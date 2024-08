Pregled - šport, 10. 8. (sobota)

Ljubljana, 10. avgusta - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v soboto, 10. avgusta.

STOCKHOLM - Slovenski motokrosist Tim Gajser je uspešno začel konec tedna v švedski Uddevalli, kjer poteka dirka svetovnega prvenstva. Z zmago v kvalifikacijah je za točko povečal naskok pred prvim zasledovalcem v razredu MXGP, Španec Jorge Prado zdaj zaostaja 25 točk. Prva vožnja dirke v Uddevalli v razredu MXGP bo v nedeljo ob 14.15, druga pa se bo začela ob 17.10.

LJUBLJANA - Slovenske odbojkarice, ki se pripravljajo na kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2026, so v Ljubljani odigrale prijateljski tekmi z Belgijkami. Na prvi so slavile s 3:1 (21, -17, 23, 21), druga se je končala z 2:2 (21, -19, 22, -19). Nov preizkus dekleta čaka v petek in soboto proti Romunkam.

LENDAVA - Nogometaši Nafte 1903 so v 4. krogu Prve lige Telemach izgubili proti Primorju z 0:3 (0:2). Nafta bo v 5. krogu v soboto gostovala v Kopru, Primorje pa bo v petek gostilo Domžale.

LONDON - Angleški nogometni prvoligaš Brentford se je s tekmecem iz elitne angleške lige Liverpoolom dogovoril za prestop Portugalca Fabia Carvalha. Kot je poročala nemška tiskovna agencija dpa, bo Brentford Liverpoolčanom odštel približno 32 milijonov evrov.

LONDON - Londonski stadion Wembley je gostil tradicionalni uvod v novo sezono angleškega prvoligaškega nogometnega dogajanja. Na tako imenovanem Community Shieldu oziroma superpokalu sta se merila državni prvak Manchester City in pokalni prvak Manchester United. Po enajstmetrovkah je slavil prvi.

SAN SEBASTIAN - Švicar Marc Hirschi je v odsotnosti nekaterih največjih kolesarskih zvezdnikov dobil 44. klasiko v San Sebastianu. Petindvajsetletnik je po 236 kilometrih baskovskih cest dobil sprint v boju z dvakratnim svetovnim prvakom, Francozom Julianom Alaphilippom. Tretji je bil Belgijec Lennert van Eetvelt z zaostankom sedmih sekund. Slovencev ni bilo na dirki.

LONDON - Angleški nogometni prvoligaš Tottenham je v svoje vrste pripeljal napadalca Dominica Solankeja. Šestindvajsetletnik je podpisal pogodbo do leta 2030, je poročala uradna stran londonskega kluba. Ta je Bournemouthu po poročanju Transfermarkta za Solankeja odštel 64,3 milijona evrov.

PARIZ - Nemški pravnik Thomas Bach, ki Mednarodni olimpijski komite (Mok) vodi od leta 2013, je sporočil, da se leta 2025 ne bo potegoval za tretji predsedniški mandat, kar bi terjalo spremembo olimpijske listine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.