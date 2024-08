Pregled - svet, 15. 8. (četrtek)

DOHA - Začel se je nov krog pogajanj v prizadevanjih za prekinitev ognja v Gazi in izpustitev izraelskih talcev, ki jih je 7. oktobra lani zajel Hamas. Pogajanj se udeležujejo posredniki iz Katarja, Egipta in ZDA ter izraelska delegacija, medtem ko predstavnikov Hamasa na pogovorih ni. Kot je pred pogovori sporočilo palestinsko islamistično gibanje, ostaja zavezano načrtu o prekinitvi ognja, ki temelji na predlogih predsednika ZDA Joeja Bidna. Bela hiša je strani pozvala, naj se pogajanj udeležijo. Izrael in Hamas pa je Washington pozval k pripravljenosti na kompromis.

GAZA - Izrael je nadaljeval napade na Gazo, kjer je bilo v zadnjem dnevu ubitih najmanj 40 ljudi. Kot je sporočilo ministrstvo za zdravje v enklavi, je od začetka vojne število ubitih Palestincev na območju Gaze preseglo 40.000. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je opozoril, da je to temačen mejnik za ves svet. V zadnjih desetih mesecih je bilo v Gazi v povprečju vsak dan ubitih okoli 130 ljudi. Obseg uničenja domov, bolnišnic, šol in verskih objektov s strani izraelske vojske je pretresljiv, je dejal.

MOSKVA/KIJEV - Ukrajinske sile, ki so nadaljevale z napadi v regiji Kursk, so sporočile, da tam nadzirajo 82 naselij in 1.150 kvadratnih kilometrov ozemlja. Po navedbah Kijeva so zavzele nadzor nad mestom Sudža. Ukrajinska vojska naj bi v ofenzivi na rusko ozemlje uporabila britanske tanke challenger 2, poročajo britanski mediji. Ruske oblasti so odredile nove evakuacije prebivalcev iz obmejne regije Belgorod. Doslej naj bi po poročanju BBC iz ruskih obmejnih regij evakuirali 200.000 ljudi. Ruska vojska je sporočila, da je ponovno zavzela vas Krupets v regiji Kursk, Moskva poroča tudi o napredku sil v Donbasu na vzhodu Ukrajine.

MOSKVA - Sodišče v Rusiji je na 12 let zapora obsodilo Ksenijo Karelino, ki ima dvojno, ameriško in rusko državljanstvo. Obsojena je bila zaradi izdaje, ker je donirala denar organizaciji, ki podpira Ukrajino. Državno tožilstvo je za Karelino zahtevalo kazen 15 let zapora. Sodišče v Jekaterinburgu je sporočilo, da je priznala krivdo.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris sta napovedala zgodovinsko znižanje cen desetih zdravil. Dogovor s proizvajalci bo znižal ceno desetim zdravilom, med drugim za sladkorne bolnike, tiste s srčnim popuščanjem in za preprečevanje krvnih strdkov, so sporočili v Beli hiši. Dogovor bo v prvem letu starejšim Američanom prihranil 1,5 milijarde dolarjev, zvezni shemi zdravstvenega zavarovanja medicare pa šest milijard dolarjev, so dodali.

NEW YORK - Demokratska predsedniška kandidatka Kamala Harris je nekaj dni pred začetkom nacionalne konvencije demokratske stranke začela prevzemati vodstvo v predvolilnih anketah proti predsedniškemu kandidatu republikancev Donaldu Trumpu. Po zadnji anketi analitičnega podjetja Cook report Harris sedaj vodi v večini ključnih držav, in sicer v Michiganu, Pensilvaniji, Wisconsinu in celo Arizoni, Severni Karolini ter Georgii. V sredo objavljena anketa inštituta Monmouth ugotavlja, da bi Harris podprlo 48 odstotkov volivcev, republikanca Trumpa pa 43 odstotkov.

