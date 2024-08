Pregled - svet, 13. 8. (torek)

KIJEV/MOSKVA - Ukrajine ne zanima prevzem ruskega ozemlja, ki ga je zajela v ofenzivi, so ob nadaljevanju ukrajinskih napadov poudarili na ukrajinskem zunanjem ministrstvu. Prej ko bo Moskva pristala na pravičen mir, prej bo Ukrajina prenehala s čezmejnimi napadi, so dodali. Oblasti v ruski regiji Kursk so zaradi vdora ukrajinskih sil odredile nove evakuacije, doslej so evakuirali 121.000 ljudi. Ruske sile so napadle ukrajinsko mesto Sumi, od koder se ukrajinske sile oskrbujejo za aktualno čezmejno ofenzivo v Kursku. O ruskih zračnih napadih so poročali tudi v regiji Černigiv.

TEHERAN - Iran je zavrnil poziv zahodnih voditeljev k umiku grožnje s povračilnim napadom na Izrael. Izjava, ki so jo v ponedeljek skupaj podali voditelji Nemčije, Francije in Združenega kraljestva, je po prepričanju Teherana v nasprotju z načeli in pravili mednarodnega prava in pomeni podporo Izraelu. Čeprav Iran še naprej grozi s povračilnim napadom na Izrael, pa bi po navedbah v Teheranu napad lahko preprečili z dogovorom o prekinitvi ognja v Gazi. Teheran bo skupaj z zavezniki, kot je Hezbolah, izvedel neposreden napad, če pogajanja ne bodo uspela ali če bo menil, da Izrael zavlačuje pogajanja, je dejal neimenovani visoki iranski predstavnik.

GAZA/RAMALA - Izraelska vojska v senci iranskih groženj nemoteno nadaljuje smrtonosne operacije v Palestini. V novem napadu na Han Junis na jugu Gaze je bilo v ponedeljek ubitih najmanj deset civilistov, v istem večeru pa so okupacijske sile ubile še enega Palestinca na zasedenem Zahodnem bregu. V desetih mesecih vojne so izraelske sile v Palestini ubile več kot 40.000 ljudi. Oboroženo krilo palestinskega islamističnega gibanja Hamas, brigade Ezedin al Kasam, je sporočilo, da so proti Tel Avivu izstrelili dve raketi M90. Izraelska vojska je napad potrdila in pojasnila, da je en izstrelek končal v morju, drugi pa ni vstopil na območje Izraela.

JERUZALEM/BRUSELJ/WASHINGTON - Približno 2250 Izraelcev, med njimi tudi minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, je vdrlo v kompleks mošeje al Aksa v Vzhodnem Jeruzalemu, kjer so obeležili judovski praznik Tiša beav. Ben-Gvir je ponovil, da ima Izrael suverenost nad kompleksom in hkrati nasprotoval pogajanjem o prekinitvi ognja v Gazi s Hamasom.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je ob obisku palestinskega kolega Mahmuda Abasa izrazil zaskrbljenost nad civilnimi žrtvami v Gazi. Ob tem je poudaril, da je edini način za vzpostavitev dolgotrajnega in stabilnega miru na Bližnjem vzhodu izvajanje resolucij Združenih narodov in ustanovitev palestinske države. Abas je medtem Rusijo označil za eno najpomembnejših prijateljic palestinskega ljudstva.

ZAPOROŽJE - Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) še ni uspela ugotoviti vzroka požara v jedrski elektrarni Zaporožje, ki je izbruhnil v nedeljo v hladilnem stolpu elektrarne na zasedenem jugu Ukrajine. Po ruski različici dogodkov je požar povzročil ukrajinski bojni dron. Na ukrajinski strani pa so trdili, da so Rusi v hladilnem stolpu zažgali avtomobilske gume. Med pregledom IAEA ni našla ne pnevmatik ne razbitin brezpilotnika, nesreča pa ni vplivala na varnost elektrarne.

