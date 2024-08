Pregled - šport, 12. 8. (ponedeljek)

Ljubljana, 12. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 12. avgusta.

LJUBLJANA - Slovenska olimpijska reprezentanca se je iz Pariza vrnila v domovino. Za slovenske olimpijce je Olimpijski komite Slovenije pripravil sprejem na Kongresnem trgu v Ljubljani. Tam so se ljubiteljem športa predstavili člani slovenske ekipe, ki je v Parizu osvojila tri medalje. Med njimi so bili tudi vsi trije dobitniki medalj, zlati Andreja Leški in Janja Garnbret ter srebrni Toni Vodišek. Pred tem je športnike sprejela tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.

LJUBLJANA - Nogometaši Brava so v tekmi 4. kroga Prve lige Telemach premagali Koper z 1:0 (0:0).

MADRID - Slovenski kolesar Primož Roglič bo nastopil na dirki po Španiji, je danes sporočila njegova ekipa Red Bull BORA Hansgrohe. Roglič po padcu na dirki po Franciji še ni nastopal, kot je sporočila ekipa, pa je že okreval in je nared za Španijo.

VARŠAVA - Belgijec Thibau Nys (Lidl-Trek) je zmagovalec prve etape kolesarske dirke po Poljski. V preizkušnji od Vroclava do Karpacza je za tri sekunde premagal Nizozemca Wilca Keldermana (Visma-Lease a Bike), tretji je bil z enakim zaostankom Britanec Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost). Na dirki po Poljski sodeluje en slovenski kolesar, Matej Mohorič, ki brani lansko zmago. Danes je član ekipe Bahrain Victourius zasedel peto mesto s šestimi sekundami zaostanka.

HAAG - S prvo etapo na Nizozemskem se je danes začela ženska različica kolesarske dirke po Francij. Kolesarke so danes prevozile 123 kilometrov med Rotterdamom in Haagom, zmagala je Nizozemka Charlotte Kool (DSM PostNL). Edina slovenska kolesarska na Touru Špela Kern (Cofidis) je bila 71.

LJUBLJANA - Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić se po dveh letih vodenja Lokomotive iz Kubana poslavlja od Rusije. Klub se je na svoji spletni strani zahvalil Sekuliću za opravljeno delo in objavil, da bo ekipo odslej vodil kar predsednik kluba Andrej Vediščev.

PARIZ - Po koncu olimpijskih iger v Parizu so ameriške olimpijske oblasti napovedale, da se bodo pritožile na odločitev Mednarodnega olimpijskega komiteja, ki je po napotku mednarodne arbitraže telovadki Jordan Chiles odvzel bronasto kolajno na parterju. To je podelil Romunki Ani Barbosu. Nacionalni olimpijski in paraolimpijski komite ZDA pa je napovedal pritožbo na odločitev Casa, ki je Chiles odvzel bronasto medaljo.

MADRID - Atletico Madrid si je privoščil drugo najdražjo okrepitev v zgodovini kluba. Soigralec Jana Oblaka je postal argentinski napadalec Julian Alvarez, ki je za 75 milijonov evrov prišel iz Manchester Cityja. Štiriindvajsetletni napadalec, ki je nosilec novega projekta Atletico Madrida, saj je pogodbo podpisal do leta 2030, je postal drugi najdražji nogometaš rojiblancosov in hkrati najbolje prodani igralec Manchester Cityja v zgodovini. Več je Atletico Madrid plačal le za Joaa Felixa leta 2019 - 127 milijonov evrov.