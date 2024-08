Pregled - svet, 12. 8. (ponedeljek)

GAZA/WASHINGTON ... - Izraelske sile so nadaljevale napade na Gazo. Tarča zračnih in topniških napadov je bilo zlasti območje mesta Han Junis, od koder je zaradi novih napadov in odredb za evakuacijo zbežalo več kot 75.000 ljudi. Voditelji, Nemčije, Francije in Velike Britanije so v skupni izjavi pozvali k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu. Iran in njegove zaveznike so pozvali, naj se vzdržijo dejanj, ki bi ogrozila priložnost za dogovor med Izraelom in Hamasom o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev. Hamas in Izrael pa so pozvali, naj se udeležita četrtkovega novega kroga pogajanj. ZDA, ki na Bližnjem vzhodu krepijo vojaško prisotnost, so ocenile, da bi lahko do obsežnega napada Irana na Izrael prišlo še sta teden.

MOSKVA - Oblasti v ruskih regijah Belgorod in Kursk ob meji z Ukrajino so po vdoru ukrajinskih sil odredile nove evakuacije. Moskva je Kijevu obljubila maščevanje za čezmejne napade. Cilj teh naj bi bil razvleči položaje ruske vojske, ji povzročiti čim večje izgube in destabilizirati Rusijo. Ruski predsednik Vladimir Putin je poudaril, da je glavna naloga ruskih sil izgnati sovražnika z ruskega ozemlja. Od začetka ukrajinskega vdora v regijo Kursk je bilo ubitih 12 civilistov, je dejal vršilec dolžnosti guvernerja Kurska Aleksej Smirnov in poudaril, da ukrajinske sile trenutno zasedajo 28 vasi.

ZAPOROŽJE - V hladilnem stolpu jedrske elektrarne v Zaporožju je v nedeljo zvečer izbruhnil požar, ki so ga že pogasili, so sporočile tamkajšnje ruske okupacijske oblasti. Po navedbah Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), ki ima na lokaciji osebje, ni prišlo do poslabšanja jedrske varnosti, tako Rusija kot Ukrajina pa ne poročata o povišanih ravneh sevanja. Ruski guverner delno zasedene ukrajinske regije Jevgenij Balicki je za napad obtožil Kijev, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa trdi, da so požar zanetili ruski okupatorji.

LOCARNO - Italija in Švica se zavzemata za organizacijo drugega mirovnega vrha o Ukrajini, na katerem bi sodelovala tudi Rusija, sta po pogovorih v skupni izjavi sporočila zunanja ministra držav Antonio Tajani in Ignazio Cassis. Mednarodno skupnost sta pozvala k oblikovanju pogajalske platforme, ki bi temeljila na spoštovanju mednarodnega prava ter načel ozemeljske celovitosti in suverenosti držav v skladu z ustanovno listino ZN. Kot sta še poudarila, je mir mogoče doseči le z vključenostjo vseh vpletenih strani in dialogom med njimi.

ATENE - V regiji Atika v okolici Aten se spopadajo z obsežnimi požari, zaradi katerih se nadaljuje množična evakuacija prebivalcev. Proti Atenam se pomika pas požarov v dolžini 30 kilometrov. Požari so že zajeli goro Pentelik. V mestu Dione so požgali več avtomobilov, v Penteliju pa so lahko prebivalci le nemočno opazovali, kako so siloviti vetrovi potiskali plamene proti njihovim domovom. Med prizadetimi območji je tudi zgodovinsko mesto Maraton. Zaradi požarov je v nedeljo prekinil dopust tudi predsednik vlade Kiriakos Micotakis. Grčija je za pomoč pri gašenju zaprosila EU, ki je že aktivirala mehanizem na področju civilne zaščite.

ŽENEVA - Ženevske konvencije, ki s protokoli predstavljajo hrbtenico mednarodnega humanitarnega prava v vojnah, obeležujejo 75 let. Ob obletnici Mednarodni odbor Rdečega križa poudarja, da razlogov za praznovanje ne vidi, saj število vojn - poleg najbolj izpostavljenih v Gazi ter med Rusijo in Ukrajino - glede na stanje pred 25 leti narašča. Kot je opozorila predsednica ICRC Mirjana Spoljarić Egger, so bolnišnice in šole vse pogosteje cilj napadov, vojskujoče se strani zaustavljajo dobavo humanitarne pomoči z argumentom njene morebitne vojaške rabe.

MALI LOŠINJ/ZAGREB - V nesreči na Lošinju so ob padcu vstopne rampe trajekta Lastovo v nedeljo okoli 15. ure umrli trije mornarji, so potrdili na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo. Eden je bil huje poškodovan in so ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico na Reko. Njegovo stanje je stabilno in je pri zavesti.

PULJ - V hrvaški Istri je na območju kraja Barban izbruhnil požar, ki se je zaradi vetra hitro razširil, ognjeni zublji pa so ogrozili tudi hiše. Kot so sporočili hrvaški gasilci, je zagorel gost borov gozd v bližini vasi Puntera v občini Barban na jugu istrskega polotoka. Na terenu so gasilci, ogenj pa pomagata gasiti tudi dva kanaderja.

SARAJEVO - Na vzhodu BiH se že več dni spopadajo z obsežnim požarom, ki ogroža najstarejši narodni park v državi Sutjeska. Iz Republike Srbske, kjer se nahaja park, so želeli na pomoč poklicati helikopter srbskega notranjega ministrstva, a ta predlog v Sarajevu zavračajo s pojasnilom, da so oborožene sile BiH sposobne gasiti požare v državi. Helikopter sil BiH se je davi nato vendarle priključil gašenju.

BEOGRAD - Okoljski aktivisti v Srbiji so v nedeljo zvečer zagrozili z radikalnimi ukrepi, če oblasti do srede ne bodo izpustile na prostost treh njihovih priprtih kolegov. Trojico aktivistov, ki se udeležili množičnih sobotnih protestov v Beogradu proti pridobivanju litija, so priprli zaradi blokiranja železniškega prometa.

LONDON - Na londonskem trgu Leicester je moški zabodel 34-letno žensko in 11-letno deklico, je sporočila metropolitanska policija, ki je napadalca že prijela. Žrtvi so prepeljali v bolnišnico, ni pa jasno, kako hudo sta ranjeni.

SPLIT - Splitsko sodišče je odredilo teden zapora za prebivalko Splita zaradi rasističnega izpada, potem ko je junija z žaljivkami in pljuvanjem napadla turistko azijskega rodu. Hrvaška policija je Splitčanko, ki je turistko azijskega rodu verbalno napadla med nakupovanjem v eni od trgovin, pridržala v nedeljo.

ZAGREB - Hrana na Hrvaškem je za 22 odstotkov dražja od evropskega povprečja, so pokazali rezultati raziskave evropskega statističnega urada Eurostat, v katero je bilo vključenih več kot 2000 živil, izdelkov in storitev. Cene na Hrvaškem v povprečju dosegajo 76 odstotkov povprečja EU.