ATENE/BRUSELJ - V požarih, ki divjajo v Grčiji in so v ponedeljek dosegli predmestje Aten, je umrla ena oseba, najmanj 66 ljudi je zaradi poškodb potrebovalo zdravniško pomoč. S plameni se spopada okoli 700 gasilcev, pristojni pa opozarjajo, da razmere na terenu spričo močnih vetrov in suše ostajajo izredno zahtevne. EU je aktivirala mehanizem na področju civilne zaščite, v okviru katerega bodo Grčiji na pomoč priskočili dve letali iz Italije ter dva helikopterja iz Francije in Srbije. V Grčijo so bile napotene tudi ekipe za gašenje požarov iz Češke, Francije, Italije, Srbije in Romunije. Pomoč sta ponudili tudi Turčija in Španija.

SARAJEVO/TIRANA - Bosna in Hercegovina je v ponedeljek zaprosila za mednarodno pomoč pri gašenju obsežnega požara na jugovzhodu države, ki ogroža najstarejši in največji narodni park v državi Sutjeska. Pri gašenju je pomagal helikopter iz Srbije. Zaradi gozdnih požarov je za pomoč EU zaprosila tudi Albanija. Z več požari se spopadajo tudi v Črni gori in Albaniji.

RIM/ZAGREB/... - Velik del Evrope je v primežu vročinskega vala, ki naj bi te dni dosegel vrhunec. V Italiji za 19 večjih mest od Sicilije do Trsta velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur. Nov vročinski val je zajel tudi Hrvaško in druge države na Balkanu, kjer bodo temperature ponekod presegle 40 stopinj Celzija. Že v ponedeljek so o rekordni vročini poročali tudi iz Anglije, Nemčije in arktičnega otočja Svalbard.

BRUSELJ - Na podlagi sporazumov držav članic EU s kanadskim podjetjem Canadian Commercial Corporation so začeli proizvodnjo 12 amfibijskih gasilskih letal za stalno floto rescEU, ki jo bo za pomoč pri gašenju gozdnih požarov financirala Evropska komisija, so sporočili v Bruslju. Letala bodo postala hrbtenica kriznega odzivanja EU na gozdne požare. Dobava prve serije letal je predvidena ob koncu leta 2027. Predvidena je tudi dobava več helikopterjev, prve so predvidene leta 2026.

BRATISLAVA - V slovaški prestolnici je v ponedeljek potekal množični protest proti nedavnim spornim odločitvam kulturnega ministrstva. Po navedbah organizatorjev je približno 9000 ljudi protestiralo proti zamenjavi direktorja in direktorice Slovaškega narodnega gledališča in Narodne galerije ter zahtevalo odstop kulturne ministrice Martine Šimkovičove. Šimkovičova je bila tarča kritik javnosti že pred meseci, ko so Slovaki na ulicah protestirali proti zakonu o prestrukturiranju slovaške radiotelevizije RTVS.

BEOGRAD - Sodišče za prekrške v Beogradu je izpustilo na prostost tri aktiviste, ki so jih zaprli po sobotnih množičnih protestih proti pridobivanju litija. Trojico aktivistov je sodišče v nedeljo obsodilo na zaporne kazni zaradi kršenja javnega reda in miru oziroma blokiranja železniškega prometa.

WASHINGTON - Ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) preiskuje domnevni vdor v nekatere interne komunikacije kampanje republikanca Donalda Trumpa za ameriške predsedniške volitve. Ta je za hekerski napad okrivila Iran, a dokazov ni posredovala. FBI je v ponedeljek sporočil, da preiskuje tudi domnevni hekerski napad na svetovalce kampanje Kamale Harris.

WASHINGTON - Pogovor najbogatejšega Zemljana Elona Muska in republikanskega predsedniškega kandidata Donald Trumpa, ki ga je v ponedeljek prenašalo omrežje X v Muskovi lasti, so zaznamovale tehnične težave in Trumpovo širjenje teorij zarot. Razvidna je bila tudi jasna multimilijarderjeva podpora nekdanjemu predsedniku ZDA, ki se bo novembra potegoval za nov mandat. Trump in Musk sta med drugim navajala prispodobe o priseljencih in jih povezovala s teorijami zarote. Namen pogovora je bil širjenje podpore Trumpovi kampanji, ki je po vstopu vse bolj priljubljene podpredsednice Kamale Harris izgubila začetni zagon.

NAIROBI - Afriški center za nadzor bolezni Africa CDC je zaradi širjenja opičjih koz (mpox) na afriški celini razglasil izredne razmere na področju javnega zdravja. Pozval je k ukrepanju za zaustavitev širjenja te bolezni.