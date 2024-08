Pregled - šport, 15. 8. (četrtek)

LJUBLJANA - Nogometaši Celja, Maribora in Olimpije bodo igrali v zadnjem krogu kvalifikacij konferenčne lige. Mariborčani in Ljubljančani so si to zagotovili z zmagami v tretjem krogu tega tekmovanja v Vojvodini oziroma Moldaviji, Celjani pa so izgubili dvoboj tretjega kroga evropske lige in padli v tretjerangirano evropsko klubsko tekmovanje.

KATOVICE - Nizozemski kolesar Olav Kooij, član ekipe Visma-Lease a Bike, je zmagovalec četrte etape dirke po Poljski. V skupnem seštevku je vodstvo zadržal njegov klubski kolega Danec Jonas Vingegaard. Branilec lanske zmage Matej Mohorič je skozi cilj prišel z glavnino in je v skupnem seštevku prišel na šesto mesto.

ŽENEVA - Slovenska košarkarska reprezentanca je ostala na 11. mestu lestvice Mednarodne košarkarske zveze Fibe. Na vrhu so olimpijski prvaki Američani, Srbi pa so na drugem mestu prehiteli svetovne prvake Nemce.