indiji potekali množični protesti zaradi posilstva in umora zdravnice, v znak solidarnosti z žrtvami spolnega nasilja stavkajo tudi indijski zdravniki. Truplo posiljene zdravnice so odkrili 9. avgusta v bolnišnici v Kalkuti, policija je storilca že aretirala. Zdravniki in drugi zdravstveni delavci zahtevajo ukrepanje zoper spolno nasilje, boljše delovne pogoje ter jasnejšo zakonodajo na področju premorov med delom.

KARTUM - Oblasti v Sudanu so razglasile epidemijo kolere. Zdravstveni minister Haitam Ibrahim je pojasnil, da so odločitev sprejeli v sodelovanju z agencijami Združenih narodov. K poslabšanju zdravstvenih razmer je prispevalo močno deževje, ki je razselilo prebivalce in privedlo do kontaminacij virov pitne vode.

IZMIR - Turške oblasti so zaradi divjanja požarov v štirih provincah na zahodu države iz ogroženih predelov evakuirale 4000 ljudi. Na kmetijskih površinah ter v gozdovih v bližini mest Izmir, Aydin, Bolu, Manisa in Mugla trenutno divja več kot 130 požarov.

LONDON - Okoli 125 gasilcev se spopada s plameni, ki so zajeli londonski umetniški center Somerset House. Na posnetkih znamenitega poslopja ob reki Temzi je videti dim, ki se vije iznad strehe konec 18. stoletja zgrajenega objekta. V požaru po navedbah centra ni bil poškodovan nihče, prav tako plameni ne ogrožajo umetniških del.

ŽENEVA - Po padcu z Matterhorna sta umrla dva alpinista, je v petek sporočila švicarska policija. Ponesrečenca sta padla več kot tisoč metrov v globino. Identiteta preminulih alpinistov zaenkrat sicer še ni znana.

MEMPHIS - Agenti ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI) so v petek aretirali 53-letno žensko iz zvezne države Missouri, ki je obtožena, da je hotela ukrasti posestvo pokojnega kralja ameriške rock glasbe Elvisa Presleyja, Graceland. Obtožena je goljufije in kraje identitete, grozi pa ji do 20 let zapora.