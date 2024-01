Na ZRC SAZU predstavljajo posodobitve portala Fran

Ljubljana, 17. januarja - Raziskovalci in raziskovalke Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU danes v Atriju ZRC predstavljajo najnovejše posodobitve portala Fran. Slovarski portal je v različici 11.0 bogatejši za več kot 3000 iztočnic, dodali so mu nov zgodovinski slovar ter dopolnili in prenovili več drugih slovarjev.