NEW YORK - Predsednica newyorške univerze Columbia Minouche Shafik je v sredo odstopila s položaja po kritikah in zapletih zaradi ukrepanja v času študentskih protestov proti vojni v Gazi in podpori Izraelu. Pred njo sta odstopili predsednici univerz Harvard in Pensilvanija, vse tri pa so bile pod udarom predvsem republikanskih članov predstavniškega doma ameriškega kongresa zaradi poročil o domnevnem antisemitizmu študentov v času protestov.

NEW YORK - Večina članic Varnostnega sveta ZN je v sredo vlado Južnega Sudana pozvala, naj stori vse za izvedbo mirnih, varnih in verodostojnih volitev do konca letošnjega leta. Začasni predsednik skupne komisije za spremljanje in ocenjevanje izvajanja mirovnega sporazuma iz leta 2018 Charles Tai Gituai je dejal, da je bilo obdobje od podpisa sporazuma najdaljše obdobje relativnega miru in stabilnosti od osamosvojitve države leta 2011. Vendar pa je opozoril, da je bilo izvajanje sporazuma počasno, in dodal, da so ključne naloge, kot so dokončanje združevanja sil, priprava ustave in različne pripravljalne naloge povezane z volitvami, še vedno nerešene.

ANKARA - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je v sredo sprejel palestinskega predsednika Mahmuda Abasa. Razpravljala sta o korakih, ki jih je treba sprejeti za trajno prekinitev ognja v Gazi, so po pogovorih sporočili iz Erdoganovega urada. Erdogan je med srečanjem z Abasom znova kritiziral molk nekaterih zahodnih držav ob vedno večjem številu smrti v Gazi, kar je po navedbah turškega predsedstva nesprejemljivo. Dodal je, da bi morale vse države, zlasti muslimanske, okrepiti svoja prizadevanja za dosego takojšnje prekinitve ognja v Gazi in zagotoviti nemoteno dobavo humanitarne pomoči Palestincem.

BERLIN - Podnebni aktivisti so protestirali na štirih nemških letališčih, se prilepili na letališko ploščad in na dveh letališčih za nekaj ur ustavili zračni promet, preden jih je policija aretirala. Na incidente se je že odzvala nemška notranja ministrica Nancy Faeser in jih označila za "nevarne in neumne".

WASHINGTON - Ameriška vesoljska agencija Nasa bo odločitev o dveh astronavtih, ki ne moreta z Mednarodne vesoljske postaje ISS zaradi pokvarjenega plovila Starliner podjetja Boeing, sprejela do konca meseca, je v sredo dejal Ken Bowersox iz Nasinega direktorata za vesoljske misije. Vesoljska veteranka slovenskega rodu Sunita Williams in kolega astronavt Barry Wilmore sta junija poletela na ISS s Starlinerjem in bi se morala po načrtih vrniti na Zemljo že po osmih dneh. Vendar pa je Nasa zaradi tehničnih težav ob prvem vesoljskem poletu Starlinerja njuno vrnitev odložila.

TOKIO - Japonska je preklicala opozorilo pred povečanim tveganjem "megapotresa", ki so ga v državi izdali pred tednom dni, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil minister za krizno upravljanje Yoshifumi Matsumura. "Posebno opozorilo je preklicano. Vendar to ne pomeni, da tveganja ni več," je dejal.

WASHINGTON - Odvetniki bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa so napovedali tožbo proti pravosodnemu ministrstvu ZDA zaradi racije na njegovem floridskem posestvu Mar a Lago, kjer so agenti FBI avgusta 2022 zaplenili več tisoč dokumentov, ki jih je nepooblaščeno odnesel s seboj iz Bele hiše, je poročala televizija Fox News.

BARCELONA - Temperatura Sredozemskega morja se v teh dneh približuje lanskemu rekordu. Izmerjena dnevna srednja vrednost 11. avgusta je bila 28,67 stopinje Celzija, medtem ko so ob obalah Španije, Francije in Italije najvišje temperature presegle 30 stopinj Celzija, je sporočil španski Center za raziskovanje morja. Izmerjeni podatki kažejo, da temperatura Sredozemskega morja rekordne srednje vrednosti dosega drugo leto zapored. Temperaturni rekord so sicer izmerili 24. julija lani, ko je bila srednja vrednost 28,71 stopinje Celzija.