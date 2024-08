Pregled - šport, 13. 8. (torek)

Ljubljana, 13. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 13. avgusta.

PARIZ - Na paraolimpijskih igrah, ki bodo v Parizu med 28. avgustom in 8. septembrom, bo v štirih panogah nastopilo 14 slovenskih športnikov. Reprezentanco, v njej so odbojkarice sede, dva lokostrelca ter po en atlet in strelec, bo vodil Boro Štrumbelj. Parastrelec Franček Gorazd Tiršek odhaja na svoje četrte paraolimpijske igre, na katerih se je ovenčal že s štirimi kolajnami.

ST. PETERBURG - Slovenski nogometni reprezentant Vanja Drkušić je postal član Zenita iz Sankt Peterburga, je ruski klub sporočil na svoji spletni strani. Drkušić, ki se je odlično izkazal v slovenski izbrani vrsti na evropskem prvenstvu v Nemčiji, je z Zenitom podpisal petletno pogodbo.

ARNHEM - Slovenski odbojkarici na mivki Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta izgubili prvo tekmo na evropskem prvenstvu na Nizozemskem. Premoč sta morali priznati Čehinjama Miroslavi Dunarovi in Danieli Mokri, ki sta slavili z 21:19 in 21:13.

COURCHEVEL - Slovenska smučarska skakalka Ema Klinec je poletno sezono začela z zmago. Na uvodni tekmi poletne velike nagrade v Courchevelu je 26-letnica vodila že po prvi seriji, v finalu pa je z veliko prednostjo 11,8 točke slavila zmago. Drugouvrščena po prvi seriji, lanska najboljša skakalka sezone Nika Prevc, je v finalu nazadovala na šesto mesto.

COURCHEVEL - Najboljši skakalec lanske zime Stefan Kraft je dobil prvo tekmo poletne sezone, veliko nagrado v Courchevelu. Avstrijec je slavil zanesljivo zmago pred domačinom Valentinom Foubertom in Italijanom Alexom Insamom. Do točk sta prišla le dva Slovenca. Žiga Jelar je zasedel 23., Žak Mogel pa 25. mesto.